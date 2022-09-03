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    Очередной успех «Витебска»?!

    «Витебск» — «Белшина». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, чемпионат Белоруссии, 3 сентября 2022 года

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    «Витебск»
    «Витебск» сыграет на своем поле с «Белшиной» в рамках 20-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 16:30 мск. «Витебск» — «Белшина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 03 Сентября 2022 года
    Витебск
  • Витебск
    •  Витебск 16:30 Белшина Белшина
  • Бобруйск
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    «Витебск»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает явно ниже ожиданий. Крепкий середняк белорусского футбола сейчас борется за выживание.

    «Витебск» занимает 13 место в турнирной таблице. Вот только с атакой у команды проблемы: всего 18 забитых мячей в 19 матчах.

    В минувшем туре команда разжилась тремя очками. На выезде «Витебск» уверенно одолел «Славию» (0:2).

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    «Витебск» традиционно удачно играет с «Белшиной». Из пяти последних поединков команда выиграла дважды при трех паритетах.

    «Белшина»

    Бобруйчане проводят продуктивный для себя чемпионат. Команда находится на 11 месте в турнирной таблице.

    Очевидно, что «Белшина» не собирается скромно сражаться за выживание. Отрыв от опасной зоны составляет 9 очков.

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    • В предыдущем туре «Белшина» добыла один пункт. Дома бобручайне сумели дать бой минскому «Динамо» (0:0).

    В этом поединке «Белшина» наверняка будет активно атаковать. Нужно же как можно дальше оторваться от группы аутсайдеров!

    Прогноз и ставка

    На победу «Витебска» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 2.85, а победу « Белшины» — за 3.25.

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    Витебляне в двух последних матчах добыли две победы.

    «Белшина» неплохо выглядит в атаке.

    «Витебск» проводит прекрасный отрезок. Наши прогноз и ставка — Победа «Витебска» с коэффициентом 2.20.

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    «Витебск» — «Белшина»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 03.09.2022. Прогнозы на футбол. Очередной успех «Витебска»?!
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