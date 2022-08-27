ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус РашфордЧасики тикают. Девять игроков, которым нужно сменить клуб перед ЧМ-2022 Жеребьевка Лиги чемпионовЖеребьёвка Лиги чемпионов 2022/2023 КаземироВыгодная сделка или очередной провал? Как Каземиро впишется в систему Тен Хага?
  • 08:00
    • Касаткина вышла в полуфинал турнира в Гранби
  • 23:40
    • В «Челси» отказались комментировать слухи о переходе Захаряна
  • 20:28
    • Бензема признан лучшим игроком прошлого сезона
  • 20:20
    • Анчелотти — лучший тренер прошлого сезона по версии УЕФА
  • 20:07
    • Стали известны все группы Лиги чемпионов
  • 00:47
    • «Олимпиакос» вышел в групповой этап Лиги Европы
  • 00:29
    • СМИ: «Динамо» нацелилось на защитника «Рубина»
    Все новости спорта

    Сдержит ли «Гладбах» «Баварию»?

    «Бавария» — «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз (к. 2.05) и ставки на чемпионат Германии 27 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Баварию Прогнозы на Боруссию М Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Боруссия» Менхенгладбах
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге
    «Бавария» сыграет на своем поле против гладбахской «Боруссии» в рамках четвертого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 27 августа, начало — в 19:30 мск. «Бавария» — «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 27 Августа 2022 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 19:30 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •

    «Бавария»

    «Бавария» по итогам прошлого сезона в десятый раз подряд выиграла Бундеслигу. Золотые медали достались немецкому гранду еще задолго до финиша.

    Напомним, что в межсезонье мюнхенскую команду покинул лучший бомбардир последних сезонов поляк Роберт Левандовский, перебравшийся в «Барселону», но ему на смену пришел из «Ливерпуля» Садио Мане.

    При подготовке к новому сезону «Бавария» переиграла американский «Ди-Си Юнайтед» 6:2 и «Ман Сити» 1:0, а также в поединке за Суперкубок Германии одолела «РБ Лейпциг» со счетом 5:3.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Все три игры нового чемпионата «Бавария» выиграла и теперь лидирует. Она в гостях уничтожила «Айнтрахт» 6:1, затем на своем поле переиграла 2:0 «Вольфсбург», после чего унизила «Бохум» (7:0).

    «Боруссия» М

    Прошлый сезон получился для «Боруссии» не самым удачным. Гладбахцы завершили чемпионат Германии всего лишь на десятом месте.

    Летом громких трансферов не было, но сменился наставник — из «Краснодара» пришел Даниэль Фарке. Среди потерь стоит выделить уход защитника Маттиаса Гинтера и нападающего Бриля Эмболо.

  • Бундеслига: Итоги 3-го тура
  • Безоговорочное лидерство чемпиона. «Бавария» уходит в отрыв в чемпионате Германии
  • 23/08/2022

    • Начали новый сезон «жеребцы» с 1/32 финала Кубка Германии, где вынесли вперед ногами «Оберахерн», переиграв оппонента со счетом 9:1. В первом туре Бундеслиги они дома одолели «Хоффенхайм» 3:1.

    В трех стартовых турах клуб одержал две победы — над «Хоффенхаймом» (3:1) и «Гертой» (1:0) — и сыграл вничью — с «Шальке» (2:2). Это позволяет ему занимать второе место.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,18.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 7,50.

    Наши прогноз и ставка — «Бавария» выиграет, и обе команды забьют за 2,05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.21
  • Прогноз на матч Бэйцзин Гоань — Шанхай Шэньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Акжайык — Атырау
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Мактаарал — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Банга — Ритеряй
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал Дзержинск — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Актобе — Аксу
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Пярну Вапрус — Калев
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Монца — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сочи — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Жирона — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Альбасете — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аяччо — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бавария» — «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 27.08.2022. Прогнозы на футбол. Сдержит ли «Гладбах» «Баварию»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры