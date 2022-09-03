«Заря»
Старт чемпионата луганчане вполне могут занести себе в актив. Команда смотрится мощно, и сейчас лидирует с 6 очками в активе.
В минувшем туре УПЛ команда добыла три очка. На выезде «Заря» переиграла «Львов» со счетом 2:3.
Правда, уже во втором туре команда не досчиталась Дениса Безбородько, вернувшегося в «Колос», а теперь еще в «Динамо» уехал Владислав Кабаев.
«Заря» традиционно сложно играет с динамовцами. Из пяти последних поединков проиграно два при трех ничьих.
«Динамо» Киев
Эта команда стартовала — врагу не пожелаешь. Однозначный фаворит УПЛ уступил «Днепру-1» (0:3).
«Динамо» Киев выглядело безобразно. При этом непонятно, за счет чего Мирча Луческу может встряхнуть коллектив.
Быть может, усилит команду Владислав Кабаев. Универсальный игрок может дебютировать непосредственно в матче со своим бывшим клубом.
В этом поединке «Динамо» Киев наверняка будет атаковать. От команды ждут исключительно победы, к тому же в строй может вернуться Виктор Цыганков.
Прогноз и ставка
На победу «Динамо» Киев в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают взять за 4.80, а победу «Зари» — за 7.00.
«Заря» попытается продолжить свой победный путь.
«Динамо» Киев
Киевляне выглядят не лучшим образом, так что особой результативности от этого матча ждать не стоит. Наши прогноз и ставка — Тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.18.