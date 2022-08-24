В 13-м туре китайской Суперлиги «Цанчжоу Майти Лайонс» на своем поле примет «Чжэцзян». Поединок состоится 24 августа и начнется в 12:30 по мск. «Цанчжоу Майти Лайонс» — «Чжэцзян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Цанчжоу Майти Лайонс»

«Цанчжоу Майти Лайонс» по итогам 12 сыгранных матчей с десятью набранными очками находится 15 позиции в турнирной таблице, опережая всего на балл зону вылета.

«Львы» за всю турнирную дистанцию смогли добыть лишь две виктории, еще четыре поединка они свел мировыми исходами и потерпели семь поражений, забили только девять мячей при 20 пропущенных.

К данной игре команда подходит после двух поражений подряд. В этот период она уступила по 0:2 «Шаньдон Тайшань» дома и на выезде «Далянь Про» в минувшем туре первенства.

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Шесть из десяти пунктов «Цанчжоу Майти Лайонс» заработал именно на своей арене, выиграв один поединок при трех ничьих и таком же количестве фиаско.

«Чжэцзян»

«Чжэцзян» имеет в своем активе 19 зачетных пунктов, с которыми расположился на восьмой строке в турнирке, но от четвертого места отстает лишь на четыре очка.

«Зеленые» добыли пять викторий за 12 проведенных встреч, четыре поединка еще они закончили вничью и потерпели три неудачи, забито 16 мячей, а пропущено на шесть голов меньше.

Вот уже как четыре матча коллектив не знает горечи поражений. Сперва в этот период он добыл три сухие виктории подряд, а в прошлом игровом дне на выезде поделил очки с «Шанхай Порт» — 1:1.

Вне родных стен «Чжэцзян» в этом чемпионате по два раза побеждал и уступал, а также три раза делил очки со своими оппонентами.

Четыре из семи очных последних встреч этих клубов неизменно завершались вничью, еще дважды побеждали «львы» и один раз сильнее были «зеленые».

Прогноз и ставка на «Цанчжоу Майти Лайонс» — «Чжэцзян»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Чжэцзян» предлагают — 1.83.

На викторию «Цанчжоу Майти Лайонс» дают — 4.38, ничья оценена — в 3.66.

В данном первенстве «Чжэцзян» выглядит мощнее, чем «Цанчжоу Майти Лайонс». Поэтому не исключаем здесь виктории приезжего коллектива.