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    Нас ждет обмен забитыми мячами

    «Лас-Пальмас» — ФК «Андорра». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Испании, 29 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лас-Пальмас» — ФК «Андорра»
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    «Лас-Пальмас»
    29 августа в 3-м туре Сегунды-2022/23 «Лас-Пальмас» на своем поле примет ФК «Андорру». Начало поединка запланировано на 23:00 по мск. «Лас-Пальмас» — ФК «Андорра»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 29 Августа 2022 года
    Лас-Пальмас
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    •  Лас-Пальмас 23:00 ФК Андорра ФК Андорра
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    «Лас-Пальмас»

    «Лас-Пальмас» в прошлом сезоне имел возможность повысится до Примеры. Основную часть первенства клуб завершил на четвертой строке и получил право играть в плей-офф.

    Однако там «сине-желтые» споткнулись же на первом сопернике, дважды проиграв в канарском дерби «Тенерифе» — 0:1 на выезде и 1:2 на своей территории.

    Коэффициенты матча Лас-Пальмас — ФК Андорра

  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 5.40
  • Ставка
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    Предсезонные спарринги островитяне провели не лучшим образом, выиграв лишь один поединок из шести проведенных, еще раз они проиграли и аж четыре встречи свели вничью.

    Все прогнозы на футбол

    Новый сезон Сегунды «Лас-Пальмас» начал домашней мировой с «Сарагосой» 0:0, после чего на выезде разгромил «Малагу» со счетом 4:0.

    ФК «Андорра»

    В конце 2018 года ФК «Андорру» приобрел Жирар Пике, который погасил долги клуба и сделал новые инвестиции, благодаря которым клуб начал стремительный подъем.

    Так, в прошлом сезоне команда из Княжества смогла выиграть свою группу в третьем дивизионе, но в матче за золото проиграла сантандерскому «Расингу» со счетом 0:3.

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  • 24/08/2022

    • При подготовке к новому сезону коллектив отыграл шесть спаррингов, выиграв половину из них при двух фиаско и одной мировой. Все соперники представляли только испанские клубы.

    Свой путь в Сегунде ФК «Андорра» начала с выездной виктории над «Овьедо» со счетом 1:0. Во втором же туре она была разгромлена на выезде хихонским «Спортингом» — 1:4.

    Ранее между собой эти команды никогда не играли. Этот будут дебютный поединок для них.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лас-Пальмаса» предлагают — 1.72.

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    На викторию ФК «Андорра» дают — 4.90, ничья оценена — в 3.66.

    В данном поединке рекомендуем ставить на обмен голами, так как «Лас-Пальмас» дома редко когда уходит с поля без забитого мяча, а новичок Сегунды имеет неплохую линию нападения и забивал пока в каждой игре сезона.

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    «Лас-Пальмас» — ФК «Андорра»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 29.08.2022. Прогнозы на футбол. Нас ждет обмен забитыми мячами
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