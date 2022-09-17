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    «Аугсбург» продлит безвыигрышную серию «Баварии» в Бундеслиге?

    «Аугсбург» — «Бавария». Прогноз (к. 1.92) и ставки на чемпионат Германии 17 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «Бавария»
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    Три предыдущих матча «Баварии» в Бундеслиге завершились вничью
    «Бавария» сыграет на выезде против «Аугсбурга» в рамках седьмого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 16:30 мск. «Аугсбург» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Сентября 2022 года
    Аугсбург
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    «Аугсбург»

    «Аугсбург» занимает 13-е место в таблице Бундеслиги после шести сыгранных матчей, в которых набрал шесть очков.

    На прошлой неделе «Аугсбург» выиграл на выезде у бременского «Вердера» — 1:0. Но перед этим было три поражения.

    Коэффициенты матча Аугсбург — Бавария

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    Команда Энрико Масена устуриал «Майнцу», «Хоффенхайму» и «Герте», забив в общей сложности один мяч.

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    При этом «Аугсбург» в этом сезоне уже обыгрывал леверкузенский «Байер», причем на выезде.

    «Аугсбург» пропустил восемь мячей в трех предыдущих матчах на своем поле.

    «Бавария»

    «Бавария» тем временем находится на третьей строчке, набрав в шести турах 12 очков. На данный момент действующий чемпион позади «Унион Берлин» и «Фрайбурга».

    «Бавария», как известно, очень мощно стартовала, наколотила кучу голов, но потом расслабилась.

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    • Три предыдущих матча команды Юлиана Нагельсманна в чемпионате — против «Боруссии» Менхенгладбах, «Унион Берлин» и «Штутгарта» — завершились вничью.

    Но здесь вряд ли стоит говорить о каком-то кризисе. Среди недели Рекордмайстер в очередной раз обыграл «Барселону» в матче Лиге чемпионов. На этот раз благодаря голам Лукаса Эрнандеса и Лероя Сане.

    На этот раз у «Баварии» не было тотального доминирования, но «Барса» все равно так и не смогла забить хотя бы один мяч, хотя у Роберта Левандовски было несколько классных моментов.

    Прогноз и ставка

    На «Аугсбург» в этом матче можно поставить за 16.25, ничью букмекеры предлагают за 8.80, а победу «Баварии» — за 1.17.

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    Томас Мюллер не скрывал своей злости после недавнего матча со «Штутгартом», в котором «Бавария» позволила сопернику отыграться на последних минутах.

    А заведенная «Бавария», как известно, вдвойне опасна, в чем уже успела убедиться «Барселона».

    Ставка — победа «Баварии» + тотал больше 3,5 за 1.92.

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    «Аугсбург» — «Бавария»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 17.09.2022. Прогнозы на футбол. «Аугсбург» продлит безвыигрышную серию «Баварии» в Бундеслиге?
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