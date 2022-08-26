«Монца» на своем поле сыграет против «Удинезе» в рамках 3-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 26 августа, начало — 19:30 (мск). «Монца» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монца»

«Красные» никак не могут прийти в себя после возвращения в Серию А и сыграв в двух турах чемпионата команда так и не набрала ни одного очка, расположившись на последнем месте в турнирной таблице.

В первом матче нового сезона «Монца» на своем поле принимала «Торино» и пропустив по одному голу в каждом тайме, команда смогла отыграть всего лишь один на 94-й минуте встречи, поэтому команды разошлись поражением хозяев поля со счетом 1:2.

Коэффициенты матча Монца — Удинезе 1 2.80 X 3.45 2 2.45 Ставка

Во втором туре «красные» ездили в гости к «Наполи» и были там разгромлены со счетом 4:0. В этом матче «Монца» так же пропускала в двух таймах, но уже по два гола.

Все прогнозы на Серию А

А вот в 1/32 Кубка Италии «Монца» в результативном поединке смогла обыграть «Фрозиноне» со счетом 3:2 и благодаря этому продолжит борьбу за трофей.

«Удинезе»

«Черно-белые» не слишком далеко ушли от нынешнего соперника и в данный момент занимают 15-е место в турнирной таблице Серии А набрав при этом всего 1 очко.

«Удинезе» в первом туре встречался с действующим чемпионом Италии «Миланом» на выезде и даже смог открыть счет на 2-й минуте матча, но после команды еще раз обменялись голами, а второй тайм полностью выиграла миланская команда и поединок завершился победой хозяев поля со счетом4:2.

А во втором туре у «черно-белых» был первый домашний матч в новом сезоне, в котором они не смогли определить сильнейшего с «Салернитаной» и без результативных действий команды разошлись ничьей со счетом 0:0. Стоит отметить, что в этом матче «Удинезе» весь второй тайм играл в меньшинстве.

«Удинезе» тоже продолжит борьбу за Кубок Италии, так как команда в 1/32 смогла одержать победу на своем поле над «Фаралписало» со счетом 2:1.

Прогноз и ставка

На победу «Монцы» в этом матче можно поставить за 2.89, ничью букмекеры предлагают взять за 3.62, а победу «Удинезе» — за 2.48.

Прогноз - Встречаются две команды, которые провалили старт нового сезона Серии А и конечно же в этом матче каждый соперник захочет добыть победу, а для этого нужно будет идти вперед с первых минут и забивать большое количество голов.

Ставка - Тотал матча больше 2.5 за 1.85.