«Бешикташ»
По итогам трех туров нового сезона турецкой Суперлиги «Бешикташ» занимает пятое место с семью очками после двух побед и ничьей.
А вот в минувшем сезоне команда провалилась. «Орлы» финишировали только шестыми в чемпионате Турции.
Интересно, что клуб, в кои-то веки, вообще остался без еврокубков, так что в новом сезоне нужно будет вернуться в привычную борьбу за чемпионство.
В летних контрольных матчах стамбульцы выглядели прилично. Из четырех поединков выиграно два при одном поражении.
«Сивасспор»
После трех туров текущего первенства Турции «Сивасспор» набрал два очка, после двух ничьих и одного поражения.
Кроме того, коллектив выступает в еврокубках, где после вылета из Лиги Европы от «Мальме» сыграет в групповом раунде Лиги конференций.
При этом «Сивасспор» еще не добыл ни единой виктории в официальных поединках нового сезона.
На сегодня в шести последних поединках у клуба серия без поражений при четырех поражениях.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,53.
Успех гостей оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 4,40.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,15.