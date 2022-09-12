«Ворскла» сыграет на своем поле с «Александрией» в рамках 4-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 13:00 мск. «Ворскла» — «Александрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ворскла»

Эта команда начала сезон с трех поражений. Виктору Скрипнику придется еще много поколдовать над игрой команды.

«Ворскла» пропустила уже 8 мячей в свои ворота. При этом полтавчане забили лишь четырежды.

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В минувшем туре чемпионата Украины команда осталась без очков. Полтавчане уступили «Металлисту 1925» (2:3).

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В этом поединке «Ворскла» будет пытаться набрать хоть какие-то очки. В этом плане особая надежда на Руслана Степанюка.

«Александрия»

Александрийцы имеют стабильный состав. Более того, команда получила неплохое усиление в виде Владислава Калитвинцева.

В стартовом туре команда добыла три очка. На выезде «Александрия» переиграла «Ингулец» (2:1).

Во втором матче УПЛ коллектив переиграл на своем поле «Минай» (2:1), после чего там же проиграл «Металлисту» (1:3).

Наверняка в этой встрече «Александрия» сыграет с позиции силы, особенно если учесть форму соперника. Команда выглядит довольно монолитно и занимает 6 место.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,18.

Успех гостей оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,55.

Наши прогноз и ставка — «Александрия» победит хотя бы в одном тайме за 2,11.