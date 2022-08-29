Матч 3 тура чемпионата Испании (Примера) между «Кадисом» и «Атлетиком» состоится 29 августа на «Нуэво Мирандилья» в 21:00 по мск. «Кадис» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кадис»

«Кадис» потерпел поражения в двух стратовых турах Примеры. Сперва дома он проиграл «Реал Сосьедад» (0:1), а затем в гостях — «Осасуне» (0:2).

В прошлом сезоне коллектив спасся от вылета из Примеры только в последнем туре, одержав победу над «Алавесом» (1:0). От зоны вылета его отделило всего одно очко.

Коэффициенты матча Кадис — Атлетик 1 3.80 X 3.10 2 2.15 Ставка

В честь этого успеха клуб продлил контракт с главным тренером Серхио Гонсалесом до 2023 года и выкупил арендованных Виктора Чуста («Реал») и Рубена Алькараса («Вальядолид»).

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На сегодня у андалузцев серия поражений из пяти поединков кряду (с учетом товарищеских встреч) при одном забитом мячей в этих играх.

«Атлетик»

В стартовом туре Ла Лиги «Атлетик» сыграл вничью с «Мальоркой» (0:0). Во втором туре баски обыграли дома «Валенсию» (1:0).

В прошлом сезоне «Львы» финишировали на восьмой позиции в турнирной таблице, отстав от седьмой еврокубковой строки на четыре пункта.

Летом клуб из Бильбао был инертен на трансферном рынке, ведь традиционно делает ставку на воспитанников. Однако сменился наставник. В команду вновь вернулся Эрнесто Вальверде.

В шести предсезонных товарищеских матчах команда потерпела лишь одно поражение, проиграв в конце июля английскому «Ньюкаслу», еще три матча выиграли и дважды сыграли вничью.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.

Успех хозяев поля оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — «Атлетик» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,90.