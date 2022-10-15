В 13-м туре российской Премьер-лиги «Химки» в домашнем матче сыграют против воронежского «Факела». Поединок состоится 15 октября и начнется в 14:00 по мск. «Химки» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

С 8 зачетными пунктами «Химки» находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Однако от безопасной позиции их отделят всего лишь три балла.

Подмосковный коллектив очень даже хорошо начал новое первенство, набрав в первых четырех турах семь очков. Но после этого дела у команды сильно пошли на спад и она заработали лишь балл в последующих восьми поединках.

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К данной же игре «красно-черные» подходят с серией из трех фиаско подряд в рамках чемпионата страны. Правда, каждый раз в этих матчах им удавалось забить. Так в прошлом туре было гостевое поражение от «Урала» 1:2.

Календарь и таблица РПЛ

На своей арене химчане в текущем чемпионате пока набрали пять баллов из восьми, раз выиграв, дважды отыграв вничью и потерпев три неудачи.

«Факел»

«Факел», который после долгого перерыва вернулся в элиту российского футбола, сейчас занимает 13 позицию в турнирной таблице, имея в своем активе на два очка больше, чем у предстоящего противника.

Воронежцы за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать только одну викторию, еще четыре раза они уходили с поля поверженными и аж семь матчей завершили мировыми исходами.

Стоит отметить, что «огоньки» не уступают на протяжении последних четырех встреч первенства. Сперва в этот период они победили, а затем трижды подряд сыграли вничью. В минувшем туре они дома поделили очки с самим «Зенитом» — 1:1.

В текущем первенстве «Факел» на выезде еще не знал радости победы, поровну поделив мировые и поражения за шесть проведенных матчей.

За последние пять очных встреч этих клубов дважды сильнее был «Факел», еще два поединка победителя не определили и только раз верх брали «Химки».

Прогноз и ставка на «Химки» — «Факел»

В предстоящем матче букмекеры отдают незначительно предпочтение хозяевам: победа «Химок» — 2.70, победа «Факела» — 2.75, ничья — 3.56.

В данном поединке рискнем поставить на мировой исход, так как встречаются практические равные по классу команды, да и плюс к этому воронежцы являются самой миролюбивой командой лиги.