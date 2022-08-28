«Динамо» Киев
Главный фаворит УПЛ еще не стартовал в чемпионате. Матч первого тура с «Ингульцом» был перенесен.
При этом динамовцы вылетели в квалификации Лиги чемпионов. «Бенфика» оказалась киевлянам не по зубам.
Наверняка в этой встрече «Динамо» Киев сыграет с позиции силы. Ждем от киевлян мощных атак!
«Динамо» довольно успешно играет с днепрянами. Из пяти последних очных поединков киевляне выиграли четырежды.
«Днепр-1»
Эта команда серьезно изменилась в межсезонье. Новый тренерский штаб перспективен, но пока у днепрян не особо ладится с результатами.
Из Лиги Европы «Днепр-1» вылетел. Причем команда не справилась с кипрским «АЕКом» из Ларнаки, уступив в обоих матчах.
В минувшем туре чемпионата Украины команда также не участвовала. Да и не все новички днепрян еще вклинились в игру коллектива.
В этом поединке «Днепр-1» наверняка будет пытаться добыть первый балл в чемпионате. Тем более, проблемы в обороне соперника могут сыграть за днепрян.
Прогноз и ставка
На победу «Динамо» Киев в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают взять за 5.30, а победу «Днепра-1» — за 6.40.
«Динамо» Киев
«Днепр-1» постарается дать бой фавориту чемпионата.
Киевляне смотрятся монолитнее, и наверняка хотят стартовать с уверенной победы. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» Киев -1.5 с коэффициентом 2.60.