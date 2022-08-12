ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик тен ХагЛакмус Арнаутовича: Тен Хагу нужна помощь в «Манчестер Юнайтед» Сергей Юран«Химки» троицу любят. Подмосковный клуб опять уволил Юрана Пауло ДибалаСерия А: возвращение Лукаку и Погба, Дибала в Риме, новый «Наполи» и максимальная интрига
  • 09:58
    • МОК не рекомендует приглашать российских спортсменов на соревнования
  • 08:41
    • «Спартак» и Хендрикс расторгли контракт
  • 07:10
    • Рублев завершил участие на турнире в Монреале
  • 07:00
    • Медведев проиграл Кириосу во втором круге турнира в Монреале
  • 23:53
    • Голы Алабы и Бензема принесли «Реалу» Суперкубок УЕФА
    Все новости спорта

    «Севилья» потеряет очки на поле «Осасуны»?

    «Осасуна» — «Севилья». Прогноз (к. 2.06) и ставки на чемпионат Испании 12 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Осасуну Прогнозы на Севилью Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Осасуна» — «Севилья»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    В прошлом сезоне «Севилья» не смогла выиграть на поле «Осасуны» (0:0)
    «Севилья» сыграет на выезде против «Осасуны» в рамках первого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 12 августа, начало — в 22:00 мск. «Осасуна» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Осасуна»

    «Осасуна» успешно провела предыдущий сезон, заняв в Ла Лиге десятое место.

    И судя по летним товарищеским матчам в новом чемпионате клуб из Памплоны тоже будет бороться за место в середине таблицы. В том числе благодаря тому, что клубу удалось сохранить текущий состав и добавить в него несколько новичков.

    В конце июля «Осасуна» одержала победу над «Фейенордом» (2:1). Также можно вспомнить яркие матчи с «Тулузой» (3:3) и «Уэской» (4:3).

    «Осасуна» не смогла забить только в одном из семи товарищеских матчей.

    «Севилья»

    «Севилья» тем временем завершила прошлый чемпионат Испании на четвертом месте, благодаря чему снова получила возможность сыграть в Лиге чемпионов.

    Летом «Севилья» потеряла несколько важных игроков, но при этом смогла неплохо заработать. Жюль Кунде перешел в «Барселону», а Диего Карлос — в «Астон Вилла». В общей сложности «Севилья» получила больше 80 миллионов евро.

    При этом состав команды пополнили Иско, Маркао из «Галатасарая» и Алекс Теллес, которому не нашлось места в «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Самым запоминающимся товарищеским матчем стала встреча с лондонским «Арсеналом». Команда Хулена Лопетеги проиграла «канонирам» со счетом 0:6. Кроме того, «Севилья» уступила «Лестеру» (0:1) и сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На «Осасуну» в этом матче можно поставить за 3.12, ничью букмекеры предлагают за 3.14, а победу «Севильи» — за 2.43.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В прошлом сезоне встреча этих команд на поле «Осасуны» завершилась вничью — 0:0. И, скорее всего, «Севилья» снова потеряет очки в Памплоне.

    Есть подозрение, что начало сезона будет очень сложным для команды Лопетеги, оставшейся без двух ключевых игроков обороны.

    Ставка — обе команды забьют за 2.06.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.72
  • Прогноз на матч Кызылжар — АПОЭЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Тобол — Зриньски
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Руд — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч ХИК — Марибор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ракув — Спартак Трнава
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.82
  • Прогноз на матч Клуж — Шахтёр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Коньяспор — Вадуц
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Базель — Брондбю
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Твенте — Чукарички
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Цюрих — Линфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Петрокуб — Фехервар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Словацко — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Университатя Крайова — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рамос — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Осасуна» — «Севилья»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 12.08.2022. Прогнозы на футбол. «Севилья» потеряет очки на поле «Осасуны»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры