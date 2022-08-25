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    Встреча обещает быть результативной

    «Фехервар» — «Кёльн». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, Лига конференций, 25 августа 2022 года

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    Венгерский «Фехервар» в родных стенах сразится с немецким «Кёльном» в рамках ответного поединке раунда плей-офф Лиги конференций. Встреча пройдет 25 августа и начнется в 20:00 по мск. «Фехервар» — «Кёльн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Августа 2022 года
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    «Фехервар»

    Неделю тому назад в Германии неожиданно смог выиграть «Фехервар» со счетом 2:1. Правда, стоить отметить, что хозяева поля с 20-й минуты играли в меньшинстве, после чего и пропустили.

    Напомним, что венгерский клуб сразу же стартовал в этом турнире, так как в прошлом чемпионате Венгрии стал четвертым. Начал он со второго раунда отбора, где справился с азербайджанской «Габалой» — 4:1 и 1:2.

    Затем «сине-красные» прошли молдавский «Петрокуб», дважды его обыграв. Сперва была домашняя виктория со счетом 5:0, после чего они и на выезде оказались сильнее — 2:1.

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    На внутренней арене «Фехервар» провел пока только три поединка, раз выиграв и дважды проиграв. И с такими показателями он идет во второй части турнирной таблицы.

    «Кёльн»

    «Кёльн» билет в данный турнир получил как седьмая команда прошлого чемпионата Германии. Причем коллектив даже претендовал на топ-4, но смазал концовку.

    При подготовке к новому сезону «козлы» отыграли шесть спаррингов, выиграв половину из них. Новый же сезон они начали не лучшим образом, проиграв по пенальти клубу второй лиги в Кубке страны.

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    • А вот в новом внутреннем первенстве коллектив пока выступает значительно лучше, не проиграв еще ни одной встречи из трех проведенных, раз победив и расписав две мировые.

    Одна из ничьих состоялась накануне данного поединка. «Кёльн» поделил очки в выездном матче с «Айнтрахтом» 1:1, который в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Кёльна» — 1.34, победа «Фехервара» — 7.90, ничья — 4.90.

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    Проход: «Кёльна» — 1.50; «Фехервара» — 2.60.

    Результат первой игры обязывает «козлов» идти большими силами вперед, ведь нужно отыгрывать негативный гандикап. Венгры, как показала первая встреча, также могут хорошо завершать свои атаки. В общем, ожидаем снова результативного поединка.

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    «Фехервар» — «Кёльн»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 25.08.2022. Прогнозы на футбол. Встреча обещает быть результативной
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