«РБ Лейпциг»
«Быки» заняли четвертую строчку в турнирной таблице прошлого чемпионата, что позволило добыть им путевку в Лигу чемпионов. К тому же они завоевали Кубок страны, одолев в серии послематчевых пенальти «Фрайбург».
В летнее трансферное окно команду покинуло ряд очень важных игроков, тем самым ослабив коллектив. Правда, было сделано ряд приобретений, среди которых стоит выделить возвращение Тимо Вернера.
Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Кёльн
Перед стартом сезона «РБ Лейпциг» провел два спарринга, обыграв в них 3:1 «Саутгемптон» и уступив 0:5 «Ливерпулю». После чего он отыграл и Суперкубок Германии, где проиграл «Баварии» со счетом 3:5.
В первом же туре национального первенства клуб из востока Германии расписал гостевую мировую со «Штутгартом», сыграв 1:1, обменявшись с соперником мячами в начале игры.
«Кельн»
«Кельн» прошлый сезон может занести себе в актив. Команда финишировала на высоком седьмом месте и благодаря этому сыграет в квалификации Лиги конференций.
Летом из коллектива в дортмундскую «Боруссию» ушел Озкан. Но есть и ряд любопытных новичков, из которых выделим игрока сборной Армении Адамяна.
Начали новый сезон «козлы» вылетом из Кубка Германии. В противостоянии с «Ян Регенсбург» из второй Бундеслиги они сыграли вничью 2:2, уступая по ходу матча 0:2, но проиграли в серии пенальти.
В первом туре нового чемпионата «Кельн» на своей территории справился с «Шальке», который только вернулся из второй лиги, выиграв со счетом 3:1.
В прошлом сезоне «Лейпциг» в играх с «Кельном» набрал четыре очка, выиграв 3:1 на своем поле и расписав мировую на выезде со счетом 1:1.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «РБ Лейпциг» предлагают — 1.46.
На викторию «Кельна» дают — 7.30, ничья оценена — в 5.10.
Так как обе команды играют результативно в целом и между собой, то в данном поединке рискнем поставить на такой исход — ТБ 2,5 + обе забьют: да.