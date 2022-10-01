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    Минское «Динамо» одолеет «горняков»

    «Динамо» Минск — «Шахтер» Солигорск. Прогноз, ставка (к. 2.78) на футбол, чемпионат Белоруссии, 1 октября 2022 года

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    Денис Гречихо
    «Динамо» Минск сыграет на своем поле с «Шахтером» Солигорск в рамках 23-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 1 октября, начало — в 15:00 мск. «Динамо» Минск — «Шахтер» Солигорск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 01 Октября 2022 года
    Динамо Минск
  • Минск
    •  Динамо Минск 15:00 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск
  • Шахтер Солигорск
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    «Динамо» Минск

    Минчане активно борются за золотые медали. Вот только сейчас команда находится на 3 месте.

    Правда, отставание от лидера «Энергетика-БГУ» минимальное. Вот только треть своих поединков минчане завершили вничью.

    Коэффициенты матча Динамо Минск — Шахтёр Солигорск

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    В минувшем туре команда добыла три важнейших очка. «Динамо» Минск разгромило «Гомель» (3:0).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    «Динамо» Минск крайне неудачно играет с солигорцами. Из пяти последних поединков команда добыла одну победу при четырех коллизиях.

    «Шахтер» Солигорск

    После ухода Сергея Ташуева солигорцам предстоит продолжить борьбу за чемпионство. Разумеется, без опытного наставника делать это будет несколько сложнее.

    «Горняки» имеют надежные тылы. В 21 матче солигорцы пропустили всего лишь 13 мячей.

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    • В предыдущем туре «Шахтер» Солигорск потерпел поражение. Дома команда уступила «Энергетику-БГУ» (0:1).

    «Шахтер» Солигорск наверняка постарается разжиться очками. Проигрывать прямому конкуренту действующий чемпион категорически не должен.

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Минск в этом матче можно поставить за 2.78, ничью букмекеры предлагают взять за 3.26, а победу «Шахтера» Солигорск — за 2.87.

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    «Динамо» Минск постарается воспользоваться фактором своего поля.

    Без Ташуева солигорцам будет крайне непросто.

    Динамовцы имеют прекрасный шанс расправиться с ослабленным конкурентом. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Минск с коэффициентом 2.78.

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    «Динамо» Минск — «Шахтер» Солигорск: прогноз, ставка (2.78), статистика, коэффициенты матча 01.10.2022. Прогнозы на футбол. Минское «Динамо» одолеет «горняков»
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