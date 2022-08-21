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    «Зенит» — «Торпедо». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, РПЛ, 21 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Торпедо»
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    «Зенит»
    В 6-м туре РПЛ питерский «Зенит» примет на своем поле московское «Торпедо». Встреча на «Газпром Арене» пройдет 21 августа и начнется в 17:30 мск. «Зенит» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 21 Августа 2022 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 17:30 Торпедо Торпедо
  • Москва
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    «Зенит»

    Новый сезон действующие чемпионы начали с завоевания трофея, разгромив в домашнем матче за Суперкубок России московский «Спартак» — 4:0.

    В РПЛ «Зенит» стартовал с ничьей с «Химками», упустив победу на выезде — 1:1. Затем питерцы дома разгромили «Крылья Советов» — 3:0.

    Коэффициенты матча Зенит — Торпедо

  • 1
  • 1.15
  • X
  • 7.70
  • 2
  • 18.00
  • Ставка
    •

    Домашний матч с «Локомотивом» подопечные Сергея Семака выиграли еще крупнее — 5:0, а вот одолеть «Ахмат» в Грозном играя в меньшинстве не получилось — 0:0.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В последнем матче «Зенит» дома победил ЦСКА (2:1) и с 11 очками идет на втором месте в таблице РПЛ, на 2 очка отставая от «Спартака». Разница мячей 11-2, по 2 гола у Вендела, Сергеева и Мостового.

    «Торпедо»

    Вернувшиеся после долгого перерыва в элиту автозаводцы стартовали в РПЛ с домашнего поражения от «Сочи» (1:3), а гостевой матч с «Динамо» и вовсе завершился разгромом со счетом 0:4.

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  • 13/08/2022

    • В матче с «Крыльями Советов» в Самаре «Торпедо» удалось набрать первое очко — 1:1, но за ним последовало домашнее поражение от «Химок» (1:3).

    После выездного поражения от «Оренбурга» (0:1) в отставку был отправлен главный тренер Александр Бородюк, а также президент и гендиректор клуба. Команду возглавил Николай Савичев, ранее работавший с молодежью.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 5 туров РПЛ «Торпедо» с 1 очком на 15-й строчке таблицы, обгоняя «Урал» по доп. показателям. Разница мячей 3-12.

    Прогноз и ставка

    На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.16, на ничью в основное время — 8.20, а на победу «Торпедо» — 17.00.

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    Последний раз команды встречались в сезона 2014/15, «Зенит» победил дома со счетом 8:1, а на выезде торпедовцы отстояли ничью 1:1.

    «Торпедо» проиграло последние 4 из 5 матчей в Петербурге, и это было еще во времена, когда класс команд был более сопоставим. Прогноз: «Зенит» выиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.64 и ТБ 2,5 за 1.41.

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    «Зенит» — «Торпедо»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 21.08.2022. Прогнозы на футбол. «Зенит» устроит Савичеву печальный дебют в «Торпедо»?
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