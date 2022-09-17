«Истанбулспор»
«Истанбулспор» занимает 16 позицию — в зоне вылета -после пяти туров турецкой Суперлиги.
Правда, у команды есть матч в запасе, поэтому потенциально не идет в «опасной трясине».
В случае победы в отложенном поединке коллектив имеет шанс подняться даже аж на 12 строчку.
В последних двух турах клуб одержал победу и сыграл вничью после трех поражений кряду.
«Бешикташ»
По итогам шести туров нового сезона турецкой Суперлиги «Бешикташ» занимает 3 место с 13 очками после трех поражений кряду.
А вот в минувшем сезоне команда провалилась. «Орлы» финишировали только шестыми в чемпионате Турции.
Интересно, что клуб, в кои-то веки, вообще остался без еврокубков, так что в новом сезоне жаждет вернуться в привычную борьбу за чемпионство.
В прошлом туре стамбульцы проиграли после серии из шести матчей кряду без поражений при трех победах в конце данной серии.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,57.
Успех хозяев поля оценивается в 5,40, тогда как ничья — в 4,40.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 голов за 2,08.