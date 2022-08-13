«Волга» Ульяновск
Ульяновский клуб пока чувствует себя чужим в «лучшей лиге мира». Новичок осел на дне турнирной таблицы.
В четырех матчах команда набрала только один балл. При этом ульяновцы пропустили уже 9 мячей.
Минувший тур сложился для команды явно не лучшим образом. «Волга» Ульяновск на дома разгромно уступила «КамАЗу» (1:4).
«Волга» Ульяновск наверняка мечтает выбраться со дна таблицы. Так что в этой встрече хозяева явно будут активно атаковать.
«КамАЗ»
Челнинцы в первой лиге стартовали просто блестяще. «КамАЗ» по итогам четырех туров лидирует.
10 очков — крейсерский результат для клуба, чудом не вылетевшего во второй дивизион по итогам минувшего сезона.
Причем в предыдущем туре «КамАЗ» впервые потерял очки. Дома челнинцы не справились с «Краснодаром-2» (1:1).
В этом поединке «КамАЗ» будет активно атаковать. Хочется же как можно дольше побыть на вершине?!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «КамАЗ» за 2.32, на ничью за 3.30, а на «Волгу» Ульяновск — за 3.19.
«Волга» Ульяновск имеет проблемы в организации игры.
«КамАЗ»
Гости выглядят мощнее, и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «КамАЗа» с коэффициентом 2.32.