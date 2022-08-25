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    «Викинг» одолеет соперника

    «Викинг» — «Стяуа». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Лига Конференций, 25 августа 2022 года

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    Фрагмент матча
    «Викинг» на своем поле сыграет против «Стяуа» в рамках квалификации Лиги Конференций. Матч состоится 25 августа, начало — 20:00 (мск). «Викинг» — «Стяуа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Августа 2022 года
    Викинг
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Викинг 20:00 Стяуа Стяуа
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Викинг»

    «Тёмно-синие» после 18-ти сыгранных матчей в чемпионате Норвегии занимают 6-е место в турнирной таблице набрав при этом 29 очков. Команда смогла забить 32 гола, а пропустила — 25.

    В высшей Лиге Норвегии «Викинг» последние два тура провел не очень убедительно. Сначала команда проиграла на выезде «Волеренге» со счетом 4:2, а после этого не смогла определить сильнейшего с «Саннефьёрдом», сыграв вничью со счетом 2:2.

    Коэффициенты матча Викинг — Стяуа

  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.60
  • Ставка
    •

    В прошлом туре квалификации Лиги Конференций «Викинг» без особых усилий смог пройти ирландский «Слайго Роверс» обыграв их по сумме двух матчей со счетом 5:2.

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    А в первом матче с нынешним соперником «Стяуа» «Викинг» так же одержал выездную победу со счетом 1:2. Стоит заметить, что все три гола были забиты в первом тайме.

    «Стяуа»

    «Армейцы» ужасно начали новый сезон чемпионата Румынии и в данный момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице набрав 6 очков после 5-ти сыгранных поединков. Этот коллектив забивал 6 раз, а пропускал — 7.

    В последних турах в родном чемпионате «Стяуа» смог немного реабилитироваться. Сначала команда дважды сыграла вничью с такими соперниками как «У Крайова 1948» и «Мьовени» с одинаковым счетом 1:1. А в последнем туре «армейцы» обыграли «Киндию Тырговиште» со счетом 3:2.

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    • В прошлом раунде квалификации «Стяуа» смог пройти «Дунайська Стреда» дважды минимально обыграв их со счетом 1:0. А с «Викингом» «Стяуа» хоть и смог открыть счет на 3-й минуте матча, но сразу же и пропустил два в ответ.

    Из последних пяти выездных поединков «Стяуа» дважды проиграл, дважды смог одержать победы и один раз сыграл вничью.

    Прогноз и ставка

    На победу «Викинга» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Стяуа» — за 2.64.

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    Прогноз - «Викинг» в данный момент находится в хорошей форме и показывает отличные результаты в Лиге Конференций. Поэтом на домашнем стадионе «темно-синие» смогут повторить исход первого поединка и добудут победу в ответном матче против «Стяуа».

    Ставка - Победа «Викинга» за 2.50.

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    «Викинг» — «Стяуа»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 25.08.2022. Прогнозы на футбол. «Викинг» одолеет соперника
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