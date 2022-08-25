«Викинг» на своем поле сыграет против «Стяуа» в рамках квалификации Лиги Конференций. Матч состоится 25 августа, начало — 20:00 (мск). «Викинг» — «Стяуа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Викинг»

«Тёмно-синие» после 18-ти сыгранных матчей в чемпионате Норвегии занимают 6-е место в турнирной таблице набрав при этом 29 очков. Команда смогла забить 32 гола, а пропустила — 25.

В высшей Лиге Норвегии «Викинг» последние два тура провел не очень убедительно. Сначала команда проиграла на выезде «Волеренге» со счетом 4:2, а после этого не смогла определить сильнейшего с «Саннефьёрдом», сыграв вничью со счетом 2:2.

Коэффициенты матча Викинг — Стяуа 1 2.65 X 3.40 2 2.60 Ставка

В прошлом туре квалификации Лиги Конференций «Викинг» без особых усилий смог пройти ирландский «Слайго Роверс» обыграв их по сумме двух матчей со счетом 5:2.

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А в первом матче с нынешним соперником «Стяуа» «Викинг» так же одержал выездную победу со счетом 1:2. Стоит заметить, что все три гола были забиты в первом тайме.

«Стяуа»

«Армейцы» ужасно начали новый сезон чемпионата Румынии и в данный момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице набрав 6 очков после 5-ти сыгранных поединков. Этот коллектив забивал 6 раз, а пропускал — 7.

В последних турах в родном чемпионате «Стяуа» смог немного реабилитироваться. Сначала команда дважды сыграла вничью с такими соперниками как «У Крайова 1948» и «Мьовени» с одинаковым счетом 1:1. А в последнем туре «армейцы» обыграли «Киндию Тырговиште» со счетом 3:2.

В прошлом раунде квалификации «Стяуа» смог пройти «Дунайська Стреда» дважды минимально обыграв их со счетом 1:0. А с «Викингом» «Стяуа» хоть и смог открыть счет на 3-й минуте матча, но сразу же и пропустил два в ответ.

Из последних пяти выездных поединков «Стяуа» дважды проиграл, дважды смог одержать победы и один раз сыграл вничью.

Прогноз и ставка

На победу «Викинга» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Стяуа» — за 2.64.

Прогноз - «Викинг» в данный момент находится в хорошей форме и показывает отличные результаты в Лиге Конференций. Поэтом на домашнем стадионе «темно-синие» смогут повторить исход первого поединка и добудут победу в ответном матче против «Стяуа».

Ставка - Победа «Викинга» за 2.50.