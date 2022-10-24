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    «Ислочь» оставит ни с чем гомельчан

    «Гомель» — «Ислочь». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, чемпионат Белоруссии, 24 октября 2022 года

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    «Ислочь»
    «Гомель» сыграет на своем поле с «Ислочью» в рамках 27-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 24 октября, начало — в 15:30 мск. «Гомель» — «Ислочь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 24 Октября 2022 года
    Гомель
  • Белоруссия. Высшая лига
    •  Гомель 15:30 Ислочь Ислочь
  • Минск
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    «Гомель»

    Нынешнее 8 место для клуба можно считать вполне приемлемым. Середняк чемпионата и текущий сезон проводит скромно.

    Правда, попасть в первую шестерку шансы еще есть. Между тем, гомельчанам явно не хватает стабильности.

    Минувший тур чемпионата команда едва ли может записать себе в актив. «Гомель» на выезде не смог одолеть брестское «Динамо» (1:1).

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    С «Ислочью» гомельчане исторически играют успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно два при одной коллизии.

    «Ислочь»

    Эта команда абсолютно неожиданно оказалась в группе лидеров. Текущая четвертая позиция выглядит впечатляюще.

    При этом «Ислочь» отлично атакует (42 гола). Вот только пропускает команда многовато (27 мячей).

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    • Минувший тур для команды сложился не лучшим образом. «Ислочь» поделила очки с БАТЭ (0:0), чем снизила свои шансы на медали чемпионата.

    К слову, команда не пропускает уже в четырех матчах к ряду. Так что в Гомель «Ислочь» явно едет за тремя очками.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ислочи» в этом матче можно поставить за 2.37, ничью букмекеры предлагают взять за 3.28, а победу «Гомеля» — за 2.79.

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    «Гомель» уже фактически лишился турнирной мотивации. «Ислочь» борется за самые высокие места.

    Хозяевам уже ничего не нужно, гости же просто обязаны атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Ислочи» с коэффициентом 2.37.

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    «Гомель» — «Ислочь»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 24.10.2022. Прогнозы на футбол. «Ислочь» оставит ни с чем гомельчан
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