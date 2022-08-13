«Волга» Ульяновск сыграет на своем поле с «КамАЗом» в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 августа, начало — в 17:00 мск. «Волга» Ульяновск — «КамАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Волга» Ульяновск

Ульяновский клуб пока чувствует себя чужим в «лучшей лиге мира». Новичок осел на дне турнирной таблицы.

В четырех матчах команда набрала только один балл. При этом ульяновцы пропустили уже 9 мячей.

Минувший тур сложился для команды явно не лучшим образом. «Волга» Ульяновск на дома разгромно уступила «КамАЗу» (1:4).

Прогнозы на ФНЛ

«Волга» Ульяновск наверняка мечтает выбраться со дна таблицы. Так что в этой встрече хозяева явно будут активно атаковать.

«КамАЗ»

Челнинцы в первой лиге стартовали просто блестяще. «КамАЗ» по итогам четырех туров лидирует.

10 очков — крейсерский результат для клуба, чудом не вылетевшего во второй дивизион по итогам минувшего сезона.

Причем в предыдущем туре «КамАЗ» впервые потерял очки. Дома челнинцы не справились с «Краснодаром-2» (1:1).

В этом поединке «КамАЗ» будет активно атаковать. Хочется же как можно дольше побыть на вершине?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «КамАЗ» за 2.32, на ничью за 3.30, а на «Волгу» Ульяновск — за 3.19.

«Волга» Ульяновск имеет проблемы в организации игры.

«КамАЗ» превосходно стартовал в чемпионате .

Гости выглядят мощнее, и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «КамАЗа» с коэффициентом 2.32.