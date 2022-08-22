«Динамо» Брест
Эта команда в нынешнем сезоне выступает крайне слабо. Брестчане отчаянно сражаются за выживание в элите.
«Динамо» Брест занимает 15 место в турнирной таблице. Причем отставание от спасительной 13 позиции составляет 3 очка.
В минувшем туре команда наконец-то победила. На выезде динамовцы одолели «Ислочь» со счетом 1:2.
Динамовцы традиционно неудачно играют с «Неманом». Из пяти последних поединков брестчане проиграли в четырех.
«Неман»
Гродненский клуб привычно обитает в середине таблицы. Нынешнее 9 место является вполне показательным.
«Неман» выдает более-менее стабильные результаты. Однако бороться за путевку в еврокубки команде пока не под силу.
В предыдущем туре «Неман» добыл три очка. Дома команда с минимальным счетом переиграла «Слуцк».
В этом поединке «Неман» наверняка будет активно атаковать. Команда еще способна прибавить во всех аспектах.
Прогноз и ставка
На победу «Немана» в этом матче можно поставить за 1.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.72, а победу «Динамо» Брест — за 5.20.
Брестчане
«Неман» не проигрывал уже три месяца.
Брестчане в своем последнем матче показали свой потенциал, и наверняка будут биться и в этой встрече. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Брест или ничья с коэффициентом 2.18.