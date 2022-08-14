«Арсенал» Дзержинск
В нынешнем чемпионате новичок элиты борется за выживание. «Арсенал» Дзержинск находится на 13 месте в таблице.
«Арсенал» Дзержинск ужасно слаб в реализации. В 16 матчах «канониры» набили только 12 мячей.
Минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. Выезд в Гомель завершился фиаско (4:1).
«Арсенал» Дзержинск в первом круге дал бой минчанам. Соперники обменялись забитыми мячами.
«Динамо» Минск
«Динамо» Минск находится на скромном 5 месте. При этом потенциально динамовцы находятся в лидерах, имея два матча в запасе.
Минчане не столь результативны в атаке — 23 гола в 14 матчах. Зато оборона вполне себе надежна — 14 пропущенных мячей.
В предыдущем туре чемпионата «Динамо» Минск добыло три очка. Команда Артема Челядинского переиграла «Минск» (3:1).
До того динамовцы вылетели из Лиги конференций. Обидчиком оказался «Хапоэль» из Беэр-Шевы (2:1, 1:0).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Минск за 1.45, на ничью за 4.00, а на «Арсенал» Дзержинск — за 6.15.
«Арсенал» Дзержинск постарается дать бой одному из лидеров.
«Динамо» Минск борется за золотые медали, и
«Динамо» Минск наверняка уверенно одолеет менее статусного оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Минск в 1 тайме с коэффициентом 2.07.