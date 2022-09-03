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    Прагматичный матч от «Юве» и «Фиорентины»

    «Фиорентина» — «Ювентус». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, чемпионат Италии, 3 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Фиорентину Прогнозы на Ювентус Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Ювентус»
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    Душан Влахович
    3 сентября во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» в рамках 5-го тура итальянской Серии А-2022/23 «Фиорентина» сыграет против туринского «Ювентуса». Начало — в 16:00 по мск. «Фиорентина» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Сентября 2022 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 16:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    «Фиорентина»

    «Фиорентина» в прошлом сезоне заняла седьмое место в итальянской Серии А. К слову, от пятой строки она отстала всего на два очка.

    Отметим, что данная позиция позволила «фиалкам» стартовать в квалификации Лиги конференций, где они с трудом прошли нидерландский «Твенте» и пробилась на групповой этап.

    Коэффициенты матча Фиорентина — Ювентус

  • 1
  • 3.00
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.45
  • Ставка
    •

    Новый же розыгрыш Серии А клуб из Флоренции начал с домашней виктории над новичком «Кремонезе» со счетом 3:2. После этого он не знал радости виктории на протяжении последующих четырех играх.

    Календарь и таблица Серии А

    Сперва в этот период «Фиорентина» трижды подряд сыграла вничью, а накануне уступила в гостях со счетом 0:1 «Удинезе». С пятью баллами она разместилась в середине турнирной таблицы.

    «Ювентус»

    Минувший сезон «Ювентус» никак не может занести себе в актив. В чемпионате он финишировал на четвертой позиции в турнирной таблице, а из Лиги чемпионов туринцы вылетели еще на стадии 1/8 финала.

    Напомним, что в летнее трансферное окно «черно-белые» пополнились как раз форвардом «Фиорентины» Душаном Влаховичем и из ПСЖ пришел Анхель Ди Мария. Также вернулся в команду Поль Погба.

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    • В новом же чемпионате Италии «старая сеньора» пока еще не знала горечи поражений, по два раза сыграв вничью и добившись побед. Причем обе виктории были домашними.

    Одна из них пришлась на минувший игровой день, когда «Юве» дома взял верх над «Специей», выиграв со счетом 2:0. Немногим же ранее они также играли в родных стенах, но не справились с «Ромой» — 1:1.

    В минувшем чемпионате данные клубы обменялись домашними викториями — 2:0 и 0:1. Также стоит отметить, что пять последних очных встреч этих команд были на ТМ 2,5.

    Прогноз и ставка на «Фиорентина» — «Ювентус»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ювентуса» предлагают — 2.56.

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    На викторию «Фиорентины» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.20.

    Прагматичный стиль «Юве» и слабая линия атаки «фиалок» просто не сможет в этой игре принести результативного футбола.

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    «Фиорентина» — «Ювентус»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 03.09.2022. Прогнозы на футбол. Прагматичный матч от «Юве» и «Фиорентины»
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