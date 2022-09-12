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    Прервется ли безвыигрышная серия «Ворсклы»?

    «Ворскла» — «Александрия». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, УПЛ, 12 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ворскла» — «Александрия»
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    «Ворскла» — фаворит матча
    «Ворскла» сыграет на своем поле с «Александрией» в рамках 4-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 13:00 мск. «Ворскла» — «Александрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 12 Сентября 2022 года
    Ворскла
  • Полтава
    •  Ворскла 13:00 Александрия Александрия
  • Александрия
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    «Ворскла»

    Эта команда начала сезон с трех поражений. Виктору Скрипнику придется еще много поколдовать над игрой команды.

    «Ворскла» пропустила уже 8 мячей в свои ворота. При этом полтавчане забили лишь четырежды.

    Коэффициенты матча Ворскла — Александрия

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    В минувшем туре чемпионата Украины команда осталась без очков. Полтавчане уступили «Металлисту 1925» (2:3).

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    В этом поединке «Ворскла» будет пытаться набрать хоть какие-то очки. В этом плане особая надежда на Руслана Степанюка.

    «Александрия»

    Александрийцы имеют стабильный состав. Более того, команда получила неплохое усиление в виде Владислава Калитвинцева.

    В стартовом туре команда добыла три очка. На выезде «Александрия» переиграла «Ингулец» (2:1).

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    • Во втором матче УПЛ коллектив переиграл на своем поле «Минай» (2:1), после чего там же проиграл «Металлисту» (1:3).

    Наверняка в этой встрече «Александрия» сыграет с позиции силы, особенно если учесть форму соперника. Команда выглядит довольно монолитно и занимает 6 место.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,18.

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    Успех гостей оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,55.

    Наши прогноз и ставка — «Александрия» победит хотя бы в одном тайме за 2,11.

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    «Ворскла» — «Александрия»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 12.09.2022. Прогнозы на футбол. Прервется ли безвыигрышная серия «Ворсклы»?
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