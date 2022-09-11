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    «Зенит» разгромит соперника

    «Зенит» — «Оренбург». Прогноз, ставка (к. 2.09) на футбол, РПЛ, 11 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Оренбург»
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    Фрагмент матча
    «Зенит» на своем поле сыграет против «Оренбурга» в рамках 9-го тура РПЛ. Матч состоится 11 сентября, начало — 17:30 (мск). «Зенит» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Сентября 2022 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 17:30 Оренбург Оренбург
  • Оренбург
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    «Зенит»

    Действующий чемпион России не сдает позиций и в данный момент занимает первое место в турнирной таблице РПЛ набрав 20 очков. Команда забила больше всех — 19 голов, а пропустила меньше всех — 3 гола.

    В нынешнем сезоне «Зенит» последний раз терял очки еще 4 тура назад в матче с «Ахматом», тогда команды не смогли определить сильнейшего и разошлись ничьей со счетом 0:0, но стоит заметить, что питерцы в этом матче пол игры провели в меньшинстве.

    Коэффициенты матча Зенит — Оренбург

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    После этого «Зенит» легко справился с такими соперниками как ЦСКА обыграв их со счетом 2:1, московское «Торпедо» (2:0), «Урал» (0:4) и московский «Спартак» (1:2).

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    Также «Зенит» смог одержать победу в групповом этапе Кубка России обыграв «Факел» на своем поле со счетом 2:0 и продолжит борьбу за трофей.

    «Оренбург»

    Новичок Российской Премьер Лиги после 8-ми сыгранных матчей занимает 12-е место в турнирной таблице набрав при этом 9 очков. Эта команда забивала 12 раз, а пропускала — 18.

    В последнем туре чемпионата России «Оренбург» на своем поле принимал подмосковские «Химки» и смог добыть уверенную побед над гостями, переиграв их со счетом 3:1.

    А до этого в двух матчах подряд у «Оренбурга» дела были не так хороши и «горожане» дважды потерпели поражения от таких соперников как «Краснодар», который обыграл их со сетом 2:0 и московский «Локомотив», который разгромил их со счетом 5:1.

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    • Так же групповом этапе Кубка России «Оренбург» встречался с «Ахматом» и потерпел поражение со счетом 3:1 и таким образом прекращает свою борьбу заданный трофей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Зенита» в этом матче можно поставить за 1.14, ничью букмекеры предлагают взять за 8.80, а победу «Оренбурга» — за 19.00.

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    Прогноз - Конечно же «Зенит» является безусловным фаворитом этого матча. «Оренбург» иногда показывает неплохие результаты, но все равно эта команда на две головы ниже своего соперника. Поэтому питерцы при своих трибунах покажут шоу из голов и разгромят своего оппонента.

    Ставка - Победа «Зенита» с форой (-2.5) за 2.09.

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    «Зенит» — «Оренбург»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 11.09.2022. Прогнозы на футбол. «Зенит» разгромит соперника
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