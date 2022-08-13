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    Забьют обе стороны и будет результативно

    «РБ Лейпциг» — «Кельн». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 13 августа 2022 года

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    «РБ Лейпциг»
    «РБ Лейпциг» на своем поле примет «Кельн» во втором туре нового сезона Бундеслиги. Игра пройдет 13 августа и начнется в 16:30 по мск. «РБ Лейпциг» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Августа 2022 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 16:30 Кёльн Кёльн
  • Кёльн
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    «РБ Лейпциг»

    «Быки» заняли четвертую строчку в турнирной таблице прошлого чемпионата, что позволило добыть им путевку в Лигу чемпионов. К тому же они завоевали Кубок страны, одолев в серии послематчевых пенальти «Фрайбург».

    В летнее трансферное окно команду покинуло ряд очень важных игроков, тем самым ослабив коллектив. Правда, было сделано ряд приобретений, среди которых стоит выделить возвращение Тимо Вернера.

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Кёльн

  • 1
  • 1.42
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 7.30
  • Ставка
    •

    Перед стартом сезона «РБ Лейпциг» провел два спарринга, обыграв в них 3:1 «Саутгемптон» и уступив 0:5 «Ливерпулю». После чего он отыграл и Суперкубок Германии, где проиграл «Баварии» со счетом 3:5.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В первом же туре национального первенства клуб из востока Германии расписал гостевую мировую со «Штутгартом», сыграв 1:1, обменявшись с соперником мячами в начале игры.

    «Кельн»

    «Кельн» прошлый сезон может занести себе в актив. Команда финишировала на высоком седьмом месте и благодаря этому сыграет в квалификации Лиги конференций.

    Летом из коллектива в дортмундскую «Боруссию» ушел Озкан. Но есть и ряд любопытных новичков, из которых выделим игрока сборной Армении Адамяна.

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    • Начали новый сезон «козлы» вылетом из Кубка Германии. В противостоянии с «Ян Регенсбург» из второй Бундеслиги они сыграли вничью 2:2, уступая по ходу матча 0:2, но проиграли в серии пенальти.

    В первом туре нового чемпионата «Кельн» на своей территории справился с «Шальке», который только вернулся из второй лиги, выиграв со счетом 3:1.

    В прошлом сезоне «Лейпциг» в играх с «Кельном» набрал четыре очка, выиграв 3:1 на своем поле и расписав мировую на выезде со счетом 1:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «РБ Лейпциг» предлагают — 1.46.

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    На викторию «Кельна» дают — 7.30, ничья оценена — в 5.10.

    Так как обе команды играют результативно в целом и между собой, то в данном поединке рискнем поставить на такой исход — ТБ 2,5 + обе забьют: да.

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    «РБ Лейпциг» — «Кельн»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 13.08.2022. Прогнозы на футбол. Забьют обе стороны и будет результативно
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