«Витебск» сыграет на своем поле с «Белшиной» в рамках 20-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 16:30 мск. «Витебск» — «Белшина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витебск»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает явно ниже ожиданий. Крепкий середняк белорусского футбола сейчас борется за выживание.

«Витебск» занимает 13 место в турнирной таблице. Вот только с атакой у команды проблемы: всего 18 забитых мячей в 19 матчах.

В минувшем туре команда разжилась тремя очками. На выезде «Витебск» уверенно одолел «Славию» (0:2).

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«Витебск» традиционно удачно играет с «Белшиной». Из пяти последних поединков команда выиграла дважды при трех паритетах.

«Белшина»

Бобруйчане проводят продуктивный для себя чемпионат. Команда находится на 11 месте в турнирной таблице.

Очевидно, что «Белшина» не собирается скромно сражаться за выживание. Отрыв от опасной зоны составляет 9 очков.

В предыдущем туре «Белшина» добыла один пункт. Дома бобручайне сумели дать бой минскому «Динамо» (0:0).

В этом поединке «Белшина» наверняка будет активно атаковать. Нужно же как можно дальше оторваться от группы аутсайдеров!

Прогноз и ставка

На победу «Витебска» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 2.85, а победу « Белшины» — за 3.25.

Витебляне в двух последних матчах добыли две победы .

«Белшина» неплохо выглядит в атаке.

«Витебск» проводит прекрасный отрезок. Наши прогноз и ставка — Победа «Витебска» с коэффициентом 2.20.