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    «Ракув» отстоит ворота и пробьётся в группу?

    «Славия» — «Ракув». Прогноз, ставка (к. 2.38) на футбол, финал квалификации Лиги конференций, 25 августа 2022 года

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    «Ракув» — «Славия». Квалификация Лиги конференций
    Лига конференций. Финал квалификации. В ответном поединке раунда плей-офф чешская «Славия» на своём поле примет польский клуб «Ракув». Битва за групповой этап пройдёт в четверг, 25 августа. Матч начнётся в 20:00 (мск). «Славия» — «Ракув»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Августа 2022 года
    Славия П
  • Прага
    •  Славия П 20:00 Ракув Ракув
  • Ченстохова
    •

    «Славия»

    Первый матч противостояния клуба из Праги проиграл сопернику из Ченстоховы (1:2). В гостевом поединке «Славии» даже удалось сравнять счёт. Сделал это на 60-й минуте встречи Голеш.

    Свой путь в Лиге конференций пражская «Славия» начала с противостояния с клубом «Сент-Джозефс» из Гибралтара. Эту дуэль чехи выиграли с неприличным счётом (11:0).

    Коэффициенты матча Славия П — Ракув

  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 5.80
  • Ставка
    •

    В 3-м раунде клубу уже противостоял равный соперник — «Панатинаикос» из Греции. «Славия» смогла одолеть оппонента благодаря домашней победе (2:0 — дома, 1:1 — в гостях).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Славия» лидирует в чемпионской гонке внутреннего первенства. Матч 4-го тура чемпионата Чехии клуб из Праги выиграл со счётом 7:0. Под ударом оказалась команда «Пардубице». Встреча прошла в воскресенье, 21 августа.

    «Славия» — на 1-м месте в турнирной таблице. Команда провела 4 матча — в 3-х одержала победу и 1 игру проиграла.

    «Ракув»

    А вот «Ракув» матч чемпионата Польши перенёс. Новая дата домашней встречи с «Погонью» — 31 августа.

    Обладатель Кубка Польши в этом сезоне выступает с переменным успехом. «Ракув» в польской лиге провёл 4 матча: 2 победы, 1 ничья и 1 поражение. Промежуточный итог — 9
    место в таблице.

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  • 22/08/2022

    • Польский клуб еврокампанию нового сезона начал битвой против «Астаны». Футболисты «Ракува» эту битву выиграли с общим счётом 6:0. Потом «красно-синие» отправили отдыхать клуб «Спартак» из Словакии (3:0).

    И вот финал квалификации Лиги конференций. Соперник — «Славия». Счёт в первом матче за «Ракув» забил Лопес на 29-й минуте. А на 61-й минуте Тудор принёс победу польскому клубу в стартовой дуэли против чешского коллектива. Впереди — ответка.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не верят в повторный успех польского клуба и отдают предпочтение команде из Чехии. На победу «Славии» в этом матче можно поставить за 1.54, ничью оценивают в 3.94, а победу «Ракува» — за 5.75.

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    «Славия» играет дома. В Праге при собственных болельщиках чехи могут перевернуть ход противостояния.

    У «Ракува» всё-же надёжная оборона. За 5 матчей в Лиге конференций команда забила 11 голов и лишь 1 раз пропустила, как раз от «Славии». Если поляки не выиграют в ответке, то
    наверняка смогут зацепиться за ничью и выйти в групповой этап Лиги конференций.

    Наши прогноз и ставка — «Ракув» не проиграет с коэффициентом 2.38.

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    «Славия» — «Ракув»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 25.08.2022. Прогнозы на футбол. «Ракув» отстоит ворота и пробьётся в группу?
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