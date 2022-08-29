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    Поднимется ли «Бешикташ» с пятого места?

    «Бешикташ» — «Сивасспор». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, чемпионат Турции, 29 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Сивасспор»
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    «Бешикташ» на пятом месте
    «Бешикташ» на своем поле сыграет против «Сивасспора» в рамках 4-го тура Суперлиги Турции. Матч состоится 29 августа, начало — 21:45 (мск). «Бешикташ» — «Сивасспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 29 Августа 2022 года
    Бешикташ
  • Стамбул
    •  Бешикташ 21:45 Сивасспор Сивасспор
  • Сивас
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    «Бешикташ»

    По итогам трех туров нового сезона турецкой Суперлиги «Бешикташ» занимает пятое место с семью очками после двух побед и ничьей.

    А вот в минувшем сезоне команда провалилась. «Орлы» финишировали только шестыми в чемпионате Турции.

    Интересно, что клуб, в кои-то веки, вообще остался без еврокубков, так что в новом сезоне нужно будет вернуться в привычную борьбу за чемпионство.

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    В летних контрольных матчах стамбульцы выглядели прилично. Из четырех поединков выиграно два при одном поражении.

    «Сивасспор»

    После трех туров текущего первенства Турции «Сивасспор» набрал два очка, после двух ничьих и одного поражения.

    Кроме того, коллектив выступает в еврокубках, где после вылета из Лиги Европы от «Мальме» сыграет в групповом раунде Лиги конференций.

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    • При этом «Сивасспор» еще не добыл ни единой виктории в официальных поединках нового сезона.

    На сегодня в шести последних поединках у клуба серия без поражений при четырех поражениях.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,53.

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    Успех гостей оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 4,40.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,15.

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    «Бешикташ» — «Сивасспор»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 29.08.2022. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Бешикташ» с пятого места?
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