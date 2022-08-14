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    «Канониры» быстро возьмут свое

    «Арсенал» Тула — «Динамо» Махачкала. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Первая лига, 14 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Динамо» Махачкала
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    Антон Коченков
    «Арсенал» Тула сыграет на своем поле с «Динамо» Махачкала в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч пройдет 14 августа, начало — в 18:00 мск. «Арсенал» Тула — «Динамо» Махачкала: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 14 Августа 2022 года

    «Арсенал» Тула

    Туляки стартовали многообещающе. Именно их можно считать главными фаворитами сезона в Первой лиге.

    Правда, сейчас «Арсенал» Тула откатился на 5 место. Притом, что команда забила 7 мячей в 4 матчах.

    В минувшем туре команда впервые уступила. «Канониры» минимально проиграли в Калининграде.

    Прогнозы на ФНЛ

    Туляки явно не собираются терять очки в матче с более слабым оппонентом. Ждем от хозяев постоянных атак!

    «Динамо» Махачкала

    Махачкалинцы неплохо вписались в реалии первого дивизиона. Новичок «лучшей лиги мира» выглядит выгодно.

    На текущий момент «Динамо» Махачкала находится на 7 месте. Динамовцы набрали 7 очков в 4 турах.

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    • В предыдущем туре «Динамо» Махачкала смогло добыть три пункта. Дома команда переиграла «Шинник» (2:1).

    В этом поединке гости явно сыграют вторым номером. Целью будет сдерживание атак мощных «канониров».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» Тула за 1.59, на ничью за 4.00, а на «Динамо» Махачкала — за 5.35.

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    «Арсенал» Тула постарается реабилитироваться за неудачу в минувшем туре.

    «Динамо» Махачкала выглядит бойким оппонентом.

    Хозяева явно сильнее, и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» Тула в 1 тайме с коэффициентом 2.15.

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    «Арсенал» Тула — «Динамо» Махачкала: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 14.08.2022. Прогнозы на футбол. «Канониры» быстро возьмут свое
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