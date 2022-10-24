«Гомель» сыграет на своем поле с «Ислочью» в рамках 27-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 24 октября, начало — в 15:30 мск. «Гомель» — «Ислочь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гомель»

Нынешнее 8 место для клуба можно считать вполне приемлемым. Середняк чемпионата и текущий сезон проводит скромно.

Правда, попасть в первую шестерку шансы еще есть. Между тем, гомельчанам явно не хватает стабильности.

Минувший тур чемпионата команда едва ли может записать себе в актив. «Гомель» на выезде не смог одолеть брестское «Динамо» (1:1).

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С «Ислочью» гомельчане исторически играют успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно два при одной коллизии.

«Ислочь»

Эта команда абсолютно неожиданно оказалась в группе лидеров. Текущая четвертая позиция выглядит впечатляюще.

При этом «Ислочь» отлично атакует (42 гола). Вот только пропускает команда многовато (27 мячей).

Минувший тур для команды сложился не лучшим образом. «Ислочь» поделила очки с БАТЭ (0:0), чем снизила свои шансы на медали чемпионата.

К слову, команда не пропускает уже в четырех матчах к ряду. Так что в Гомель «Ислочь» явно едет за тремя очками.

Прогноз и ставка

На победу «Ислочи» в этом матче можно поставить за 2.37, ничью букмекеры предлагают взять за 3.28, а победу «Гомеля» — за 2.79.

«Гомель» уже фактически лишился турнирной мотивации. «Ислочь» борется за самые высокие места .

Хозяевам уже ничего не нужно, гости же просто обязаны атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Ислочи» с коэффициентом 2.37.