«Динамо» Брест сыграет на своем поле с «Неманом» в рамках 18-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 22 августа, начало — в 19:30 мск. «Динамо» Брест — «Неман»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Брест

Эта команда в нынешнем сезоне выступает крайне слабо. Брестчане отчаянно сражаются за выживание в элите.

«Динамо» Брест занимает 15 место в турнирной таблице. Причем отставание от спасительной 13 позиции составляет 3 очка.

В минувшем туре команда наконец-то победила. На выезде динамовцы одолели «Ислочь» со счетом 1:2.

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Динамовцы традиционно неудачно играют с «Неманом». Из пяти последних поединков брестчане проиграли в четырех.

«Неман»

Гродненский клуб привычно обитает в середине таблицы. Нынешнее 9 место является вполне показательным.

«Неман» выдает более-менее стабильные результаты. Однако бороться за путевку в еврокубки команде пока не под силу.

В предыдущем туре «Неман» добыл три очка. Дома команда с минимальным счетом переиграла «Слуцк».

В этом поединке «Неман» наверняка будет активно атаковать. Команда еще способна прибавить во всех аспектах.

Прогноз и ставка

На победу «Немана» в этом матче можно поставить за 1.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.72, а победу «Динамо» Брест — за 5.20.

Брестчане пытаются выбраться из опасной зоны .

«Неман» не проигрывал уже три месяца.

Брестчане в своем последнем матче показали свой потенциал, и наверняка будут биться и в этой встрече. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Брест или ничья с коэффициентом 2.18.