«Динамо» Киев сыграет на своем поле с «Днепром-1» в рамках 2-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 28 августа, начало — в 17:00 мск. «Динамо» Киев — «Днепр-1»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Киев

Главный фаворит УПЛ еще не стартовал в чемпионате. Матч первого тура с «Ингульцом» был перенесен.

При этом динамовцы вылетели в квалификации Лиги чемпионов. «Бенфика» оказалась киевлянам не по зубам.

Наверняка в этой встрече «Динамо» Киев сыграет с позиции силы. Ждем от киевлян мощных атак!

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«Динамо» довольно успешно играет с днепрянами. Из пяти последних очных поединков киевляне выиграли четырежды.

«Днепр-1»

Эта команда серьезно изменилась в межсезонье. Новый тренерский штаб перспективен, но пока у днепрян не особо ладится с результатами.

Из Лиги Европы «Днепр-1» вылетел. Причем команда не справилась с кипрским «АЕКом» из Ларнаки, уступив в обоих матчах.

В минувшем туре чемпионата Украины команда также не участвовала. Да и не все новички днепрян еще вклинились в игру коллектива.

В этом поединке «Днепр-1» наверняка будет пытаться добыть первый балл в чемпионате. Тем более, проблемы в обороне соперника могут сыграть за днепрян.

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Киев в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают взять за 5.30, а победу «Днепра-1» — за 6.40.

«Динамо» Киев наверняка с первых минут будет активно атаковать .

«Днепр-1» постарается дать бой фавориту чемпионата.

Киевляне смотрятся монолитнее, и наверняка хотят стартовать с уверенной победы. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» Киев -1.5 с коэффициентом 2.60.