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    «Монца» — «Удинезе». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, чемпионат Италии, 26 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Монца» — «Удинезе»
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    Дестини Удоджи
    «Монца» на своем поле сыграет против «Удинезе» в рамках 3-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 26 августа, начало — 19:30 (мск). «Монца» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Августа 2022 года
    Монца
  • Италия. Серия А
    •  Монца 19:30 Удинезе Удинезе
  • Удине
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    «Монца»

    «Красные» никак не могут прийти в себя после возвращения в Серию А и сыграв в двух турах чемпионата команда так и не набрала ни одного очка, расположившись на последнем месте в турнирной таблице.

    В первом матче нового сезона «Монца» на своем поле принимала «Торино» и пропустив по одному голу в каждом тайме, команда смогла отыграть всего лишь один на 94-й минуте встречи, поэтому команды разошлись поражением хозяев поля со счетом 1:2.

    Коэффициенты матча Монца — Удинезе

  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.45
  • Ставка
    •

    Во втором туре «красные» ездили в гости к «Наполи» и были там разгромлены со счетом 4:0. В этом матче «Монца» так же пропускала в двух таймах, но уже по два гола.

    Все прогнозы на Серию А

    А вот в 1/32 Кубка Италии «Монца» в результативном поединке смогла обыграть «Фрозиноне» со счетом 3:2 и благодаря этому продолжит борьбу за трофей.

    «Удинезе»

    «Черно-белые» не слишком далеко ушли от нынешнего соперника и в данный момент занимают 15-е место в турнирной таблице Серии А набрав при этом всего 1 очко.

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    • «Удинезе» в первом туре встречался с действующим чемпионом Италии «Миланом» на выезде и даже смог открыть счет на 2-й минуте матча, но после команды еще раз обменялись голами, а второй тайм полностью выиграла миланская команда и поединок завершился победой хозяев поля со счетом4:2.

    А во втором туре у «черно-белых» был первый домашний матч в новом сезоне, в котором они не смогли определить сильнейшего с «Салернитаной» и без результативных действий команды разошлись ничьей со счетом 0:0. Стоит отметить, что в этом матче «Удинезе» весь второй тайм играл в меньшинстве.

    «Удинезе» тоже продолжит борьбу за Кубок Италии, так как команда в 1/32 смогла одержать победу на своем поле над «Фаралписало» со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Монцы» в этом матче можно поставить за 2.89, ничью букмекеры предлагают взять за 3.62, а победу «Удинезе» — за 2.48.

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    Прогноз - Встречаются две команды, которые провалили старт нового сезона Серии А и конечно же в этом матче каждый соперник захочет добыть победу, а для этого нужно будет идти вперед с первых минут и забивать большое количество голов.

    Ставка - Тотал матча больше 2.5 за 1.85.

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    «Монца» — «Удинезе»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 26.08.2022. Прогнозы на футбол. Ожидается результативный матч
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