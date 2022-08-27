«Бавария» сыграет на своем поле против гладбахской «Боруссии» в рамках четвертого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 27 августа, начало — в 19:30 мск. «Бавария» — «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Бавария» по итогам прошлого сезона в десятый раз подряд выиграла Бундеслигу. Золотые медали достались немецкому гранду еще задолго до финиша.

Напомним, что в межсезонье мюнхенскую команду покинул лучший бомбардир последних сезонов поляк Роберт Левандовский, перебравшийся в «Барселону», но ему на смену пришел из «Ливерпуля» Садио Мане.

При подготовке к новому сезону «Бавария» переиграла американский «Ди-Си Юнайтед» 6:2 и «Ман Сити» 1:0, а также в поединке за Суперкубок Германии одолела «РБ Лейпциг» со счетом 5:3.

Все прогнозы на Бундеслигу

Все три игры нового чемпионата «Бавария» выиграла и теперь лидирует. Она в гостях уничтожила «Айнтрахт» 6:1, затем на своем поле переиграла 2:0 «Вольфсбург», после чего унизила «Бохум» (7:0).

«Боруссия» М

Прошлый сезон получился для «Боруссии» не самым удачным. Гладбахцы завершили чемпионат Германии всего лишь на десятом месте.

Летом громких трансферов не было, но сменился наставник — из «Краснодара» пришел Даниэль Фарке. Среди потерь стоит выделить уход защитника Маттиаса Гинтера и нападающего Бриля Эмболо.

Начали новый сезон «жеребцы» с 1/32 финала Кубка Германии, где вынесли вперед ногами «Оберахерн», переиграв оппонента со счетом 9:1. В первом туре Бундеслиги они дома одолели «Хоффенхайм» 3:1.

В трех стартовых турах клуб одержал две победы — над «Хоффенхаймом» (3:1) и «Гертой» (1:0) — и сыграл вничью — с «Шальке» (2:2). Это позволяет ему занимать второе место.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,18.

Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 7,50.

Наши прогноз и ставка — «Бавария» выиграет, и обе команды забьют за 2,05.