В воскресенье, 18 сентября, «Спартак» примет «Локомотив» в рамках 10 тура РПЛ. Матч на «Открытие Арене» начнется в 19:00 мск. «Спартак» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

В конце августа красно-белые потерпели гостевое поражение от «Динамо» (0:1), а потом разгромили «Факел» в Воронеже — 4:1.

В матче Кубка России подопечные Гильермо Абаскаля на своем поле одолели «Крылья Советов» (1:0), а потом в чемпионате уступили на своем поле «Зениту» (1:2).

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В последних матчах столичный клуб в рамках РПЛ на выезде проиграл «Ростову» (2:4), а в Кубке России на своем поле разгромили «Факел» (3:0).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 16 очками «Спартак» идет пятым в таблице РПЛ. Разница мячей 21-11, Промес забил 8 голов.

«Локомотив»

В первом туре Кубка России «Локомотив» в гостях уступил «Пари НН» (0:2), а сентябрь москвичи начали с домашнего поражения от «Ахмата» (1:2).

После этого в отставку был отправлен тренер Марвин Комппер, который фактически руководил командой, а Йозеф Циннбауэр из формально главного тренера стал фактическим.

В последних матчах «железнодорожники» в РПЛ на выезде уступили воронежскому «Факелу» (0:2) и в Кубке России на своем поле поделили очки с «Краснодаром» (2:2).

После 9 туров РПЛ «Локомотив» с 9 очками и разницей мячей 13-17 идет на 11-м месте в турнирной таблице. 4 гола у Миранчука.

Прогноз и ставка

На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.80, на ничью в основное время — 3.85, а на победу «Локомотива» — 4.40.

В прошлом сезоне «Локомотив» победил дома 1:0, а на выезде сыграл вничью 1:1. В пяти последних очных матчах «Спартак» дважды проиграл и два раза сыграл вничью.

Железнодорожники в этом сезоне никак не могут найти свою игру. Прогноз: «Спартак» не проиграет верховой матч .