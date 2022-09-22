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    Казахи досрочно выиграют свою группу

    Казахстан — Белоруссия. Прогноз, ставка (к. 2.21) на футбол, Лига наций, 22 сентября 2022 года

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    Игрок сборной Казахстана
    22 сентября в Нур-Султане сборная Казахстан сыграет против команды Белоруссии в рамках 5-го тура Лиги наций в дивизионе С. Начало — в 17:00 по мск. Казахстан — Белоруссия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C3 22 Сентября 2022 года

    Казахстан

    Сборная Казахстана с громадным трудом смогла сохранить свою прописку в дивизионе С Лиги наций. Она только в играх плей-ин по пенальти переиграла Молдавию.

    В этом же розыгрыше Лиги наций казахи претендуют на повышение в классе. После четырех туров они набрали десять очков и опережают ближайшего преследователя на четыре балла. Так что в случае победы в этой встрече они досрочно выиграют свой квартет.

    Коэффициенты матча Казахстан — Белоруссия

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    «Желто-синие» в данном турнире еще не проигрывали. Они расписали выездную мировую с предстоящим соперником 1:1, а также дважды обыграли Словакию (2:1 и 1:0) и дома справились с Азербайджаном 2:0.

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    Стоит отметить, что у Казахстана только одно фиаско за последние семь встреч, одна мировая и пять победных результатов.

    Белоруссия

    У команды Белоруссии в данном соревновании только два набранных очка, с которыми она замыкает свой квартет и рискуют понизиться в классе.

    «Белые крылья» в этом турнире еще не знали радости победы. Они расписали домашние мировые с азербайджанцами 0:0 и казахами 1:1, а также уступили в родных стенах словакам 0:1 и Азербайджану в гостях 0:2.

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  • 18/09/2022

    • Белорусы не могут победить в официальном поединке с марта прошлого года, одолев тогда в отборе к ЧМ-2022 Эстонию со счетом 4:2. Затем они девять встреч проиграли и расписали две ничьи.

    В истории противостояний этих сборных насчитывает шесть очных игр, в которых четыре раза сильнее были белорусы и еще два поединка победителя не выявили.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Казахстана предлагают — 2.21.

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    На викторию Белоруссии дают — 3.80, ничья оценена — в 3.00.

    Казахам для досрочной победы в своем квартете нужно просто выиграть этот матч. И учитывая плачевное состоянии белорусов, именно на победу хозяев и ставим в этом поединке.

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    Казахстан — Белоруссия: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 22.09.2022. Прогнозы на футбол. Казахи досрочно выиграют свою группу
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