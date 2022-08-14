«Арсенал» Тула
Туляки стартовали многообещающе. Именно их можно считать главными фаворитами сезона в Первой лиге.
Правда, сейчас «Арсенал» Тула откатился на 5 место. Притом, что команда забила 7 мячей в 4 матчах.
В минувшем туре команда впервые уступила. «Канониры» минимально проиграли в Калининграде.
Туляки явно не собираются терять очки в матче с более слабым оппонентом. Ждем от хозяев постоянных атак!
«Динамо» Махачкала
Махачкалинцы неплохо вписались в реалии первого дивизиона. Новичок «лучшей лиги мира» выглядит выгодно.
На текущий момент «Динамо» Махачкала находится на 7 месте. Динамовцы набрали 7 очков в 4 турах.
В предыдущем туре «Динамо» Махачкала смогло добыть три пункта. Дома команда переиграла «Шинник» (2:1).
В этом поединке гости явно сыграют вторым номером. Целью будет сдерживание атак мощных «канониров».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» Тула за 1.59, на ничью за 4.00, а на «Динамо» Махачкала — за 5.35.
«Арсенал» Тула
«Динамо» Махачкала выглядит бойким оппонентом.
Хозяева явно сильнее, и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» Тула в 1 тайме с коэффициентом 2.15.