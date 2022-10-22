«Милан» сыграет на своем поле с «Монцей» в рамках 11-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 октября, начало — в 19:00 мск. «Милан» — «Монца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

«Милан» в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. Правда, сейчас «россонери» находятся лишь на 3 месте в таблице.

Забивают миланцы в среднем два гола за матч. Да и 7 побед в 10 матчах — вполне себе достойный показатель.

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В своем последнем поединке «Милан» победил. На выезде команда сломила сопротивление «Вероны» (1:2).

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«Милан» наверняка будет активно атаковать. «Россонери» значительно сильнее, да и фактор своего поля поможет команде добиться нужного результата.

«Монца»

«Монца» неплохо влилась в Серию А. Текущее 14 место можно считать прекрасной диспозицией.

Причем отрыв от опасной зоны составляет 5 очков. Вот только с реализацией у команды дела обстоят неважно: 9 голов в 10 матчах.

«Монца» в своем последнем матче добыла викторию. В кубковой встрече с «Удинезе» команда была удачливее (2:3).

Наверняка «Монца» постарается дать бой действующему чемпиону. Да и вообще, осенью команда выглядит неплохо.

Прогноз и ставка

На победу «Милана» в этом матче можно поставить за 1.42, ничью букмекеры предлагают взять за 5.20, а победу «Монцы» — за 8.10.

«Милан» активно участвует в чемпионской гонке . «Монца» слабовато выглядит в атаке.

Миланцы явно будут действовать первым номером. Наши прогноз и ставка — Фора «Милана» -1.5 с коэффициентом 2.13.