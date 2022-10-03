«Лестер» сыграет на своем поле с «Ноттингем Форест» в рамках 9-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 октября, начало — в 22:00 мск. «Лестер» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

«Лестер» в нынешнем сезоне валится на ходу. «Лисы» твердо стоят на вылет из АПЛ, набрав лишь одно очко в 7 турах.

При этом команда имеет серьезные проблемы с надежностью своих тылов. В 7 матчах пропущено 22 мяча.

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В минувшем туре «Лестер» по-настоящему разочаровал. Команда разгромно уступила «Тоттенхэму» (6:2).

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«Лестер» исторически неудачно играет с «лесниками». Из пяти последних матчей команда выиграла лишь однажды при двух поражениях.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» также не блещет результатами. Новичок лиги набрал лишь 4 очка, и в таблице находится как раз над «Лестером».

Вот только с атакой у команды имеются огромные трудности. В 7 матчах «лесники» забили всего 6 голов.

Вот и в предыдущем туре «лесники» уступили. Дома «Ноттингем Форест» проиграл «Фулхэму» (2:3).

Основная ставка в этой встрече будет сделана на Тайво Авонийи. Правда, форвард забил только 2 мяча в чемпионате.

Прогноз и ставка

На победу «Лестера» в этом матче можно поставить за 1.79, ничью букмекеры предлагают взять за 4.16, а победу «Ноттингем Форест» — за 4.58.

«Лестер» мотивирован подняться со дна таблицы .

«Ноттингем Форест» проиграл четыре своих последних матча.

«Лис» явно не устраивает их текущая позиция, и они наверняка быстро пойдут в атаку. Наши прогноз и ставка — Победа «Лестера» в 1 тайме с коэффициентом 2.27.