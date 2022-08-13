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    Все новости спорта

    Сказка «КамАЗа» продолжится?!

    «Волга» Ульяновск — «КамАЗ». Прогноз, ставка (к. 2.32) на футбол, Первая лига, 13 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Волга» Ульяновск — «КамАЗ»
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    «КамАЗ»
    «Волга» Ульяновск сыграет на своем поле с «КамАЗом» в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 августа, начало — в 17:00 мск. «Волга» Ульяновск — «КамАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Августа 2022 года
    Волга Ульяновск
  • Россия. ФНЛ
    •  Волга Ульяновск 17:00 КамАЗ КамАЗ
  • Россия. ФНЛ
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    «Волга» Ульяновск

    Ульяновский клуб пока чувствует себя чужим в «лучшей лиге мира». Новичок осел на дне турнирной таблицы.

    В четырех матчах команда набрала только один балл. При этом ульяновцы пропустили уже 9 мячей.

    Минувший тур сложился для команды явно не лучшим образом. «Волга» Ульяновск на дома разгромно уступила «КамАЗу» (1:4).

    Прогнозы на ФНЛ

    «Волга» Ульяновск наверняка мечтает выбраться со дна таблицы. Так что в этой встрече хозяева явно будут активно атаковать.

    «КамАЗ»

    Челнинцы в первой лиге стартовали просто блестяще. «КамАЗ» по итогам четырех туров лидирует.

    10 очков — крейсерский результат для клуба, чудом не вылетевшего во второй дивизион по итогам минувшего сезона.

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    • Причем в предыдущем туре «КамАЗ» впервые потерял очки. Дома челнинцы не справились с «Краснодаром-2» (1:1).

    В этом поединке «КамАЗ» будет активно атаковать. Хочется же как можно дольше побыть на вершине?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «КамАЗ» за 2.32, на ничью за 3.30, а на «Волгу» Ульяновск — за 3.19.

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    «Волга» Ульяновск имеет проблемы в организации игры.

    «КамАЗ» превосходно стартовал в чемпионате.

    Гости выглядят мощнее, и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «КамАЗа» с коэффициентом 2.32.

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    «Волга» Ульяновск — «КамАЗ»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 13.08.2022. Прогнозы на футбол. Сказка «КамАЗа» продолжится?!
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