«Истанбулспор» на своем поле сыграет против «Бешикташа» в рамках 7-го тура Суперлиги Турции. Матч состоится 17 сентября, начало — 20:00 (мск). «Истанбулспор» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Истанбулспор»

«Истанбулспор» занимает 16 позицию — в зоне вылета -после пяти туров турецкой Суперлиги.

Правда, у команды есть матч в запасе, поэтому потенциально не идет в «опасной трясине».

В случае победы в отложенном поединке коллектив имеет шанс подняться даже аж на 12 строчку.

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В последних двух турах клуб одержал победу и сыграл вничью после трех поражений кряду.

«Бешикташ»

По итогам шести туров нового сезона турецкой Суперлиги «Бешикташ» занимает 3 место с 13 очками после трех поражений кряду.

А вот в минувшем сезоне команда провалилась. «Орлы» финишировали только шестыми в чемпионате Турции.

Интересно, что клуб, в кои-то веки, вообще остался без еврокубков, так что в новом сезоне жаждет вернуться в привычную борьбу за чемпионство.

В прошлом туре стамбульцы проиграли после серии из шести матчей кряду без поражений при трех победах в конце данной серии.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,57.

Успех хозяев поля оценивается в 5,40, тогда как ничья — в 4,40.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 голов за 2,08.