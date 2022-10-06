«Фрайбург» на своем поле сыграет против «Нанта» в рамках группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 6 октября, начало — 22:00 (мск). «Фрайбург» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

«Фрайбург» в прошлом сезоне он стал шестым и благодаря этому получил билет на евроарену.И данное появление в еврокубках только пятое для «бразильцев».

Ранее они никаких успехов не имели. Данный же турнир они начали с домашней победы над азербайджанским «Карабахом» 2:1, после чего разгромили «Олимпиакос» (3:0) в гостях.

Коэффициенты матча Фрайбург — Нант 1X2Новым игрокам 1.534.306.10Фрибет$40

Такие результаты позволяют клубу лидировать в группе с отрывом в три балла от второго в таблице «Карабаха».

Все прогнозы на Лигу Европы

В Бундеслиге коллектив занимает второе место, уступая лидеру «Унион Берлину» по разнице мячей. Вот уже восемь матчей он не проигрывает при шести победах.

«Нант»

«Нант» не смог выиграть в последних четырех матчах с учетом всех турниров. Гости проиграли 3 из 4 последних матчей.

«Желто-зеленые» не забили «Карабаху» (0:1) в Лиге Европы и разошлись миром с «Лансом» (0:0). Также было поражение от «Лорьяна» (2:3) и «Нанта» (1:4).

8 сентября команда одержала последнюю на данный момент победу, выиграв у «Олимпиакоса» 2:1. В Лиге 1 она не выигрывает уже пять матчей.

В турнирной таблице «Канарейки» занимают 16-ю позицию — как раз над зоной вылета. У них в активе 7 набранных баллов.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,53.

Успех хозяев поля оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,20.

Наши прогноз и ставка — «Фрайбург» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,37.