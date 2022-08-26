«Монца»
«Красные» никак не могут прийти в себя после возвращения в Серию А и сыграв в двух турах чемпионата команда так и не набрала ни одного очка, расположившись на последнем месте в турнирной таблице.
В первом матче нового сезона «Монца» на своем поле принимала «Торино» и пропустив по одному голу в каждом тайме, команда смогла отыграть всего лишь один на 94-й минуте встречи, поэтому команды разошлись поражением хозяев поля со счетом 1:2.
Коэффициенты матча Монца — Удинезе
Во втором туре «красные» ездили в гости к «Наполи» и были там разгромлены со счетом 4:0. В этом матче «Монца» так же пропускала в двух таймах, но уже по два гола.
А вот в 1/32 Кубка Италии «Монца» в результативном поединке смогла обыграть «Фрозиноне» со счетом 3:2 и благодаря этому продолжит борьбу за трофей.
«Удинезе»
«Черно-белые» не слишком далеко ушли от нынешнего соперника и в данный момент занимают 15-е место в турнирной таблице Серии А набрав при этом всего 1 очко.
«Удинезе» в первом туре встречался с действующим чемпионом Италии «Миланом» на выезде и даже смог открыть счет на 2-й минуте матча, но после команды еще раз обменялись голами, а второй тайм полностью выиграла миланская команда и поединок завершился победой хозяев поля со счетом4:2.
А во втором туре у «черно-белых» был первый домашний матч в новом сезоне, в котором они не смогли определить сильнейшего с «Салернитаной» и без результативных действий команды разошлись ничьей со счетом 0:0. Стоит отметить, что в этом матче «Удинезе» весь второй тайм играл в меньшинстве.
«Удинезе» тоже продолжит борьбу за Кубок Италии, так как команда в 1/32 смогла одержать победу на своем поле над «Фаралписало» со счетом 2:1.
Прогноз и ставка
На победу «Монцы» в этом матче можно поставить за 2.89, ничью букмекеры предлагают взять за 3.62, а победу «Удинезе» — за 2.48.
Прогноз - Встречаются две команды, которые провалили старт нового сезона Серии А и конечно же в этом матче каждый соперник захочет добыть победу, а для этого нужно будет идти вперед с первых минут и забивать большое количество голов.
Ставка - Тотал матча больше 2.5 за 1.85.