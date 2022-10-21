«Ювентус»
«Ювентус» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии после десяти сыгранных матчей, в которых набрал 16 очков. Отставание от «Наполи», лидера, составляет уже 10 очков.
В минувшую субботу «Старая синьора» с трудом выиграла у «Торино» — 1:0. Единственный гол забил Душан Влахович.
Коэффициенты матча Ювентус — Эмполи
Результат — единственное, что могло порадовать в тот день болельщиков «бьянконери». По игре же это снова был тихий ужас. Удивительно, как в клубе продолжают терпеть Массимилиано Аллегри, под руководством которого команда напоминает типичного середняка.
Перед этим «Юве» потерпел два поражения — от «Милана» и «Маккаби» (Хайфа). В обоих случаях со счетом 0:2.
Но есть еще один факт, позитивный, на который тоже стоит обратить в контексте предстоящего матча. «Ювентус» забил 11 мячей в пяти предыдущих матчах чемпионата Италии на своем поле.
«Эмполи»
«Эмполи» тем временем находится на восьмой строчке после десяти туров, в которых набрал 11 очков.
«Эмполи» начал месяц с домашнего поражения от «Милана» (1:3), но после этого провел несколько удачных матчей.
Сначала команда Паоло Дзанетти сыграла вничью с «Торино», а потом одержала победу над «Монцей».
Результативная серия «Эмполи» составляет восемь матчей. На этом отрезке «синие» обязательно забивали хотя бы один мяч.
Прогноз и ставка
На «Ювентус» в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу «Эмполи» — за 7.80.
Если что, в прошлом сезоне «Эмполи» выиграл на поле «Ювентуса» со счетом 1:0. Во втором круге «Старая синьора» с трудом взяла реванш, победив со счетом 3:2.
И вряд ли кто-то удивится, если обычный итальянский середняк снова устроит команде Аллегри проверку на прочность.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.52.