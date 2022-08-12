«Севилья» сыграет на выезде против «Осасуны» в рамках первого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 12 августа, начало — в 22:00 мск. «Осасуна» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осасуна»

«Осасуна» успешно провела предыдущий сезон, заняв в Ла Лиге десятое место.

И судя по летним товарищеским матчам в новом чемпионате клуб из Памплоны тоже будет бороться за место в середине таблицы. В том числе благодаря тому, что клубу удалось сохранить текущий состав и добавить в него несколько новичков.

В конце июля «Осасуна» одержала победу над «Фейенордом» (2:1). Также можно вспомнить яркие матчи с «Тулузой» (3:3) и «Уэской» (4:3).

«Осасуна» не смогла забить только в одном из семи товарищеских матчей.

«Севилья»

«Севилья» тем временем завершила прошлый чемпионат Испании на четвертом месте, благодаря чему снова получила возможность сыграть в Лиге чемпионов.

Летом «Севилья» потеряла несколько важных игроков, но при этом смогла неплохо заработать. Жюль Кунде перешел в «Барселону», а Диего Карлос — в «Астон Вилла». В общей сложности «Севилья» получила больше 80 миллионов евро.

При этом состав команды пополнили Иско, Маркао из «Галатасарая» и Алекс Теллес, которому не нашлось места в «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

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Самым запоминающимся товарищеским матчем стала встреча с лондонским «Арсеналом». Команда Хулена Лопетеги проиграла «канонирам» со счетом 0:6. Кроме того, «Севилья» уступила «Лестеру» (0:1) и сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (1:1).

Прогноз и ставка

На «Осасуну» в этом матче можно поставить за 3.12, ничью букмекеры предлагают за 3.14, а победу «Севильи» — за 2.43.

В прошлом сезоне встреча этих команд на поле «Осасуны» завершилась вничью — 0:0. И, скорее всего, «Севилья» снова потеряет очки в Памплоне.

Есть подозрение, что начало сезона будет очень сложным для команды Лопетеги, оставшейся без двух ключевых игроков обороны.

Ставка — обе команды забьют за 2.06.