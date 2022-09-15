В четверг, 15 сентября «Клуж» на своём поле примет «Сивасспор» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч квартета G стартует в 19:45 (мск). «Клуж» — «Сивасспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клуж»

Первый тур групповой стадии Лиги конференций для чемпиона Румынии завершился ничейным результатом.

«Клуж» сыграл вничью с лучшей командой Косово — «Балкани» (1:1). К слову, «железнодорожники» могли и проиграть стартовый поединок в квартете. Но в решающий момент ЧФР спас Матиас. Игрок забил гол на 91-й минуте поединка.

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В чемпионате Румынии «Клуж» отыграл матч 10-го тура. ЧФР одержал уверенную победу над ФК «Университатя Крайова» (2:0).

Все прогнозы на Лигу конференций

В турнирной таблице действующий чемпион румынского первенства идёт на 5-м месте с 15 очками. От лидеров «Фарула» и «Рапида» отставание составляет 6 очков. Но у «Клужа» есть две игры в запасе, так что участник Лиги конференций — теневой лидер чемпионата Румынии.

«Сивасспор»

«Сивасспор» добился положительного результата в стартовой игре Лиги конференций. Обладатель Кубка Турции разошёлся миром с одной из ведущих команд Чехии — «Славией».

Поединок между командами из Турции и Чехии завершился вничью. «Сивасспору» пришлось отыгрываться в поединке. Получилось! Соперники разошлись при счёте 1:1.

Продолжается сезон и в чемпионате Турции. В 6-м туре первенства «Сивасспор» дома сыграл вничью с клубом «Истанбулспор» (1:1).

В турецкой Суперлиги «Сивасспор» идёт на 15-месте. Это рядом с зоной вылета. Радости побед клуб ещё не знает, как в чемпионате, так и в групповом этапе Лиги конференций. У команды в новом сезоне чемпионата 4 победы и 2 ничьи.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам. На победу «Клужа» в этом матче можно поставить за 2.07, ничью оценивают в 3.32, а победу «Сивасспора» можно взять — за 3.66.

«Клуж» играет дома, а в родных стенах чемпион Румынии умеет забивать. Это не раз доказали матчи чемпионата и еврокубков.

«Сивасспор» — редко добивается успеха. Турецкий клуб чаще всего играет вничью с соперниками. Но даже в этом случае можно рискнуть в пользу румынского коллектива.

Наши прогноз и ставка — победа «Клужа» с коэффициентом 2.07.