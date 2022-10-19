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    «Сороки» в своем логове уверенно разберутся с «ирисками»

    «Ньюкасл» — «Эвертон». Ставка (к. 2.75) и прогнозы на футбол, чемпионат Англии, 19 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Эвертон»
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    Якоб Мерфи
    В 12-м туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» на своем поле примет «Эвертон». Поединок пройдет 19 октября, начало — в 21:30 по мск. «Ньюкасл» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Октября 2022 года
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    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» с 15 набранными очками находится в турнирке на шестой позиции в четырех очках от шестой строки. У команды три выигрыша, шесть мировых и одно фиаско.

    К данной же встрече «сороки» подходят с 5-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионата страны. В этот удачный период они добыли два победных результата и трижды делили очки со своими оппонентами.

    Коэффициенты матча Ньюкасл — Эвертон

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    В минувшем туре «черно-белые» на выезде расписали мировую с «МЮ», сыграв 0:0, а до этого разгромили на своем поле «Брентфорд» со счетом 5:1 и в гостях «Фулхэма» — 4:1.

    Календарь и таблица АПЛ

    На своем поле в рамках АПЛ «Ньюкасл» не проигрывает вот уже на протяжении шести встреч, поровну поделив в данном отрезке выигрыши и ничейные результаты.

    «Эвертон»

    С десятью очками «Эвертон» занимает 14 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Однако зону вылета коллектив опережает всего лишь на два пункта.

    Клуб из Ливерпуля за всю турнирную дистанцию добился двух выигрышей, а также по четыре раза играл вничью и уступал. Причем два из поражений пришлись на минувшие два тура.

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    • В этот неудачный период «ириски» сперва дома уступили «МЮ» со счетом 1:2, а затем в Лондоне были слабее «Тоттенхэма» 0:2. Перед этими поражениями они в гостях переиграли 2:1 «Саутгемптон».

    За последние восемь выездных встреч в чемпионате Англии «Эвертон» добыл две виктории, а также по три раза уступал и расписывал мировые.

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    За минувшие четыре сезона «Ньюкасл» выиграл у «Эвертона» на своем поле в трех случаях и раз потерпел фиаско.

    Прогноз и ставка на «Ньюкасл» — «Эвертон»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ньюкасла» — 1.72, победа «Эвертона» — 5.15, ничья — 4.12.

    «Сороки» во многих компонентах превосходят «ирисок», да и плюс к этому играют дома. В общем, прогнозируем в данном сражении уверенную викторию хозяев.

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    «Ньюкасл» — «Эвертон»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 19.10.2022. Прогнозы на футбол. «Сороки» в своем логове уверенно разберутся с «ирисками»
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