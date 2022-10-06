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    «Монако» — «Трабзонспор». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Лига Европы, 6 октября 2022 года

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    Фрагмент матча
    «Монако» на своем поле сыграет против «Трабзонспора» в рамках группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 6 октября, начало — 19:45 (мск). «Монако» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа H 06 Октября 2022 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 19:45 Трабзонспор Трабзонспор
  • Трабзон
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    «Монако»

    «Красно-белые» в родном чемпионате Франции после 9-ти туров смогли занять 5-е место в турнирной таблице набрав при этом 17 очков. Команда забила своим соперникам 17 голов, а пропустила — 13.

    В Первой Лиге Франции «Монако» проводит серию из побед, которая длится уже 4 матча подряд. «Красно-белые» смогли отобрать очки у «Ниццы» со счетом 0:1, «Лиона» со счетом 2:1, «Реймса» со счетом 0:3 и «Нанта» со счетом 4:1.

    Коэффициенты матча Монако — Трабзонспор

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    А вот в Лиге Европы у «Монако» дела идут не так хорошо, после двух сыгранных матчей команда располагается на третьем месте в турнирной таблице группы Н набрав 3 очка. Здесь «красно-белые» забили и пропустили по одному голу.

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    Набрать очки «Монако» смог в матче с «Цверной Звездой», которую минимально обыграл на выезде со счетом 0:1, а вот на своем поле играя против «Ференцвароша» «красно-белые» оказались слабее и проиграли со счетом 0:1.

    «Трабзонспор»

    «Бордово-синие» имеют почти такие же показатели как и нынешний соперник. «Трабзонспор» после 8-ми сыгранных матчей занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Турции набрав 16 очков. Этот коллектив забивал 13 раз, а пропускал — 11.

    В последних двух турах Суперлиги Турции «Трабзонспор» добыл две победы подряд над такими соперниками как «Газиантеп», обыграв его со счетом 3:2 на своем поле и «Кайсериспор» со счетом 1:2 на выезде. А до этого «бордово-синие» потерпели поражение от «Аданадемирспора» со счетом 3:2.

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    • Так же и в Лиге Европы «Трабзонспор» набрал столько же очков как и «Монако» — 3, но располагается на втором месте в турнирной таблице группы Н из-за лучшей разницы забитых и пропущенных голов — 4/4.

    «Бордово-синие» тоже потеряли очки в матче с «Ференцварошем», которому проиграли на выезде со счетом 3:2, а набрать баллы смогли на своем поле в поединке против «Цверны Звезды» оказавшись сильнее со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Монако» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают взять за 4.48, а победу «Трабзонспора» — за 5.80.

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    Прогноз — Это будет матч за 6 очков, так как после этого поединка может стать известен главный кандидат на второе, а может даже и первое место. Поэтому оба коллектива с первых минут пойдут вперед и уже в первом тайме порадуют несколькими забитыми голами.

    Ставка — Тотал первого тайма больше 1.5 за 2.50.

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    «Монако» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 06.10.2022. Прогнозы на футбол. Результативный первый тайм
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