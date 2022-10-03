«Лестер»
«Лестер» в нынешнем сезоне валится на ходу. «Лисы» твердо стоят на вылет из АПЛ, набрав лишь одно очко в 7 турах.
При этом команда имеет серьезные проблемы с надежностью своих тылов. В 7 матчах пропущено 22 мяча.
Коэффициенты матча Лестер — Ноттингем Форест
В минувшем туре «Лестер» по-настоящему разочаровал. Команда разгромно уступила «Тоттенхэму» (6:2).
«Лестер» исторически неудачно играет с «лесниками». Из пяти последних матчей команда выиграла лишь однажды при двух поражениях.
«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» также не блещет результатами. Новичок лиги набрал лишь 4 очка, и в таблице находится как раз над «Лестером».
Вот только с атакой у команды имеются огромные трудности. В 7 матчах «лесники» забили всего 6 голов.
Вот и в предыдущем туре «лесники» уступили. Дома «Ноттингем Форест» проиграл «Фулхэму» (2:3).
Основная ставка в этой встрече будет сделана на Тайво Авонийи. Правда, форвард забил только 2 мяча в чемпионате.
Прогноз и ставка
На победу «Лестера» в этом матче можно поставить за 1.79, ничью букмекеры предлагают взять за 4.16, а победу «Ноттингем Форест» — за 4.58.
«Лестер»
«Ноттингем Форест» проиграл четыре своих последних матча.
«Лис» явно не устраивает их текущая позиция, и они наверняка быстро пойдут в атаку. Наши прогноз и ставка — Победа «Лестера» в 1 тайме с коэффициентом 2.27.