«Заря» сыграет на своем поле с «Динамо» Киев в рамках 3-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 13:00 мск. «Заря» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Заря»

Старт чемпионата луганчане вполне могут занести себе в актив. Команда смотрится мощно, и сейчас лидирует с 6 очками в активе.

В минувшем туре УПЛ команда добыла три очка. На выезде «Заря» переиграла «Львов» со счетом 2:3.

Правда, уже во втором туре команда не досчиталась Дениса Безбородько, вернувшегося в «Колос», а теперь еще в «Динамо» уехал Владислав Кабаев.

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«Заря» традиционно сложно играет с динамовцами. Из пяти последних поединков проиграно два при трех ничьих.

«Динамо» Киев

Эта команда стартовала — врагу не пожелаешь. Однозначный фаворит УПЛ уступил «Днепру-1» (0:3).

«Динамо» Киев выглядело безобразно. При этом непонятно, за счет чего Мирча Луческу может встряхнуть коллектив.

Быть может, усилит команду Владислав Кабаев. Универсальный игрок может дебютировать непосредственно в матче со своим бывшим клубом.

В этом поединке «Динамо» Киев наверняка будет атаковать. От команды ждут исключительно победы, к тому же в строй может вернуться Виктор Цыганков.

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Киев в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают взять за 4.80, а победу «Зари» — за 7.00.

«Заря» попытается продолжить свой победный путь.

«Динамо» Киев постарается реабилитироваться за стартовую коллизию .

Киевляне выглядят не лучшим образом, так что особой результативности от этого матча ждать не стоит. Наши прогноз и ставка — Тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.18.