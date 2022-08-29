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    Продолжится ли беспроигрышная серия «Атлетика»?

    «Кадис» — «Атлетик». Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол, Примера, 29 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кадис» — «Атлетик»
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    «Атлетик» имеет четыре очка
    Матч 3 тура чемпионата Испании (Примера) между «Кадисом» и «Атлетиком» состоится 29 августа на «Нуэво Мирандилья» в 21:00 по мск. «Кадис» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 29 Августа 2022 года
    Кадис
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Кадис 21:00 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
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    «Кадис»

    «Кадис» потерпел поражения в двух стратовых турах Примеры. Сперва дома он проиграл «Реал Сосьедад» (0:1), а затем в гостях — «Осасуне» (0:2).

    В прошлом сезоне коллектив спасся от вылета из Примеры только в последнем туре, одержав победу над «Алавесом» (1:0). От зоны вылета его отделило всего одно очко.

    Коэффициенты матча Кадис — Атлетик

  • 1
  • 3.80
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.15
  • Ставка
    •

    В честь этого успеха клуб продлил контракт с главным тренером Серхио Гонсалесом до 2023 года и выкупил арендованных Виктора Чуста («Реал») и Рубена Алькараса («Вальядолид»).

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    На сегодня у андалузцев серия поражений из пяти поединков кряду (с учетом товарищеских встреч) при одном забитом мячей в этих играх.

    «Атлетик»

    В стартовом туре Ла Лиги «Атлетик» сыграл вничью с «Мальоркой» (0:0). Во втором туре баски обыграли дома «Валенсию» (1:0).

    В прошлом сезоне «Львы» финишировали на восьмой позиции в турнирной таблице, отстав от седьмой еврокубковой строки на четыре пункта.

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  • 23/08/2022

    • Летом клуб из Бильбао был инертен на трансферном рынке, ведь традиционно делает ставку на воспитанников. Однако сменился наставник. В команду вновь вернулся Эрнесто Вальверде.

    В шести предсезонных товарищеских матчах команда потерпела лишь одно поражение, проиграв в конце июля английскому «Ньюкаслу», еще три матча выиграли и дважды сыграли вничью.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — «Атлетик» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,90.

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    «Кадис» — «Атлетик»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 29.08.2022. Прогнозы на футбол. Продолжится ли беспроигрышная серия «Атлетика»?
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