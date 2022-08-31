«Атлетико Паранаэнсе»
Эта команда находится на 5 месте в таблице чемпионата Бразилии. Причем отставание от лидера весьма серьезное — 11 очков.
В минувшем туре своего чемпионата команда потеряла очки. «Сеара» отстояла ничейный результат (0:0).
При этом «Атлетико Паранаэнсе» в предыдущем раунде прошел «Эстудиантес» (0:0, 1:0). Так что с обороной у команды все в порядке.
«Атлетико Паранаэнсе» наверняка сыграет в привычном для себя ключе. Правда, с некоторой оглядкой на силу оппонента.
«Палмейрас»
В чемпионате эта команда выступает блестяще. Нынешнее 1 место говорит о силе клуба.
Да и оборона команды радует своей непроходимостью. В 24 матчах пропущено всего 16 мячей.
В предыдущем туре «Палмейрас» добыл лишь один пункт. На выезде команда не смогла одолеть «Флуминенсе» (1:1).
В этом поединке «Палмейрас» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Правда, из пяти последних очных поединков команда выиграла лишь дважды.
Прогноз и ставка
На победу «Палмейраса» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу «Атлетико Паранаэнсе» — за 3.40.
«Атлетико Паранаэнсе»
«Палмейрас» весьма неплохо атакует.
«Поросята» по игре смотрятся монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Палмейраса» с коэффициентом 2.20.