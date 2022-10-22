«Милан»
«Милан» в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. Правда, сейчас «россонери» находятся лишь на 3 месте в таблице.
Забивают миланцы в среднем два гола за матч. Да и 7 побед в 10 матчах — вполне себе достойный показатель.
Коэффициенты матча Милан — Монца
В своем последнем поединке «Милан» победил. На выезде команда сломила сопротивление «Вероны» (1:2).
«Милан» наверняка будет активно атаковать. «Россонери» значительно сильнее, да и фактор своего поля поможет команде добиться нужного результата.
«Монца»
«Монца» неплохо влилась в Серию А. Текущее 14 место можно считать прекрасной диспозицией.
Причем отрыв от опасной зоны составляет 5 очков. Вот только с реализацией у команды дела обстоят неважно: 9 голов в 10 матчах.
«Монца» в своем последнем матче добыла викторию. В кубковой встрече с «Удинезе» команда была удачливее (2:3).
Наверняка «Монца» постарается дать бой действующему чемпиону. Да и вообще, осенью команда выглядит неплохо.
Прогноз и ставка
На победу «Милана» в этом матче можно поставить за 1.42, ничью букмекеры предлагают взять за 5.20, а победу «Монцы» — за 8.10.
«Милан» активно
Миланцы явно будут действовать первым номером. Наши прогноз и ставка — Фора «Милана» -1.5 с коэффициентом 2.13.