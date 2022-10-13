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    «Фрайбург» укрепит свое лидерство в группе G?

    «Нант» — «Фрайбург». Ставки (к. 2.07) и прогноз на футбол, Лига Европы, 13 октября 2022 года

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    13 октября «Нант» примет «Фрайбург» в матче 4-го тура групповой стадии Лиги Европы. Начало в 19:45 мск. «Нант» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа G 13 Октября 2022 года
    Нант
  • Лига Европы. Группа G
    •  Нант 19:45 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
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    «Нант»

    Хозяева проиграли два матча подряд в Лиге Европы и пока что могут рассчитывать только на попадание в Лигу конференций.

    «Нант» потерпел крупное поражение от «Карабаха» со счетом 0:3. После этого он уступил «Фрайбургу» 0:2.

    Коэффициенты матча Нант — Фрайбург

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    «Нант» также крупно проиграл «Монако» (1:4) и «Ренну» (0:3). Таким образом, у него серия из трех неудач. Более того, «желто-зеленые» не выигрывают уже 6 матча подряд, 5 из которых они проиграли.

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    В составе травмированы защитники Фабио, Шарль Траоре и Фабьен Сантонз.

    «Фрайбург»

    Гости показывают хорошие результаты. Они лидируют в группе G в Лиге Европы с 9 очками и находятся на 2-м месте с Бундеслиге, отставая от лидера на 2 пункта.

    «Фрайбург» прошел половину группового этапа почти без пропущенных голов. Он пропустил только один мяч от «Карабаха», который обыграл со счетом 2:1. Благодаря победам над «Олимпиакосом» (3:0) и «Нантом» (2:0), команда имеет лучшую разницу (+6).

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    • Последний результат — это ничья с «Гертой» (2:2), из-за которой гости отдали «Униону» первенство в чемпионате Германии. Но в целом «Фрайбург» играет стабильно. Он не уступает 10 матчей и в сезоне у него только одно поражение.

    Среди травмированных Кимберли Эзеквем, Роланд Шаллаи и Мануэль Гульде.

    Прогноз и ставка

    «Фрайбург» ожидаемо фаворит матча. На него букмекеры дают 2.07. На победу «Нанта» они предлагают поставить с коэффициентом 3.55.

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    Немецкий клуб хорошо проводит первую часть сезона как в еврокубках, так и в чемпионате. В группе у гостей не было особых проблем в последних двух турах, в которых они даже не пропустили.

    В данном случае можно ожидать очередной победы от «Фрайбурга». «Нант» попал в затяжную безвыигрышную полосу.

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    «Нант» — «Фрайбург»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 13.10.2022. Прогнозы на футбол. «Фрайбург» укрепит свое лидерство в группе G?
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