«Ньюкасл»
«Ньюкасл» с 15 набранными очками находится в турнирке на шестой позиции в четырех очках от шестой строки. У команды три выигрыша, шесть мировых и одно фиаско.
К данной же встрече «сороки» подходят с 5-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионата страны. В этот удачный период они добыли два победных результата и трижды делили очки со своими оппонентами.
Коэффициенты матча Ньюкасл — Эвертон
В минувшем туре «черно-белые» на выезде расписали мировую с «МЮ», сыграв 0:0, а до этого разгромили на своем поле «Брентфорд» со счетом 5:1 и в гостях «Фулхэма» — 4:1.
На своем поле в рамках АПЛ «Ньюкасл» не проигрывает вот уже на протяжении шести встреч, поровну поделив в данном отрезке выигрыши и ничейные результаты.
«Эвертон»
С десятью очками «Эвертон» занимает 14 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Однако зону вылета коллектив опережает всего лишь на два пункта.
Клуб из Ливерпуля за всю турнирную дистанцию добился двух выигрышей, а также по четыре раза играл вничью и уступал. Причем два из поражений пришлись на минувшие два тура.
В этот неудачный период «ириски» сперва дома уступили «МЮ» со счетом 1:2, а затем в Лондоне были слабее «Тоттенхэма» 0:2. Перед этими поражениями они в гостях переиграли 2:1 «Саутгемптон».
За последние восемь выездных встреч в чемпионате Англии «Эвертон» добыл две виктории, а также по три раза уступал и расписывал мировые.
За минувшие четыре сезона «Ньюкасл» выиграл у «Эвертона» на своем поле в трех случаях и раз потерпел фиаско.
Прогноз и ставка на «Ньюкасл» — «Эвертон»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ньюкасла» — 1.72, победа «Эвертона» — 5.15, ничья — 4.12.
«Сороки» во многих компонентах превосходят «ирисок», да и плюс к этому играют дома. В общем, прогнозируем в данном сражении уверенную викторию хозяев.