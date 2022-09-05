«Монца» на своем поле сыграет против «Аталанты» в рамках 5-го тура Серии А. Матч состоится 5 сентября, начало — 19:30 (мск). «Монца» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монца»

Новичок Серии А никак не может прийти в себя и начать набирать очки и таким образом после 4-х сыгранных матчей команда занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 0 очков. «Монца» забила всего 2 гола своим соперникам, а пропустила — 11.

«Монца» проиграла во всех поединках на старте нового сезона Серии А. Сначала «красные» на своем поле принимали «Торино» и уступили им со счетом 1:2, а после этого команда ездила в гости к «Наполи» и там разгромно проиграла сопернику со счетом 4:0.

Коэффициенты матча Монца — Аталанта 1 5.40 X 4.30 2 1.58 Ставка

После этого «Монца» на своем поле принимала «Удинезе» и потерпела поражение со счетом 1:2, хотя именно красные первыми открыли счет в матче, но после пропустили два гола в свои ворота. А в последнем туре «Монца» на везде крупно проиграла «Роме» со счетом 3:0.

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А вот в 1/32 Кубка Италии «Монца» смогла одержать победу, переиграв на своем поле «Фрозиноне» со счетом 3:2 и продолжит борьбу за трофей.

«Аталанта»

«Богиня» занимает второе место в турнирной таблице Серии А набрав 10 очков и опережает ее «Ювентус», который набрал всего на 1 балл больше, но и так же сыграл на один матч больше. Эта команда забивала 7 раз, а пропускала — 2.

«Аталанта» в новом сезоне допустила всего одну осечку и то произошла она в матче с действующим чемпионом «Миланом», с которым команды не определили сильнейшего и разошлись ничьей со счетом 1:1.

А в остальных матчах «Аталанта» уверенно обыграла таких соперников как «Сампдория» со счетом 0:2, «Верона» со счетом 0:1 и «Торино» со счетом 3:1.

«Аталанта» смогла победить в двух последних выездных матчах, а до этого три игры подряд «богиня» проигрывала своим соперникам на чужом поле.

Прогноз и ставка

На победу «Монцы» в этом матче можно поставить за 5.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Аталанты» — за 1.61.

Прогноз — «Монца» после возвращения в Серию А до сих пор не показала совсем ничего, видно, что команде очень тяжело играть на таком уровне. Чего не скажешь про «Аталанту», которая имеет большие амбиции в том сезоне и матч за матчем доказывает, что команда находится в превосходной форме. Потому и в этом поединке ждем уверенную победы «богини» над слабым соперником.

Ставка — Победа «Аталанты» с форой (-1.5) за 2.60.