«Бешикташ» на своем поле сыграет против «Сивасспора» в рамках 4-го тура Суперлиги Турции. Матч состоится 29 августа, начало — 21:45 (мск). «Бешикташ» — «Сивасспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бешикташ»

По итогам трех туров нового сезона турецкой Суперлиги «Бешикташ» занимает пятое место с семью очками после двух побед и ничьей.

А вот в минувшем сезоне команда провалилась. «Орлы» финишировали только шестыми в чемпионате Турции.

Интересно, что клуб, в кои-то веки, вообще остался без еврокубков, так что в новом сезоне нужно будет вернуться в привычную борьбу за чемпионство.

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В летних контрольных матчах стамбульцы выглядели прилично. Из четырех поединков выиграно два при одном поражении.

«Сивасспор»

После трех туров текущего первенства Турции «Сивасспор» набрал два очка, после двух ничьих и одного поражения.

Кроме того, коллектив выступает в еврокубках, где после вылета из Лиги Европы от «Мальме» сыграет в групповом раунде Лиги конференций.

При этом «Сивасспор» еще не добыл ни единой виктории в официальных поединках нового сезона.

На сегодня в шести последних поединках у клуба серия без поражений при четырех поражениях.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,53.

Успех гостей оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 4,40.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,15.