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    Кто выиграет битву за лидерство в групе?

    «Брага» — «Юнион». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Лига Европы, 6 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брага» — «Юнион»
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    «Брага» занимает второе место в группе
    «Брага» на своем поле сыграет против «Юниона» в рамках группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 6 октября, начало — 22:00 (мск). «Брага» — «Юнион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа D 06 Октября 2022 года
    Брага
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    «Брага»

    «Брага» лидирует в группе Лиги Европы. Эту стадию команда начала ударно: с побед над «Мальме» (0:2) и «Унион Берлином» (1:0).

    В своем чемпионате команда также стартовала неплохо. «Канониры» идут на 2 месте, отставая от лидера «Бенфики» на три очка.

    Минувший тур команда провела неудачно. На выезде она потерпела разгром от «Порту» (1:4).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    До этого поединка коллектив не знал поражений 10 поединков кряду во всех турнирах, при восьми победах в последних из них.

    «Юнион»

    «Юнион» начал групповой этап Лиги Европы ударно и занимает второе место. На выезде был обыгран берлинский «Унион» (0:1), а дома — «Мальме» (3:2).

    В чемпионате Бельгии команда стартовала скромнее. «Юнион» идет на 4 месте, но явно настроен на попадание в зону Лиги чемпионов.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Минувший тур команда записала себе в актив. Гостевая победа над «Левеном» (3:0) позволила подняться в таблице.

    В последних трех матчах во всех турнирах коллектив трижды выигрывал у своих соперников.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.

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    Успех гостей оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — «Брага» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.

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    «Брага» — «Юнион»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 06.10.2022. Прогнозы на футбол. Кто выиграет битву за лидерство в групе?
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