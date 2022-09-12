«Ворскла»
Эта команда начала сезон с трех поражений. Виктору Скрипнику придется еще много поколдовать над игрой команды.
«Ворскла» пропустила уже 8 мячей в свои ворота. При этом полтавчане забили лишь четырежды.
Коэффициенты матча Ворскла — Александрия
В минувшем туре чемпионата Украины команда осталась без очков. Полтавчане уступили «Металлисту 1925» (2:3).
В этом поединке «Ворскла» будет пытаться набрать хоть какие-то очки. В этом плане особая надежда на Руслана Степанюка.
«Александрия»
Александрийцы имеют стабильный состав. Более того, команда получила неплохое усиление в виде Владислава Калитвинцева.
В стартовом туре команда добыла три очка. На выезде «Александрия» переиграла «Ингулец» (2:1).
Во втором матче УПЛ коллектив переиграл на своем поле «Минай» (2:1), после чего там же проиграл «Металлисту» (1:3).
Наверняка в этой встрече «Александрия» сыграет с позиции силы, особенно если учесть форму соперника. Команда выглядит довольно монолитно и занимает 6 место.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,18.
Успех гостей оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,55.
Наши прогноз и ставка — «Александрия» победит хотя бы в одном тайме за 2,11.