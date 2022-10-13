ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе«Анфан террибль». Пытаясь удержать Мбаппе, «ПСЖ» породил монстра «Милан» — «Челси»Три очка Гриффиндору. Команда Поттера разобралась с «Миланом» на «Сан-Сиро» Пауло Дибала Переоцененные и недооцененные. Лукаку, Гризманн, Дибала и еще 10 самых противоречивых игроков
  • 00:08
    • ПСЖ не удержал победу над «Бенфикой»
    Все новости спорта

    В Роттердаме будет результативный матч

    «Фейеноорд» — «Мидтьюлланд». Ставки (к. 1.87) и прогноз на футбол, Лига Европы, 13 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Эредивизия Прогнозы на Фейеноорд Прогнозы на Митьюлланд Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Фейеноорд» — «Мидтьюлланд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Оркун Кекчю
    В мачте 4-го тура групповой стадии Лиги Европы «Фейеноорд» примет «Мидтьюлланд». Поединок состоится в Роттердаме 13 октября. Начало в 19:45 мск. «Фейеноорд» — «Мидтьюлланд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Группа F 13 Октября 2022 года
    Фейеноорд
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Фейеноорд 19:45 Мидтьюлланн Мидтьюлланн
  • Хернинг
    •

    «Фейеноорд»

    «Крестьяне» лидируют в турнирной таблице группы F. Они набрали 4 очка за 3 тура. При этом хозяева проиграли «Лацио» на старте розыгрыша (2:4).

    Победу «Фейеноорд» одержал в Роттердаме, где он разгромил с купным счетом 6:0 «Штурм». С «Мидтьюлландом» была ничья 2:2. Таким образом, все поединки с участием хозяев завершались с тотал больше 3.5.

    В октябре у команды было 3 матча, 2 из которых завершились вничью. Помимо мировой с датским коллективом, хозяева разошлись ничьей с «Неймегеном» (1:1). 9 октября «Фейеноорд» провел матч с «Твенте» в Эредивизии и выиграл 2:0.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В предстоящем матче из-за травмы участия не примет Уссама Идрисси, который набрал 2+3 по системе «гол+пас».

    «Мидтьюлланд»

    После трех туров датчане занимают 2-е место в группе благодаря крупной победе над «Лацио» со счетом 5:1. Этот результат дал гостям возможность не отставать от лидера по количеству забитых голов.

    Старт турнира выдался для «волков» неудачным. На выезде команда проиграла со счетом 0:1 «Штурму». Больше всего голов «Мидтьюлланд» пропустил в 3-м туре от «Фейеноорда», матч с которым завершился вничью со счетом 2:2.

  • Переоцененные и недооцененные. Лукаку, Гризманн, Дибала и еще 10 самых противоречивых игроков
  • 13 звезд, чья игра чаще всего становится поводом для жарких дискуссий
  • Вчера

    • «Мидтьюлланд» не проигрывает уже 6 матчей подряд. В чемпионате Дании у клуба была ничья с «Виборгом» (1:1) и победа над «Орхусом» (1:0).

    Гости не смогут рассчитывать на форварда Брумадо Жуниора, который из-за травм сыграл только в 4 матчах этого сезона.

    Прогноз и ставка

    Котировки на победу составляют 1.61 и 5.00 соответственно. На ничью букмекеры предлагают поставить за 4.40.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Обе команды имеют высокий средний показатель забитых за игру. В трех турах у «Фейеноорда» 10 забитых, а у «Мидтьюлланда» — 7. Также не будем забывать, что прошлая очная встреча завершилась со счетом 2:2.

    Букмекеры ждут от матча много голов. Можно заиграть ставку на тотал больше 3, которую принимают за 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рыбакина — Мугуруса
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Карацев — Имер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Наполи — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  3.09
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Барселона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Байер — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.96
  • Экспресс дня 12 октября
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фейеноорд» — «Мидтьюлланд»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 13.10.2022. Прогнозы на футбол. В Роттердаме будет результативный матч
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры