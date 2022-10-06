«Брага» на своем поле сыграет против «Юниона» в рамках группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 6 октября, начало — 22:00 (мск). «Брага» — «Юнион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брага»

«Брага» лидирует в группе Лиги Европы. Эту стадию команда начала ударно: с побед над «Мальме» (0:2) и «Унион Берлином» (1:0).

В своем чемпионате команда также стартовала неплохо. «Канониры» идут на 2 месте, отставая от лидера «Бенфики» на три очка.

Минувший тур команда провела неудачно. На выезде она потерпела разгром от «Порту» (1:4).

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До этого поединка коллектив не знал поражений 10 поединков кряду во всех турнирах, при восьми победах в последних из них.

«Юнион»

«Юнион» начал групповой этап Лиги Европы ударно и занимает второе место. На выезде был обыгран берлинский «Унион» (0:1), а дома — «Мальме» (3:2).

В чемпионате Бельгии команда стартовала скромнее. «Юнион» идет на 4 месте, но явно настроен на попадание в зону Лиги чемпионов.

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Минувший тур команда записала себе в актив. Гостевая победа над «Левеном» (3:0) позволила подняться в таблице.

В последних трех матчах во всех турнирах коллектив трижды выигрывал у своих соперников.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.

Успех гостей оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — «Брага» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.