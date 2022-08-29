29 августа в 3-м туре Сегунды-2022/23 «Лас-Пальмас» на своем поле примет ФК «Андорру». Начало поединка запланировано на 23:00 по мск. «Лас-Пальмас» — ФК «Андорра»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» в прошлом сезоне имел возможность повысится до Примеры. Основную часть первенства клуб завершил на четвертой строке и получил право играть в плей-офф.

Однако там «сине-желтые» споткнулись же на первом сопернике, дважды проиграв в канарском дерби «Тенерифе» — 0:1 на выезде и 1:2 на своей территории.

Коэффициенты матча Лас-Пальмас — ФК Андорра 1 1.70 X 3.60 2 5.40 Ставка

Предсезонные спарринги островитяне провели не лучшим образом, выиграв лишь один поединок из шести проведенных, еще раз они проиграли и аж четыре встречи свели вничью.

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Новый сезон Сегунды «Лас-Пальмас» начал домашней мировой с «Сарагосой» 0:0, после чего на выезде разгромил «Малагу» со счетом 4:0.

ФК «Андорра»

В конце 2018 года ФК «Андорру» приобрел Жирар Пике, который погасил долги клуба и сделал новые инвестиции, благодаря которым клуб начал стремительный подъем.

Так, в прошлом сезоне команда из Княжества смогла выиграть свою группу в третьем дивизионе, но в матче за золото проиграла сантандерскому «Расингу» со счетом 0:3.

При подготовке к новому сезону коллектив отыграл шесть спаррингов, выиграв половину из них при двух фиаско и одной мировой. Все соперники представляли только испанские клубы.

Свой путь в Сегунде ФК «Андорра» начала с выездной виктории над «Овьедо» со счетом 1:0. Во втором же туре она была разгромлена на выезде хихонским «Спортингом» — 1:4.

Ранее между собой эти команды никогда не играли. Этот будут дебютный поединок для них.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лас-Пальмаса» предлагают — 1.72.

На викторию ФК «Андорра» дают — 4.90, ничья оценена — в 3.66.

В данном поединке рекомендуем ставить на обмен голами, так как «Лас-Пальмас» дома редко когда уходит с поля без забитого мяча, а новичок Сегунды имеет неплохую линию нападения и забивал пока в каждой игре сезона.