«Бавария» сыграет на выезде против «Аугсбурга» в рамках седьмого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 16:30 мск. «Аугсбург» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аугсбург»

«Аугсбург» занимает 13-е место в таблице Бундеслиги после шести сыгранных матчей, в которых набрал шесть очков.

На прошлой неделе «Аугсбург» выиграл на выезде у бременского «Вердера» — 1:0. Но перед этим было три поражения.

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Команда Энрико Масена устуриал «Майнцу», «Хоффенхайму» и «Герте», забив в общей сложности один мяч.

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При этом «Аугсбург» в этом сезоне уже обыгрывал леверкузенский «Байер», причем на выезде.

«Аугсбург» пропустил восемь мячей в трех предыдущих матчах на своем поле.

«Бавария»

«Бавария» тем временем находится на третьей строчке, набрав в шести турах 12 очков. На данный момент действующий чемпион позади «Унион Берлин» и «Фрайбурга».

«Бавария», как известно, очень мощно стартовала, наколотила кучу голов, но потом расслабилась.

Три предыдущих матча команды Юлиана Нагельсманна в чемпионате — против «Боруссии» Менхенгладбах, «Унион Берлин» и «Штутгарта» — завершились вничью.

Но здесь вряд ли стоит говорить о каком-то кризисе. Среди недели Рекордмайстер в очередной раз обыграл «Барселону» в матче Лиге чемпионов. На этот раз благодаря голам Лукаса Эрнандеса и Лероя Сане.

На этот раз у «Баварии» не было тотального доминирования, но «Барса» все равно так и не смогла забить хотя бы один мяч, хотя у Роберта Левандовски было несколько классных моментов.

Прогноз и ставка

На «Аугсбург» в этом матче можно поставить за 16.25, ничью букмекеры предлагают за 8.80, а победу «Баварии» — за 1.17.

Томас Мюллер не скрывал своей злости после недавнего матча со «Штутгартом», в котором «Бавария» позволила сопернику отыграться на последних минутах.

А заведенная «Бавария», как известно, вдвойне опасна, в чем уже успела убедиться «Барселона».

Ставка — победа «Баварии» + тотал больше 3,5 за 1.92.