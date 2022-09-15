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    ЧФР забьёт... и пропустит ?

    «Клуж» — «Сивасспор». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 2, квартет G, 15 сентября 2022 года

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    «Клуж» — участник группового этапа Лиги конференций
    В четверг, 15 сентября «Клуж» на своём поле примет «Сивасспор» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч квартета G стартует в 19:45 (мск). «Клуж» — «Сивасспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа G 15 Сентября 2022 года
    ЧФР Клуж
  • Лига конференций. Группа G
    •  ЧФР Клуж 19:45 Сивасспор Сивасспор
  • Сивас
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    «Клуж»

    Первый тур групповой стадии Лиги конференций для чемпиона Румынии завершился ничейным результатом.

    «Клуж» сыграл вничью с лучшей командой Косово — «Балкани» (1:1). К слову, «железнодорожники» могли и проиграть стартовый поединок в квартете. Но в решающий момент ЧФР спас Матиас. Игрок забил гол на 91-й минуте поединка.

    Коэффициенты матча ЧФР Клуж — Сивасспор

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    В чемпионате Румынии «Клуж» отыграл матч 10-го тура. ЧФР одержал уверенную победу над ФК «Университатя Крайова» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В турнирной таблице действующий чемпион румынского первенства идёт на 5-м месте с 15 очками. От лидеров «Фарула» и «Рапида» отставание составляет 6 очков. Но у «Клужа» есть две игры в запасе, так что участник Лиги конференций — теневой лидер чемпионата Румынии.

    «Сивасспор»

    «Сивасспор» добился положительного результата в стартовой игре Лиги конференций. Обладатель Кубка Турции разошёлся миром с одной из ведущих команд Чехии — «Славией».

    Поединок между командами из Турции и Чехии завершился вничью. «Сивасспору» пришлось отыгрываться в поединке. Получилось! Соперники разошлись при счёте 1:1.

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    • Продолжается сезон и в чемпионате Турции. В 6-м туре первенства «Сивасспор» дома сыграл вничью с клубом «Истанбулспор» (1:1).

    В турецкой Суперлиги «Сивасспор» идёт на 15-месте. Это рядом с зоной вылета. Радости побед клуб ещё не знает, как в чемпионате, так и в групповом этапе Лиги конференций. У команды в новом сезоне чемпионата 4 победы и 2 ничьи.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам. На победу «Клужа» в этом матче можно поставить за 2.07, ничью оценивают в 3.32, а победу «Сивасспора» можно взять — за 3.66.

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    «Клуж» играет дома, а в родных стенах чемпион Румынии умеет забивать. Это не раз доказали матчи чемпионата и еврокубков.

    «Сивасспор» — редко добивается успеха. Турецкий клуб чаще всего играет вничью с соперниками. Но даже в этом случае можно рискнуть в пользу румынского коллектива.

    Наши прогноз и ставка — победа «Клужа» с коэффициентом 2.07.

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    «Клуж» — «Сивасспор»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 15.09.2022. Прогнозы на футбол. ЧФР забьёт... и пропустит ?
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