«Витебск»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает явно ниже ожиданий. Крепкий середняк белорусского футбола сейчас борется за выживание.
«Витебск» занимает 13 место в турнирной таблице. Вот только с атакой у команды проблемы: всего 18 забитых мячей в 19 матчах.
В минувшем туре команда разжилась тремя очками. На выезде «Витебск» уверенно одолел «Славию» (0:2).
«Витебск» традиционно удачно играет с «Белшиной». Из пяти последних поединков команда выиграла дважды при трех паритетах.
«Белшина»
Бобруйчане проводят продуктивный для себя чемпионат. Команда находится на 11 месте в турнирной таблице.
Очевидно, что «Белшина» не собирается скромно сражаться за выживание. Отрыв от опасной зоны составляет 9 очков.
В предыдущем туре «Белшина» добыла один пункт. Дома бобручайне сумели дать бой минскому «Динамо» (0:0).
В этом поединке «Белшина» наверняка будет активно атаковать. Нужно же как можно дальше оторваться от группы аутсайдеров!
Прогноз и ставка
На победу «Витебска» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 2.85, а победу « Белшины» — за 3.25.
Витебляне
«Белшина» неплохо выглядит в атаке.
«Витебск» проводит прекрасный отрезок. Наши прогноз и ставка — Победа «Витебска» с коэффициентом 2.20.