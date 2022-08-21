В 6-м туре РПЛ питерский «Зенит» примет на своем поле московское «Торпедо». Встреча на «Газпром Арене» пройдет 21 августа и начнется в 17:30 мск. «Зенит» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

Новый сезон действующие чемпионы начали с завоевания трофея, разгромив в домашнем матче за Суперкубок России московский «Спартак» — 4:0.

В РПЛ «Зенит» стартовал с ничьей с «Химками», упустив победу на выезде — 1:1. Затем питерцы дома разгромили «Крылья Советов» — 3:0.

Коэффициенты матча Зенит — Торпедо 1 1.15 X 7.70 2 18.00 Ставка

Домашний матч с «Локомотивом» подопечные Сергея Семака выиграли еще крупнее — 5:0, а вот одолеть «Ахмат» в Грозном играя в меньшинстве не получилось — 0:0.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В последнем матче «Зенит» дома победил ЦСКА (2:1) и с 11 очками идет на втором месте в таблице РПЛ, на 2 очка отставая от «Спартака». Разница мячей 11-2, по 2 гола у Вендела, Сергеева и Мостового.

«Торпедо»

Вернувшиеся после долгого перерыва в элиту автозаводцы стартовали в РПЛ с домашнего поражения от «Сочи» (1:3), а гостевой матч с «Динамо» и вовсе завершился разгромом со счетом 0:4.

В матче с «Крыльями Советов» в Самаре «Торпедо» удалось набрать первое очко — 1:1, но за ним последовало домашнее поражение от «Химок» (1:3).

После выездного поражения от «Оренбурга» (0:1) в отставку был отправлен главный тренер Александр Бородюк, а также президент и гендиректор клуба. Команду возглавил Николай Савичев, ранее работавший с молодежью.

Календарь и таблица РПЛ

После 5 туров РПЛ «Торпедо» с 1 очком на 15-й строчке таблицы, обгоняя «Урал» по доп. показателям. Разница мячей 3-12.

Прогноз и ставка

На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.16, на ничью в основное время — 8.20, а на победу «Торпедо» — 17.00.

Последний раз команды встречались в сезона 2014/15, «Зенит» победил дома со счетом 8:1, а на выезде торпедовцы отстояли ничью 1:1.

«Торпедо» проиграло последние 4 из 5 матчей в Петербурге, и это было еще во времена, когда класс команд был более сопоставим. Прогноз: «Зенит» выиграет верховой матч .