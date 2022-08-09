«Сантос» сыграет на выезде против «Коритибы» в рамках 21-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 9 августа, начало — в 02:00 мск. «Коритиба» — «Сантос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коритиба»

«Коритиба» занимает 15-е место в таблице бразильской Серии А после 21-го сыгранного матча, в которых набрала 22 очка. Отрыв от зоны вылета составляет лишь два очка.

«Коритиба» проиграла три из четырех предыдущих матчей.

Исключением на этом отрезке стала лишь домашняя встреча с «Куябой», в которой команда Густаво Мориниго одержала победу со счетом 1:0.

В матчах против «Фламенго», «Коринтинас» и «Гояс» футболисты «Коритибы» не набрали ни одного очка. Все эти игры прошли на выезде.

В десяти предыдущих матчах на своем поле «Коритиба» потерпела лишь два поражения и одержала шесть побед.

«Сантос»

«Сантос» тем временем находится на десятой строчке, набрав в 20-ти матчах 27 очков.

«Сантос» ни разу не проиграл в трех недавних матчах. После победы над «Ботафого» команда Лиски сыграла вничью с «Форталезой» и «Флуминенсе».

И на данном отрезке «Сантос» забил шесть мячей. Хотя средняя результативность легендарного клуба не впечатляет — чуть больше гола за игру.

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«Сантос» выиграл лишь один из девяти предыдущих матчей на выезде. Еще в пяти случаях была зафиксирована ничья.

Прогноз и ставка

На «Коритибу» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают за 3.10, а победу «Сантоса» — за 3.30.

В первом круге «Сантос» обыграл «Коритибу» на своем поле со счетом 2:1. Кроме того, пути этих команд пересеклись в третьем раунде Кубка Бразилии — и здесь тоже лучше был «Сантос», победивший дома 3:0.

Но в предстоящем матче вряд ли есть смысла ставить на гостей. «Коритиба» очень хорошо играет на своем поле. Тогда как «Сантос» совсем не впечатляет в гостях.

Ставка — победа «Коритибы» за 2.30.