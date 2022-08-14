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    Минчане будут торопиться

    «Арсенал» Дзержинск — «Динамо» Минск. Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, чемпионат Белоруссии, 14 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Дзержинск — «Динамо» Минск
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    Иван Бахар
    «Арсенал» Дзержинск сыграет на своем поле с «Динамо» Минск в рамках 17-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 14 августа, начало — в 19:30 мск. «Арсенал» Дзержинск — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 14 Августа 2022 года

    «Арсенал» Дзержинск

    В нынешнем чемпионате новичок элиты борется за выживание. «Арсенал» Дзержинск находится на 13 месте в таблице.

    «Арсенал» Дзержинск ужасно слаб в реализации. В 16 матчах «канониры» набили только 12 мячей.

    Минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. Выезд в Гомель завершился фиаско (4:1).

    Все прогнозы на футбол

    «Арсенал» Дзержинск в первом круге дал бой минчанам. Соперники обменялись забитыми мячами.

    «Динамо» Минск

    «Динамо» Минск находится на скромном 5 месте. При этом потенциально динамовцы находятся в лидерах, имея два матча в запасе.

    Минчане не столь результативны в атаке — 23 гола в 14 матчах. Зато оборона вполне себе надежна — 14 пропущенных мячей.

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  • 11/08/2022

    • В предыдущем туре чемпионата «Динамо» Минск добыло три очка. Команда Артема Челядинского переиграла «Минск» (3:1).

    До того динамовцы вылетели из Лиги конференций. Обидчиком оказался «Хапоэль» из Беэр-Шевы (2:1, 1:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Минск за 1.45, на ничью за 4.00, а на «Арсенал» Дзержинск — за 6.15.

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    «Арсенал» Дзержинск постарается дать бой одному из лидеров.

    «Динамо» Минск борется за золотые медали, и не планирует терять очки на ровном месте.

    «Динамо» Минск наверняка уверенно одолеет менее статусного оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Минск в 1 тайме с коэффициентом 2.07.

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    «Арсенал» Дзержинск — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 14.08.2022. Прогнозы на футбол. Минчане будут торопиться
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