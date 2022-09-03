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    «Заря» и «Динамо» много не забьют

    «Заря» — «Динамо» Киев. Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, УПЛ, 3 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Заря» — «Динамо» Киев
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    Виктор Цыганков
    «Заря» сыграет на своем поле с «Динамо» Киев в рамках 3-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 13:00 мск. «Заря» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 03 Сентября 2022 года
    Заря
  • Луганск
    •  Заря 13:00 Динамо К Динамо К
  • Киев
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    «Заря»

    Старт чемпионата луганчане вполне могут занести себе в актив. Команда смотрится мощно, и сейчас лидирует с 6 очками в активе.

    В минувшем туре УПЛ команда добыла три очка. На выезде «Заря» переиграла «Львов» со счетом 2:3.

    Правда, уже во втором туре команда не досчиталась Дениса Безбородько, вернувшегося в «Колос», а теперь еще в «Динамо» уехал Владислав Кабаев.

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    «Заря» традиционно сложно играет с динамовцами. Из пяти последних поединков проиграно два при трех ничьих.

    «Динамо» Киев

    Эта команда стартовала — врагу не пожелаешь. Однозначный фаворит УПЛ уступил «Днепру-1» (0:3).

    «Динамо» Киев выглядело безобразно. При этом непонятно, за счет чего Мирча Луческу может встряхнуть коллектив.

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    • Быть может, усилит команду Владислав Кабаев. Универсальный игрок может дебютировать непосредственно в матче со своим бывшим клубом.

    В этом поединке «Динамо» Киев наверняка будет атаковать. От команды ждут исключительно победы, к тому же в строй может вернуться Виктор Цыганков.

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Киев в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают взять за 4.80, а победу «Зари» — за 7.00.

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    «Заря» попытается продолжить свой победный путь.

    «Динамо» Киев постарается реабилитироваться за стартовую коллизию.

    Киевляне выглядят не лучшим образом, так что особой результативности от этого матча ждать не стоит. Наши прогноз и ставка — Тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.18.

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    «Заря» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 03.09.2022. Прогнозы на футбол. «Заря» и «Динамо» много не забьют
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