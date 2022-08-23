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    «Аваи» — «Интернасьонал». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Бразилии, 23 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аваи» — «Интернасьонал»
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    «Интернасьонал»
    В 23-м туре бразильской Серии А «Аваи» на своем поле сыграет против «Интернасьоналя». Поединок пройдет в ночь на 23 августа и начнется в 02:00 по мск. «Аваи» — «Интернасьонал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 23 Августа 2022 года
    Аваи
  • Бразилия. Серия А
    •  Аваи 02:00 Интернасьонал Интернасьонал
  • Бразилия. Серия А
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    «Аваи»

    «Аваи», который только поднялся в элиту из первого дивизион, вполне может понизиться в классе по итогам этого сезона. Сейчас коллектив идет в зоне вылета, но от безопасной строки отстает только по дополнительным показателям.

    «Бело-голубые» демонстрируют очень скромные результаты в последнее время, выиграв лишь одну игру из десяти последних. К данному же поединку они подходят с 5-матчевой безвыигрышной серией.

    Сперва в этот период команда потерпела три фиаско подряд, а затем дважды кряду сыграла вничью, поочередно поделив очки с «Коринтиансом» дома и «Гоясом» на выезде (по 1:1).

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    В родных пенатах «Аваи» в этом чемпионате выиграл пять встреч из 11 проведенных, а также по три раза расписывал мировые и уступал.

    «Интернасьонал»

    «Интернасьонал» в турнирной таблице бразильской Серии А разместился на шестой позиции, имея в своем активе 36 очков и отстает от третьей позиции на три пункта.

    Клуб из Порту Алегре в своей последней проведенной игре разгромил на своем поле крепкий «Флуминенсе» со счетом 3:0. Ранее он вылетел из Южноамериканского Кубка, проиграв по пенальти перуанскому «Мельгару», а также в рамках чемпионата страны был разгромлен в выездной игре аутсайдером «Форталезой» 0:3.

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    • До этого же «колорадос» уступили только в одном из восьми поединках в различных турнирах. Еще в этот период они три встречи выиграли и четыре раза делили очки со своими оппонентами.

    На выезде в рамках этого розыгрыша Серии А «Интернасьонал» пять раз сыграл вничью в 11 встречах, трижды он еще победил и столько же раз терпел фиаско.

    В первом круге эти команды не выявили победителя, сыграв 0:0. Перед этим же три игры подряд побеждал «Интернасьонал».

    Прогноз и ставка на «Аваи» — «Интернасьонал»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Интернасьоналя» предлагают — 2.19.

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    На викторию «Аваи» дают — 3.34, ничья оценена — в 3.30.

    В данном сражении рискнем поставить на обмен голами, ведь «Аваи» на своем поле выступают сносно, а гости считаются здесь фаворитами. Плюс к этому, они давно не забивали друг другу.

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    «Аваи» — «Интернасьонал»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 23.08.2022. Прогнозы на футбол. Ставим на обмен забитыми мячами
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