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    Уверенная победа «Милана»?!

    «Милан» — «Монца». Прогноз, ставка (к. 2.13) на футбол, Серия А, 22 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Монца»
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    Тео Эрнандес
    «Милан» сыграет на своем поле с «Монцей» в рамках 11-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 октября, начало — в 19:00 мск. «Милан» — «Монца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Октября 2022 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 19:00 Монца Монца
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    «Милан»

    «Милан» в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. Правда, сейчас «россонери» находятся лишь на 3 месте в таблице.

    Забивают миланцы в среднем два гола за матч. Да и 7 побед в 10 матчах — вполне себе достойный показатель.

    Коэффициенты матча Милан — Монца

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    В своем последнем поединке «Милан» победил. На выезде команда сломила сопротивление «Вероны» (1:2).

    Все прогнозы на Серию А

    «Милан» наверняка будет активно атаковать. «Россонери» значительно сильнее, да и фактор своего поля поможет команде добиться нужного результата.

    «Монца»

    «Монца» неплохо влилась в Серию А. Текущее 14 место можно считать прекрасной диспозицией.

    Причем отрыв от опасной зоны составляет 5 очков. Вот только с реализацией у команды дела обстоят неважно: 9 голов в 10 матчах.

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    • «Монца» в своем последнем матче добыла викторию. В кубковой встрече с «Удинезе» команда была удачливее (2:3).

    Наверняка «Монца» постарается дать бой действующему чемпиону. Да и вообще, осенью команда выглядит неплохо.

    Прогноз и ставка

    На победу «Милана» в этом матче можно поставить за 1.42, ничью букмекеры предлагают взять за 5.20, а победу «Монцы» — за 8.10.

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    «Милан» активно участвует в чемпионской гонке. «Монца» слабовато выглядит в атаке.

    Миланцы явно будут действовать первым номером. Наши прогноз и ставка — Фора «Милана» -1.5 с коэффициентом 2.13.

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    «Милан» — «Монца»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 22.10.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «Милана»?!
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