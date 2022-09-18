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    «Спартак» — «Локомотив». Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, чемпионат России, 18 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Локомотив»
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    «Спартак»
    В воскресенье, 18 сентября, «Спартак» примет «Локомотив» в рамках 10 тура РПЛ. Матч на «Открытие Арене» начнется в 19:00 мск. «Спартак» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Сентября 2022 года
    Спартак
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    •  Спартак 19:00 Локомотив Локомотив
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    «Спартак»

    В конце августа красно-белые потерпели гостевое поражение от «Динамо» (0:1), а потом разгромили «Факел» в Воронеже — 4:1.

    В матче Кубка России подопечные Гильермо Абаскаля на своем поле одолели «Крылья Советов» (1:0), а потом в чемпионате уступили на своем поле «Зениту» (1:2).

    Коэффициенты матча Спартак — Локомотив

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    В последних матчах столичный клуб в рамках РПЛ на выезде проиграл «Ростову» (2:4), а в Кубке России на своем поле разгромили «Факел» (3:0).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 16 очками «Спартак» идет пятым в таблице РПЛ. Разница мячей 21-11, Промес забил 8 голов.

    «Локомотив»
    В первом туре Кубка России «Локомотив» в гостях уступил «Пари НН» (0:2), а сентябрь москвичи начали с домашнего поражения от «Ахмата» (1:2).

    После этого в отставку был отправлен тренер Марвин Комппер, который фактически руководил командой, а Йозеф Циннбауэр из формально главного тренера стал фактическим.

    В последних матчах «железнодорожники» в РПЛ на выезде уступили воронежскому «Факелу» (0:2) и в Кубке России на своем поле поделили очки с «Краснодаром» (2:2).

    После 9 туров РПЛ «Локомотив» с 9 очками и разницей мячей 13-17 идет на 11-м месте в турнирной таблице. 4 гола у Миранчука.

    Прогноз и ставка

    На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.80, на ничью в основное время — 3.85, а на победу «Локомотива» — 4.40.

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    В прошлом сезоне «Локомотив» победил дома 1:0, а на выезде сыграл вничью 1:1. В пяти последних очных матчах «Спартак» дважды проиграл и два раза сыграл вничью.

    Железнодорожники в этом сезоне никак не могут найти свою игру. Прогноз: «Спартак» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.64 и ТБ 2,5 за 1.66.

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    «Спартак» — «Локомотив»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 18.09.2022. Прогнозы на футбол. Как закончится столичное дерби на «Открытие Арене»?
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