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    Вернется ли к победам «Бешикташ»?

    «Истанбулспор» — «Бешикташ». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Суперлига Турции, 17 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Турции Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Бешикташ
    Прогноз и ставки на «Истанбулспор» — «Бешикташ»
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    «Бешикташ» идет на 3 месте
    «Истанбулспор» на своем поле сыграет против «Бешикташа» в рамках 7-го тура Суперлиги Турции. Матч состоится 17 сентября, начало — 20:00 (мск). «Истанбулспор» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 17 Сентября 2022 года
    Istanbulspor
  • Турция. Суперлига
    •  Istanbulspor 20:00 Бешикташ Бешикташ
  • Стамбул
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    «Истанбулспор»

    «Истанбулспор» занимает 16 позицию — в зоне вылета -после пяти туров турецкой Суперлиги.

    Правда, у команды есть матч в запасе, поэтому потенциально не идет в «опасной трясине».

    В случае победы в отложенном поединке коллектив имеет шанс подняться даже аж на 12 строчку.

    Все прогнозы на футбол

    В последних двух турах клуб одержал победу и сыграл вничью после трех поражений кряду.

    «Бешикташ»

    По итогам шести туров нового сезона турецкой Суперлиги «Бешикташ» занимает 3 место с 13 очками после трех поражений кряду.

    А вот в минувшем сезоне команда провалилась. «Орлы» финишировали только шестыми в чемпионате Турции.

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    • Интересно, что клуб, в кои-то веки, вообще остался без еврокубков, так что в новом сезоне жаждет вернуться в привычную борьбу за чемпионство.

    В прошлом туре стамбульцы проиграли после серии из шести матчей кряду без поражений при трех победах в конце данной серии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,57.

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    Успех хозяев поля оценивается в 5,40, тогда как ничья — в 4,40.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 голов за 2,08.

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    «Истанбулспор» — «Бешикташ»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 17.09.2022. Прогнозы на футбол. Вернется ли к победам «Бешикташ»?
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