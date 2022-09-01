«Коламбус Крю» на своем поле сыграет против «Интера Майами» в рамках МЛС. Матч состоится 1 сентября, начало — 02:30 (мск). «Коламбус Крю» — «Интер Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коламбус Крю»

«Массивные» после 26-ти сыгранных матчей занимают 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС набрав 36 очков. Команда забила своим соперникам 36 голов, а пропустила — 31.

В последних 4-х турах «Коламбус Крю» не проигрывает, но и так же победа у команды была лишь один раз в матче против «Нью-Йорк Сити» на домашнем стадионе, которого «массивные» могли переиграть со счетом 3:2.

А после этого у «Коламбуса Крю» продолжается серия из трех ничьих с такими оппонентами как «Колорадо Рэпидс» (1:1), «Атланта» (2:2) и «Цинциннати» (2:2).

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Из 5-ти последних домашних поединков «Коламбус Крю» в одном матче потерпел поражение, в двух матчах смог одержать победы и два поединка завершал ничьими.

«Интер Майами»

«Цапли» расположились на одну строчку выше в Восточной конференции МЛС, но и сыграли на один матч больше и таким образом имеют в активе 36 очков. тот коллектив забивал 35 раз, а пропускал — 45.

В последнем туре МЛС «Интер Майами» прервал свою беспроигрышную серию в матче против «Нью-Йорк Ред Буллса», проиграв им на выезде со счетом 3:1, но стоит заметить, что почти весь матч «массивные» играли в меньшинстве.

А до этого команда один раз сыграла вничью с «Монреалем» завершив поединок со счетом 2:2 и трижды одержала победы над «Сан-Хосе Эртквейксом» (0:1), «Нью-Йорк Сити» (3:2) и «Торонто» (2:1).

«Интер Майами» проиграл в трех из 5-ти последних выездных матчах, еще в одном смог одержать победу и один завершил ничьей.

Прогноз и ставка

На победу «Коламбус Крю» в этом матче можно поставить за 1.68, ничью букмекеры предлагают взять за 4.10, а победу «Интера Майами» — за 4.56.

Прогноз - Оба соперника являются соседями по турнирной таблице и если посмотреть историю личных встреч, то можно увидеть, что команды чаще проводят нерезультативные очные поединки. Поэтому и в этом матче команды будут осторожничать и поединок получится с малым количеством голов.

Ставка - Тотал матча меньше 2.5 за 2.25.