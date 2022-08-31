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    «Поросята» погостят удачно

    «Атлетико Паранаэнсе» — «Палмейрас». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Кубок Либертадорес, 31 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Паранаэнсе» — «Палмейрас»
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    «Атлетико Паранаэнсе» сыграет на своем поле с «Палмейрасом» в рамках полуфинала Кубка Либертадорес. Матч пройдет 31 августа, начало — в 03:30 мск. «Атлетико Паранаэнсе» — «Палмейрас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Либертадорес. Плей-офф 31 Августа 2022 года
    Атлетико Паранаэнсе
  • Кубок Либертадорес. Плей-офф
    •  Атлетико Паранаэнсе 03:30 Палмейрас Палмейрас
  • Кубок Либертадорес. Плей-офф
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    «Атлетико Паранаэнсе»

    Эта команда находится на 5 месте в таблице чемпионата Бразилии. Причем отставание от лидера весьма серьезное — 11 очков.

    В минувшем туре своего чемпионата команда потеряла очки. «Сеара» отстояла ничейный результат (0:0).

    При этом «Атлетико Паранаэнсе» в предыдущем раунде прошел «Эстудиантес» (0:0, 1:0). Так что с обороной у команды все в порядке.

    Все прогнозы на футбол

    «Атлетико Паранаэнсе» наверняка сыграет в привычном для себя ключе. Правда, с некоторой оглядкой на силу оппонента.

    «Палмейрас»

    В чемпионате эта команда выступает блестяще. Нынешнее 1 место говорит о силе клуба.

    Да и оборона команды радует своей непроходимостью. В 24 матчах пропущено всего 16 мячей.

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    • В предыдущем туре «Палмейрас» добыл лишь один пункт. На выезде команда не смогла одолеть «Флуминенсе» (1:1).

    В этом поединке «Палмейрас» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Правда, из пяти последних очных поединков команда выиграла лишь дважды.

    Прогноз и ставка

    На победу «Палмейраса» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу «Атлетико Паранаэнсе» — за 3.40.

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    «Атлетико Паранаэнсе» слабоват в плане реализации.

    «Палмейрас» весьма неплохо атакует.

    «Поросята» по игре смотрятся монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Палмейраса» с коэффициентом 2.20.

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    «Атлетико Паранаэнсе» — «Палмейрас»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 31.08.2022. Прогнозы на футбол. «Поросята» погостят удачно
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