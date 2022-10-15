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    Оппоненты поделят между собой очки

    «Химки» — «Факел». Ставка (к. 3.56) и прогнозы на футбол, чемпионат России, 15 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Факел»
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    В 13-м туре российской Премьер-лиги «Химки» в домашнем матче сыграют против воронежского «Факела». Поединок состоится 15 октября и начнется в 14:00 по мск. «Химки» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 15 Октября 2022 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 14:00 Факел Факел
  • Россия. Премьер-лига
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    «Химки»

    С 8 зачетными пунктами «Химки» находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Однако от безопасной позиции их отделят всего лишь три балла.

    Подмосковный коллектив очень даже хорошо начал новое первенство, набрав в первых четырех турах семь очков. Но после этого дела у команды сильно пошли на спад и она заработали лишь балл в последующих восьми поединках.

    Коэффициенты матча Химки — Факел

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    К данной же игре «красно-черные» подходят с серией из трех фиаско подряд в рамках чемпионата страны. Правда, каждый раз в этих матчах им удавалось забить. Так в прошлом туре было гостевое поражение от «Урала» 1:2.

    Календарь и таблица РПЛ

    На своей арене химчане в текущем чемпионате пока набрали пять баллов из восьми, раз выиграв, дважды отыграв вничью и потерпев три неудачи.

    «Факел»

    «Факел», который после долгого перерыва вернулся в элиту российского футбола, сейчас занимает 13 позицию в турнирной таблице, имея в своем активе на два очка больше, чем у предстоящего противника.

    Воронежцы за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать только одну викторию, еще четыре раза они уходили с поля поверженными и аж семь матчей завершили мировыми исходами.

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    • Стоит отметить, что «огоньки» не уступают на протяжении последних четырех встреч первенства. Сперва в этот период они победили, а затем трижды подряд сыграли вничью. В минувшем туре они дома поделили очки с самим «Зенитом» — 1:1.

    В текущем первенстве «Факел» на выезде еще не знал радости победы, поровну поделив мировые и поражения за шесть проведенных матчей.

    За последние пять очных встреч этих клубов дважды сильнее был «Факел», еще два поединка победителя не определили и только раз верх брали «Химки».

    Прогноз и ставка на «Химки» — «Факел»

    В предстоящем матче букмекеры отдают незначительно предпочтение хозяевам: победа «Химок» — 2.70, победа «Факела» — 2.75, ничья — 3.56.

    В данном поединке рискнем поставить на мировой исход, так как встречаются практические равные по классу команды, да и плюс к этому воронежцы являются самой миролюбивой командой лиги.

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    «Химки» — «Факел»: прогноз, ставка (3.56), статистика, коэффициенты матча 15.10.2022. Прогнозы на футбол. Оппоненты поделят между собой очки
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