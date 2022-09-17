«Аугсбург»
«Аугсбург» занимает 13-е место в таблице Бундеслиги после шести сыгранных матчей, в которых набрал шесть очков.
На прошлой неделе «Аугсбург» выиграл на выезде у бременского «Вердера» — 1:0. Но перед этим было три поражения.
Коэффициенты матча Аугсбург — Бавария
Команда Энрико Масена устуриал «Майнцу», «Хоффенхайму» и «Герте», забив в общей сложности один мяч.
При этом «Аугсбург» в этом сезоне уже обыгрывал леверкузенский «Байер», причем на выезде.
«Аугсбург» пропустил восемь мячей в трех предыдущих матчах на своем поле.
«Бавария»
«Бавария» тем временем находится на третьей строчке, набрав в шести турах 12 очков. На данный момент действующий чемпион позади «Унион Берлин» и «Фрайбурга».
«Бавария», как известно, очень мощно стартовала, наколотила кучу голов, но потом расслабилась.
Три предыдущих матча команды Юлиана Нагельсманна в чемпионате — против «Боруссии» Менхенгладбах, «Унион Берлин» и «Штутгарта» — завершились вничью.
Но здесь вряд ли стоит говорить о каком-то кризисе. Среди недели Рекордмайстер в очередной раз обыграл «Барселону» в матче Лиге чемпионов. На этот раз благодаря голам Лукаса Эрнандеса и Лероя Сане.
На этот раз у «Баварии» не было тотального доминирования, но «Барса» все равно так и не смогла забить хотя бы один мяч, хотя у Роберта Левандовски было несколько классных моментов.
Прогноз и ставка
На «Аугсбург» в этом матче можно поставить за 16.25, ничью букмекеры предлагают за 8.80, а победу «Баварии» — за 1.17.
Томас Мюллер не скрывал своей злости после недавнего матча со «Штутгартом», в котором «Бавария» позволила сопернику отыграться на последних минутах.
А заведенная «Бавария», как известно, вдвойне опасна, в чем уже успела убедиться «Барселона».
Ставка — победа «Баварии» + тотал больше 3,5 за 1.92.