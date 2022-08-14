«Арсенал» Тула сыграет на своем поле с «Динамо» Махачкала в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч пройдет 14 августа, начало — в 18:00 мск. «Арсенал» Тула — «Динамо» Махачкала: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал» Тула

Туляки стартовали многообещающе. Именно их можно считать главными фаворитами сезона в Первой лиге.

Правда, сейчас «Арсенал» Тула откатился на 5 место. Притом, что команда забила 7 мячей в 4 матчах.

В минувшем туре команда впервые уступила. «Канониры» минимально проиграли в Калининграде.

Прогнозы на ФНЛ

Туляки явно не собираются терять очки в матче с более слабым оппонентом. Ждем от хозяев постоянных атак!

«Динамо» Махачкала

Махачкалинцы неплохо вписались в реалии первого дивизиона. Новичок «лучшей лиги мира» выглядит выгодно.

На текущий момент «Динамо» Махачкала находится на 7 месте. Динамовцы набрали 7 очков в 4 турах.

В предыдущем туре «Динамо» Махачкала смогло добыть три пункта. Дома команда переиграла «Шинник» (2:1).

В этом поединке гости явно сыграют вторым номером. Целью будет сдерживание атак мощных «канониров».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» Тула за 1.59, на ничью за 4.00, а на «Динамо» Махачкала — за 5.35.

«Арсенал» Тула постарается реабилитироваться за неудачу в минувшем туре .

«Динамо» Махачкала выглядит бойким оппонентом.

Хозяева явно сильнее, и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» Тула в 1 тайме с коэффициентом 2.15.