«Ювентус» сыграет на своем поле против «Эмполи» в рамках 11-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 21 октября в Турине, начало — в 21:45 мск. «Ювентус» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Ювентус» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии после десяти сыгранных матчей, в которых набрал 16 очков. Отставание от «Наполи», лидера, составляет уже 10 очков.

В минувшую субботу «Старая синьора» с трудом выиграла у «Торино» — 1:0. Единственный гол забил Душан Влахович.

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Результат — единственное, что могло порадовать в тот день болельщиков «бьянконери». По игре же это снова был тихий ужас. Удивительно, как в клубе продолжают терпеть Массимилиано Аллегри, под руководством которого команда напоминает типичного середняка.

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Перед этим «Юве» потерпел два поражения — от «Милана» и «Маккаби» (Хайфа). В обоих случаях со счетом 0:2.

Но есть еще один факт, позитивный, на который тоже стоит обратить в контексте предстоящего матча. «Ювентус» забил 11 мячей в пяти предыдущих матчах чемпионата Италии на своем поле.

«Эмполи»

«Эмполи» тем временем находится на восьмой строчке после десяти туров, в которых набрал 11 очков.

«Эмполи» начал месяц с домашнего поражения от «Милана» (1:3), но после этого провел несколько удачных матчей.

Сначала команда Паоло Дзанетти сыграла вничью с «Торино», а потом одержала победу над «Монцей».

Результативная серия «Эмполи» составляет восемь матчей. На этом отрезке «синие» обязательно забивали хотя бы один мяч.

Прогноз и ставка

На «Ювентус» в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу «Эмполи» — за 7.80.

Если что, в прошлом сезоне «Эмполи» выиграл на поле «Ювентуса» со счетом 1:0. Во втором круге «Старая синьора» с трудом взяла реванш, победив со счетом 3:2.

И вряд ли кто-то удивится, если обычный итальянский середняк снова устроит команде Аллегри проверку на прочность.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.52.