В мачте 4-го тура групповой стадии Лиги Европы «Фейеноорд» примет «Мидтьюлланд». Поединок состоится в Роттердаме 13 октября. Начало в 19:45 мск. «Фейеноорд» — «Мидтьюлланд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фейеноорд»

«Крестьяне» лидируют в турнирной таблице группы F. Они набрали 4 очка за 3 тура. При этом хозяева проиграли «Лацио» на старте розыгрыша (2:4).

Победу «Фейеноорд» одержал в Роттердаме, где он разгромил с купным счетом 6:0 «Штурм». С «Мидтьюлландом» была ничья 2:2. Таким образом, все поединки с участием хозяев завершались с тотал больше 3.5.

В октябре у команды было 3 матча, 2 из которых завершились вничью. Помимо мировой с датским коллективом, хозяева разошлись ничьей с «Неймегеном» (1:1). 9 октября «Фейеноорд» провел матч с «Твенте» в Эредивизии и выиграл 2:0.

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В предстоящем матче из-за травмы участия не примет Уссама Идрисси, который набрал 2+3 по системе «гол+пас».

«Мидтьюлланд»

После трех туров датчане занимают 2-е место в группе благодаря крупной победе над «Лацио» со счетом 5:1. Этот результат дал гостям возможность не отставать от лидера по количеству забитых голов.

Старт турнира выдался для «волков» неудачным. На выезде команда проиграла со счетом 0:1 «Штурму». Больше всего голов «Мидтьюлланд» пропустил в 3-м туре от «Фейеноорда», матч с которым завершился вничью со счетом 2:2.

«Мидтьюлланд» не проигрывает уже 6 матчей подряд. В чемпионате Дании у клуба была ничья с «Виборгом» (1:1) и победа над «Орхусом» (1:0).

Гости не смогут рассчитывать на форварда Брумадо Жуниора, который из-за травм сыграл только в 4 матчах этого сезона.

Прогноз и ставка

Котировки на победу составляют 1.61 и 5.00 соответственно. На ничью букмекеры предлагают поставить за 4.40.

Обе команды имеют высокий средний показатель забитых за игру. В трех турах у «Фейеноорда» 10 забитых, а у «Мидтьюлланда» — 7. Также не будем забывать, что прошлая очная встреча завершилась со счетом 2:2.

Букмекеры ждут от матча много голов. Можно заиграть ставку на тотал больше 3, которую принимают за 1.87.