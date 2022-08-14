«Бавария» на своем поле сыграет против «Вольфсбурга» в рамках 2-го тура Бундеслиги. Матч состоится 14 августа, начало — 18:30 (мск). «Бавария» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Красные» являются действующими чемпионами Германии и в данный момент так же находятся на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги. Хотя и прошел всего 1 тур в чемпионате, «Бавария» смогла забить больше всех голов и имеет лучшую разницу — 6/1.

Первый тур чемпионата Германии для «Баварии» оказался выездным, мюнхенская команда ездила в гости к «Айнтрахту» из Франкфурта. Уже в первом тайме этого матча «красные» дали понять, кто есть кто и забили 5 безответных мячей.

Коэффициенты матча Бавария — Вольфсбург 1 1.15 X 8.50 2 16.00 Ставка

Во втором тайме «Айнтрахт» смог забить гол престижа на 64-й минуте поединка, но на 83-й минуте «Бавария» закатила еще один мяч в ворота и соперники разошлись со счетом 1:6.

За «красных» дублем отличился Джамаль Мусиала, а так же забивали Серж Гнабри, Садио Мане, Бенжамин Павар и Йозуа Киммих.

Все прогнозы на Бундеслигу

В последнем матче против этого соперника «Бавария» потеряла очки сыграв вничью с «Вольфсбургом» со счётом 2:2. Но тот матч не имел турнирной значимости так как подопечные Юлиана Нагельсманна к тому моменту уже были чемпионами страны.

«Вольфсбург»

«Волки» по итогам первого тура расположились на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 1 очко. Отметим, что прошлый сезон «Вольфсбург» завершил на 12-месте в чемпионате набрав 42 очка после 34-х сыгранных матчей.

В первом туре нового сезона «волки» на своем поле принимали новичка Бундеслиги «Вердер». И хоть «Вольфсбург» и смог забить быстрый гол в ворота своего соперника на 11-й минуте, но сразу же пропустил два мяча в свои ворота на 21-й и 23-й минутах матча.

И по итогу «зелено-белые» смогли вырвать ничью аж на 84-й минуте поединка, благодаря голу Джошуа Гилавоги, который принес своей команде 1 балл.

Так же «Вольфсбург» провел еще один официальный матч в нынешнем сезоне. На стадии 1/32 Кубка Германии «волки» в выездном матче смогли минимально обыграть «Карл-Цейс Йена» со счетом 0:1 и продолжат свою борьбу за трофей.

Прогноз и ставка

На победу «Баварии» в этом матче можно поставить за 1.15, ничью букмекеры предлагают взять за 9.90, а победу «Вольфсбурга» — за 17.00.

Прогноз — В прошлом туре «Бавария» не оставила сухого места от действующих чемпионов Лиги Европы. Поэтому такой соперник как «Вольфсбург» точно не составит проблем мюнхенской команде, в первом матче на родном стадионе, устроить очередную феерию из голов.

Ставка — «Бавария» победит с форой (-2.5) за 1.95.