Лига конференций. Финал квалификации. В ответном поединке раунда плей-офф чешская «Славия» на своём поле примет польский клуб «Ракув». Битва за групповой этап пройдёт в четверг, 25 августа. Матч начнётся в 20:00 (мск). «Славия» — «Ракув»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Славия»

Первый матч противостояния клуба из Праги проиграл сопернику из Ченстоховы (1:2). В гостевом поединке «Славии» даже удалось сравнять счёт. Сделал это на 60-й минуте встречи Голеш.

Свой путь в Лиге конференций пражская «Славия» начала с противостояния с клубом «Сент-Джозефс» из Гибралтара. Эту дуэль чехи выиграли с неприличным счётом (11:0).

Коэффициенты матча Славия П — Ракув 1 1.60 X 4.00 2 5.80 Ставка

В 3-м раунде клубу уже противостоял равный соперник — «Панатинаикос» из Греции. «Славия» смогла одолеть оппонента благодаря домашней победе (2:0 — дома, 1:1 — в гостях).

Все прогнозы на Лигу конференций

«Славия» лидирует в чемпионской гонке внутреннего первенства. Матч 4-го тура чемпионата Чехии клуб из Праги выиграл со счётом 7:0. Под ударом оказалась команда «Пардубице». Встреча прошла в воскресенье, 21 августа.

«Славия» — на 1-м месте в турнирной таблице. Команда провела 4 матча — в 3-х одержала победу и 1 игру проиграла.

«Ракув»

А вот «Ракув» матч чемпионата Польши перенёс. Новая дата домашней встречи с «Погонью» — 31 августа.

Обладатель Кубка Польши в этом сезоне выступает с переменным успехом. «Ракув» в польской лиге провёл 4 матча: 2 победы, 1 ничья и 1 поражение. Промежуточный итог — 9

место в таблице.

Польский клуб еврокампанию нового сезона начал битвой против «Астаны». Футболисты «Ракува» эту битву выиграли с общим счётом 6:0. Потом «красно-синие» отправили отдыхать клуб «Спартак» из Словакии (3:0).

И вот финал квалификации Лиги конференций. Соперник — «Славия». Счёт в первом матче за «Ракув» забил Лопес на 29-й минуте. А на 61-й минуте Тудор принёс победу польскому клубу в стартовой дуэли против чешского коллектива. Впереди — ответка.

Прогноз и ставка

Букмекеры не верят в повторный успех польского клуба и отдают предпочтение команде из Чехии. На победу «Славии» в этом матче можно поставить за 1.54, ничью оценивают в 3.94, а победу «Ракува» — за 5.75.

«Славия» играет дома. В Праге при собственных болельщиках чехи могут перевернуть ход противостояния.

У «Ракува» всё-же надёжная оборона. За 5 матчей в Лиге конференций команда забила 11 голов и лишь 1 раз пропустила, как раз от «Славии». Если поляки не выиграют в ответке, то

наверняка смогут зацепиться за ничью и выйти в групповой этап Лиги конференций.

Наши прогноз и ставка — «Ракув» не проиграет с коэффициентом 2.38.