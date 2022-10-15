«Химки»
С 8 зачетными пунктами «Химки» находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Однако от безопасной позиции их отделят всего лишь три балла.
Подмосковный коллектив очень даже хорошо начал новое первенство, набрав в первых четырех турах семь очков. Но после этого дела у команды сильно пошли на спад и она заработали лишь балл в последующих восьми поединках.
Коэффициенты матча Химки — Факел
К данной же игре «красно-черные» подходят с серией из трех фиаско подряд в рамках чемпионата страны. Правда, каждый раз в этих матчах им удавалось забить. Так в прошлом туре было гостевое поражение от «Урала» 1:2.
На своей арене химчане в текущем чемпионате пока набрали пять баллов из восьми, раз выиграв, дважды отыграв вничью и потерпев три неудачи.
«Факел»
«Факел», который после долгого перерыва вернулся в элиту российского футбола, сейчас занимает 13 позицию в турнирной таблице, имея в своем активе на два очка больше, чем у предстоящего противника.
Воронежцы за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать только одну викторию, еще четыре раза они уходили с поля поверженными и аж семь матчей завершили мировыми исходами.
Стоит отметить, что «огоньки» не уступают на протяжении последних четырех встреч первенства. Сперва в этот период они победили, а затем трижды подряд сыграли вничью. В минувшем туре они дома поделили очки с самим «Зенитом» — 1:1.
В текущем первенстве «Факел» на выезде еще не знал радости победы, поровну поделив мировые и поражения за шесть проведенных матчей.
За последние пять очных встреч этих клубов дважды сильнее был «Факел», еще два поединка победителя не определили и только раз верх брали «Химки».
Прогноз и ставка на «Химки» — «Факел»
В предстоящем матче букмекеры отдают незначительно предпочтение хозяевам: победа «Химок» — 2.70, победа «Факела» — 2.75, ничья — 3.56.
В данном поединке рискнем поставить на мировой исход, так как встречаются практические равные по классу команды, да и плюс к этому воронежцы являются самой миролюбивой командой лиги.