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    Киевское «Динамо» начнет по-чемпионски?!

    «Динамо» Киев — «Днепр-1». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, УПЛ, 28 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — «Днепр-1»
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    Владимир Шепелев
    «Динамо» Киев сыграет на своем поле с «Днепром-1» в рамках 2-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 28 августа, начало — в 17:00 мск. «Динамо» Киев — «Днепр-1»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 28 Августа 2022 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 17:00 Днепр-1 Днепр-1
  • Днепр
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    «Динамо» Киев

    Главный фаворит УПЛ еще не стартовал в чемпионате. Матч первого тура с «Ингульцом» был перенесен.

    При этом динамовцы вылетели в квалификации Лиги чемпионов. «Бенфика» оказалась киевлянам не по зубам.

    Наверняка в этой встрече «Динамо» Киев сыграет с позиции силы. Ждем от киевлян мощных атак!

    Все прогнозы на футбол

    «Динамо» довольно успешно играет с днепрянами. Из пяти последних очных поединков киевляне выиграли четырежды.

    «Днепр-1»

    Эта команда серьезно изменилась в межсезонье. Новый тренерский штаб перспективен, но пока у днепрян не особо ладится с результатами.

    Из Лиги Европы «Днепр-1» вылетел. Причем команда не справилась с кипрским «АЕКом» из Ларнаки, уступив в обоих матчах.

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    • В минувшем туре чемпионата Украины команда также не участвовала. Да и не все новички днепрян еще вклинились в игру коллектива.

    В этом поединке «Днепр-1» наверняка будет пытаться добыть первый балл в чемпионате. Тем более, проблемы в обороне соперника могут сыграть за днепрян.

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Киев в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают взять за 5.30, а победу «Днепра-1» — за 6.40.

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    «Динамо» Киев наверняка с первых минут будет активно атаковать.

    «Днепр-1» постарается дать бой фавориту чемпионата.

    Киевляне смотрятся монолитнее, и наверняка хотят стартовать с уверенной победы. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» Киев -1.5 с коэффициентом 2.60.

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    «Динамо» Киев — «Днепр-1»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 28.08.2022. Прогнозы на футбол. Киевское «Динамо» начнет по-чемпионски?!
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