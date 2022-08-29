«Кадис»
«Кадис» потерпел поражения в двух стратовых турах Примеры. Сперва дома он проиграл «Реал Сосьедад» (0:1), а затем в гостях — «Осасуне» (0:2).
В прошлом сезоне коллектив спасся от вылета из Примеры только в последнем туре, одержав победу над «Алавесом» (1:0). От зоны вылета его отделило всего одно очко.
Коэффициенты матча Кадис — Атлетик
В честь этого успеха клуб продлил контракт с главным тренером Серхио Гонсалесом до 2023 года и выкупил арендованных Виктора Чуста («Реал») и Рубена Алькараса («Вальядолид»).
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На сегодня у андалузцев серия поражений из пяти поединков кряду (с учетом товарищеских встреч) при одном забитом мячей в этих играх.
«Атлетик»
В стартовом туре Ла Лиги «Атлетик» сыграл вничью с «Мальоркой» (0:0). Во втором туре баски обыграли дома «Валенсию» (1:0).
В прошлом сезоне «Львы» финишировали на восьмой позиции в турнирной таблице, отстав от седьмой еврокубковой строки на четыре пункта.
Летом клуб из Бильбао был инертен на трансферном рынке, ведь традиционно делает ставку на воспитанников. Однако сменился наставник. В команду вновь вернулся Эрнесто Вальверде.
В шести предсезонных товарищеских матчах команда потерпела лишь одно поражение, проиграв в конце июля английскому «Ньюкаслу», еще три матча выиграли и дважды сыграли вничью.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.
Успех хозяев поля оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — «Атлетик» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,90.