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    «Неман» упрется в брестские тылы

    «Динамо» Брест — «Неман». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, чемпионат Белоруссии, 22 августа 2022 года

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    «Неман»
    «Динамо» Брест сыграет на своем поле с «Неманом» в рамках 18-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 22 августа, начало — в 19:30 мск. «Динамо» Брест — «Неман»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 22 Августа 2022 года
    Динамо Брест
  • Брест
    •  Динамо Брест 19:30 Неман Неман
  • Гродно
    •

    «Динамо» Брест

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает крайне слабо. Брестчане отчаянно сражаются за выживание в элите.

    «Динамо» Брест занимает 15 место в турнирной таблице. Причем отставание от спасительной 13 позиции составляет 3 очка.

    В минувшем туре команда наконец-то победила. На выезде динамовцы одолели «Ислочь» со счетом 1:2.

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    Динамовцы традиционно неудачно играют с «Неманом». Из пяти последних поединков брестчане проиграли в четырех.

    «Неман»

    Гродненский клуб привычно обитает в середине таблицы. Нынешнее 9 место является вполне показательным.

    «Неман» выдает более-менее стабильные результаты. Однако бороться за путевку в еврокубки команде пока не под силу.

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    • В предыдущем туре «Неман» добыл три очка. Дома команда с минимальным счетом переиграла «Слуцк».

    В этом поединке «Неман» наверняка будет активно атаковать. Команда еще способна прибавить во всех аспектах.

    Прогноз и ставка

    На победу «Немана» в этом матче можно поставить за 1.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.72, а победу «Динамо» Брест — за 5.20.

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    Брестчане пытаются выбраться из опасной зоны.

    «Неман» не проигрывал уже три месяца.

    Брестчане в своем последнем матче показали свой потенциал, и наверняка будут биться и в этой встрече. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Брест или ничья с коэффициентом 2.18.

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    «Динамо» Брест — «Неман»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 22.08.2022. Прогнозы на футбол. «Неман» упрется в брестские тылы
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