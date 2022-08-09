«Коритиба»
«Коритиба» занимает 15-е место в таблице бразильской Серии А после 21-го сыгранного матча, в которых набрала 22 очка. Отрыв от зоны вылета составляет лишь два очка.
«Коритиба» проиграла три из четырех предыдущих матчей.
Исключением на этом отрезке стала лишь домашняя встреча с «Куябой», в которой команда Густаво Мориниго одержала победу со счетом 1:0.
В матчах против «Фламенго», «Коринтинас» и «Гояс» футболисты «Коритибы» не набрали ни одного очка. Все эти игры прошли на выезде.
В десяти предыдущих матчах на своем поле «Коритиба» потерпела лишь два поражения и одержала шесть побед.
«Сантос»
«Сантос» тем временем находится на десятой строчке, набрав в 20-ти матчах 27 очков.
«Сантос» ни разу не проиграл в трех недавних матчах. После победы над «Ботафого» команда Лиски сыграла вничью с «Форталезой» и «Флуминенсе».
И на данном отрезке «Сантос» забил шесть мячей. Хотя средняя результативность легендарного клуба не впечатляет — чуть больше гола за игру.
«Сантос» выиграл лишь один из девяти предыдущих матчей на выезде. Еще в пяти случаях была зафиксирована ничья.
Прогноз и ставка
На «Коритибу» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают за 3.10, а победу «Сантоса» — за 3.30.
В первом круге «Сантос» обыграл «Коритибу» на своем поле со счетом 2:1. Кроме того, пути этих команд пересеклись в третьем раунде Кубка Бразилии — и здесь тоже лучше был «Сантос», победивший дома 3:0.
Но в предстоящем матче вряд ли есть смысла ставить на гостей. «Коритиба» очень хорошо играет на своем поле. Тогда как «Сантос» совсем не впечатляет в гостях.
Ставка — победа «Коритибы» за 2.30.