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    Станет ли «Нант» проблемой для «Фрайбурга»?

    «Фрайбург» — «Нант». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, Лига Европы, 6 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Нант»
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    «Фрайбург» лидирует в группе
    «Фрайбург» на своем поле сыграет против «Нанта» в рамках группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 6 октября, начало — 22:00 (мск). «Фрайбург» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа G 06 Октября 2022 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 22:00 Нант Нант
  • Лига Европы. Группа G
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    «Фрайбург»

    «Фрайбург» в прошлом сезоне он стал шестым и благодаря этому получил билет на евроарену.И данное появление в еврокубках только пятое для «бразильцев».

    Ранее они никаких успехов не имели. Данный же турнир они начали с домашней победы над азербайджанским «Карабахом» 2:1, после чего разгромили «Олимпиакос» (3:0) в гостях.

    Коэффициенты матча Фрайбург — Нант

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  • 1.534.306.10Фрибет$40
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    Такие результаты позволяют клубу лидировать в группе с отрывом в три балла от второго в таблице «Карабаха».

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В Бундеслиге коллектив занимает второе место, уступая лидеру «Унион Берлину» по разнице мячей. Вот уже восемь матчей он не проигрывает при шести победах.

    «Нант»

    «Нант» не смог выиграть в последних четырех матчах с учетом всех турниров. Гости проиграли 3 из 4 последних матчей.

    «Желто-зеленые» не забили «Карабаху» (0:1) в Лиге Европы и разошлись миром с «Лансом» (0:0). Также было поражение от «Лорьяна» (2:3) и «Нанта» (1:4).

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  • Вчера

    • 8 сентября команда одержала последнюю на данный момент победу, выиграв у «Олимпиакоса» 2:1. В Лиге 1 она не выигрывает уже пять матчей.

    В турнирной таблице «Канарейки» занимают 16-ю позицию — как раз над зоной вылета. У них в активе 7 набранных баллов.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,53.

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    Успех хозяев поля оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка — «Фрайбург» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,37.

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    «Фрайбург» — «Нант»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 06.10.2022. Прогнозы на футбол. Станет ли «Нант» проблемой для «Фрайбурга»?
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