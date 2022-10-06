В предпоследнем туре регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» на своем поле примет «Орландо Сити». Поединок пройдет в ночь на 6 октября и начнется в 03:00 по мск. «Интер Майами» — «Орландо Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер Майами»

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«Интер Майами» имеет неплохие шансы пробиться по итогам регулярки в плей-офф. За два тура до финиша он идет на заветной седьмой позиции в своей конференции, но восьмую строку опережает только по дополнительным показателям.

«Цапли» к данному поединку подходят после серии из трех выигрышей подряд, где они дома переиграли «Коламбус Крю» 2:1, а также на выезде «Ди Си Юнайтед» 3:2 и «Торонто» 1:0.

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До этого они имели серией из трех поражений подряд, правда, все они были выездными. Перед этим же неудачным периодом они не уступали на протяжении пяти игр, трижды выиграв в это время и расписав два мировых результата.

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Что касаемо домашней статистики, то в родных стенах «Интер Майами» заработал 30 баллов из 45 общих.

«Орландо Сити»

«Орландо Сити» в этой же конференции находится на строку выше, но имеет на счету те же 45 зачетных пунктов, что и предстоящий противник.

«Львы» неудачно проводят финишный отрезок регулярного первенства. Так, за последние четыре поединка они добыли только одну победу и трижды проиграли, в том числе и в прошлом туре в гостях 1:2 «Нью-Йорк Сити».

До этого неудачного периода команда имела серию из пяти выигрышей подряд. Причем в этот период одна виктория пришлась на финал Кубка США, где она разгромила клуб из второй лиги 3:0.

В целом, «Орландо Сити» сносно выступает вне родных стен. В этом первенства коллектив в гостях заработал 21 балл из 45 общих.

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В истории противостоянии этих клубов насчитывается девять очных встреч, четыре из которых выиграл «Орландо Сити», дважды верх брал «Интер Майами» и три матча победителя не выявили. Отметим, что в семи случаях забивали обе стороны.

Прогноз и ставка на «Интер Майами» — «Орландо Сити»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Интер Майами» предлагают — 2.27.

На викторию «Орландо Сити» дают — 2.98, ничья оценена — в 3.56.

Наверняка оба коллектива будут играть только на победу, так как три очка практически гарантируют выход в плей-офф. Поэтому ожидаем, что в обороне они отсиживаться не будут и выдадут результативную игру.