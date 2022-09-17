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    «Андорра» — «Эйбар». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Испании, 17 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Андорра» — «Эйбар»
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    «Эйбар»
    ФК «Андорра» дома сыграет с «Эйбаром» в 5-м туре испанской Сегунды. Поединок состоится 17 сентября, начало — в 19:30 по мск. «Андорра» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 17 Сентября 2022 года
    ФК Андорра
  • Испания. Сегунда
    •  ФК Андорра 19:30 Эйбар Эйбар
  • Эйбар
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    «Андорра»

    В конце 2018 года «Андорру» приобрел Жирар Пике, который погасил долги клуба и сделал новые инвестиции, благодаря которым клуб начал стремительный подъем.

    Так, в прошлом сезоне команда из Княжества смогла выиграть свою группу в третьем дивизионе, однако в матче за золото проиграла сантандерскому «Расингу» со счетом 0:3, но все равно повысилась в классе.

    Коэффициенты матча ФК Андорра — Эйбар

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    Свой путь в Сегунде ФК «Андорра» начала с выездной виктории над «Овьедо» со счетом 1:0. Затем она поочередно уступила на выезде хихонскому «Спортингу» 1:4 и 0:2 «Лас-Пальмасу».

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    В четвертом туре коллектив дома неожиданно выиграл 1:0 у «Гранады», а потом поделил очки на выезде с «Мирандесем» 1:1. И с семью очками они идет на 14-й позиции в турнирной таблице.

    «Эйбар»

    «Эйбар» можно считать главным неудачником прошлого розыгрыша Сегунды. Команда лидировала до последнего тура, но проиграла в заключительной игре аутсайдеру и опустилась на третье место.

    Данная позиция позволила «оружейника» играть в плей-офф, но там они были остановлены уже на полуфинальной стадии, проиграв «Жироне», впоследствии добывшей билет в элиту.

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  • 14/09/2022

    • В новом чемпионате коллектив набрал 11 баллов в пяти встречах и идет на третьей строке в турнирной таблице, уступая лидеру лишь пункт. Клуб три раза выиграл, а также по разу сыграл вничью и уступал.

    В минувшем туре первенства «Эйбар» на своем поле разгромил «Гранаду» со счетом 4:0, а туром ранее он потерпел выездное фиаско от «Леганеса» 1:2.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Эйбара» предлагают — 2.30.

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    На викторию ФК «Андорры» дают — 3.22, ничья оценена — в 3.22.

    «Эйбар» в этом сезоне забивал в каждой игре, а ФК «Андорра» ушла с поля без гола только раз. Так что исходя из данной статистики в данном сражении большая вероятность обмена голами.

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    «Андорра» — «Эйбар»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 17.09.2022. Прогнозы на футбол. Оппоненты произведут голевой бартер
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