В матче 8-го тура чемпионата Германии «Герта» примет «Хоффенхайм» на стадионе «Олимпийский». Начало в 16:30 мск. «Герта» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Герта»

У «зелено-синих» дела не так хорошо и они смогли набрать всего 6 очков после 7-ми игр и таким образом оказались на 13-м месте в турнирной таблице Бундеслиги.

На старте нового сезона «Герта» полностью провалилась проиграв 3 из 4-х поединков. Но в последних турах команда смогла немного реабилитироваться и сначала добыла выездную победу над «Аугсбургом» со счетом 0:2.

А после того на своем поле берлинцы сыграли с «Байером». В этом матче соперники дважды обменялись голами и не определив сильнейшего разошлись ничьей со счетом 2:2.

Все прогнозы на Бундеслигу

В прошлом туре коллектив снова довольствовался мировой — против «Майнца» (1:1). Таким образом он не знает поражений три последних официальных матча при одной победе.

«Хоффенхайм»

Неудачно стартовав в чемпионате, «Хоффенхайм» выдал серию побед, которая подняла его до 4 строчки. Теперь у гостей 13 очков, а в случае победы могут подняться сразу на второе место.

Команда начала сезон в Бундеслиге с поражения от «Боруссии» Менхенгладбах со счетом 1:3. В следующем же туре она исправилась и на своем поле выиграла у 3:2.

Закрепить успех «Хоффе» удалось в поединке против «Байера» — 3:0. Затем коллектив скромно выиграл у «Аугсбурга», забив лишь один мяч.

Эту серию прервало поражение от «Дортмунда» (0:1). Тем не менее, в двух последних турах команда разбила «Майнц» (4:1) и сыграла вничью с «Фрайбургом» (0:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

Успех хозяев поля оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,15.