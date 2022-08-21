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    «Бавария» победит, но ворота на замке не удержит

    «Бохум» — «Бавария». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 21 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бохум» — «Бавария»
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    Садио Мане
    В 3-м туре чемпионата Германии-2022/23 «Бохум» на своем поле примет мюнхенскую «Баварию». Встреча, которая пройдет 21 августа, начнется в 18:30 по мск. «Бохум» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 21 Августа 2022 года
    Бохум
  • Бохум
    •  Бохум 18:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    «Бохум»

    «Бохум», который в прошлом сезоне только вернулся в элитный дивизион, смог сохранит свою прописку, заняв итоговое 13 место в турнирке, существенно оторвавшись от опасной зоны.

    В межсезонье команда провела большое количество товарищеских встреч. Выступила она в них очень даже неплохо, чаще побеждая, чем терпя неудачи. На трансферном рынке особой активности клуб не проявлял.

    Коэффициенты матча Бохум — Бавария

  • 1
  • 13.00
  • X
  • 7.60
  • 2
  • 1.18
  • Ставка
    •

    Новый же сезон коллектив начал с Кубка Германии, где без особых проблем справился с берлинской «Викторией», выиграв 3:0. А вот в чемпионате он стартовал неудачно, проиграв обе свои игры.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В первом туре «Бохум» на своем поле уступил «Майнцу» со счетом 1:2, после чего был бит в выездной игре и «Хоффенхаймом», проиграв 2:3.

    «Бавария»

    «Бавария» по итогам прошлого сезона в десятый раз подряд выиграла Бундеслигу. Золотые медали достались немецкому гранду еще задолго до финиша.

    Напомним, что в межсезонье мюнхенскую команду покинул лучший бомбардир последних сезонов поляк Роберт Левандовский, перебравшийся в «Барселону», но ему на смену пришел из «Ливерпуля» Садио Мане.

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  • 15/08/2022

    • При подготовке к новому сезону «Бавария» переиграла американский «Ди-Си Юнайтед» 6:2 и «Ман Сити» 1:0, а также в поединке за Суперкубок Германии одолела «РБ Лейпциг» со счетом 5:3.

    Обе игры нового чемпионата «Бавария» выиграла. В первом туре она в гостях уничтожила «Айнтрахт» 6:1, а затем на своем поле переиграла 2:0 «Вольфсбург».

    В прошлом сезоне «Бохум» на своем поле сенсационно обыграл «Баварию» со счетом 4:2, а в Мюнхене выиграли хозяева со счетом 7:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Баварии» предлагают — 1.20.

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    На викторию «Бохума» дают — 14.50, ничья оценена — в 8.70.

    В данном поединке виктория мюнхенцев не вызывает ни у кого сомнения. Однако считаем, что гости не смогут сохранить свои ворота на замке. Отсюда рекомендуем сделать такую ставку — П2 + обе забьют: да.

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    «Бохум» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 21.08.2022. Прогнозы на футбол. «Бавария» победит, но ворота на замке не удержит
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