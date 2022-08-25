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    АЕК разобьёт соперника?

    АЕК — «Днепр-1» . Прогноз, ставка (к. 1.98) на футбол, финал квалификации Лиги Европы, 25 августа 2022 года

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    «Партизан» — АЕК Ларнака. Квалификация Лиги Европы
    Лига Европы. Ответный матч раунда плей-офф. Главная битва за выход в основную сетку турнира. В четверг, 25 августа кипрский АЕК примет украинский клуб «Днепр-1». Матч начнётся в 19:00 (мск). АЕК — «Днепр-1» : прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 25 Августа 2022 года
    АЕК Ларнака
  • Лига Европы. Квалификация
    •  АЕК Ларнака 19:00 Днепр-1 Днепр-1
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    АЕК

    Киприоты уверенно провели первый поединок против украинской команды. Футболистам АЕКа удалось организовать быстрый гол. Его на 16-й минуте встречи оформил Омри Альтман. А на 29-й минуте Александр Сваток отметился автоголом в собственные ворота.

    Был и пропущенный мяч. Его кипрский клуб пропустил в концовке поединка. В итоге АЕК одержал гостевую победу со счётом 2:1.

    АЕК — серебряный призёр чемпионата Кипра. Стартовал в квалификации Лиги чемпионов. Во 2-м раунде киприоты проиграли датскому «Мидтьюлланду» (2:2 — сумма двух матчей, 3:4 — поражение в серии пенальти).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Из Лиги чемпионов «воины» перебрались в Лигу Европы. В 3-м отборочном раунде АЕК переиграл сербский «Партизан» (4:3).

    29 августа АЕК стартует в чемпионате Кипра. В первом матче сезона «воины» примут ФК «Докса».

    «Днепр-1»

    Свой матч на внутренней арене перенёс также «Днепр-1». 16 ноября — новая дата игры стартового тура чемпионата Украины против «Александрии».

    «Днепр-1» — дебютант еврокубков. Клуб стартовал в Лиге Европы с раунда плей-офф. Первый соперник — АЕК. В домашнем поединке против киприотов гол-престижа на 90-й минуте забил Александр Сваток. Он же автор автогола.

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    • В ответной игре украинскому коллективу не сможет помочь Эдуард Сарапий. Его удалили на 95-й минуте первой встречи с киприотами.

    «Днепр-1» — полуфиналист Кубка Украины 2018 и 2019 годов. В украинской Премьер-лиге команда выступает с 2019-го года.

    Прогноз и ставка

    В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение киприотам. На победу АЕКа можно поставить за 1.98. Ничью оценивают в 3.40, а на победу команды «Днепр-1» — за 3.74.

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    Прогноз — если в первом матче сложно было выбрать явного фаворита, то в ответке все предельно ясно. АЕК — выглядит мощнее и интереснее соперника. «Днепру-1» не хватает опыта в европейских матчах и конечно, же удачи.

    Ставка — победа АЕКа с коэффициентом 1.98.

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    АЕК — «Днепр-1» : прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 25.08.2022. Прогнозы на футбол. АЕК разобьёт соперника?
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