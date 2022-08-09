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    «Коритиба» возьмет реванш у «Сантоса»?

    «Коритиба» — «Сантос». Прогноз (к. 2.30) и ставки на чемпионат Бразилии 9 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Коритиба» — «Сантос»
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    «Сантос» выиграл лишь один из девяти предыдущих матчей на выезде
    «Сантос» сыграет на выезде против «Коритибы» в рамках 21-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 9 августа, начало — в 02:00 мск. «Коритиба» — «Сантос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 09 Августа 2022 года
    Куритиба
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    •  Куритиба 02:00 Сантос Сантос
  • Бразилия. Серия А
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    «Коритиба»

    «Коритиба» занимает 15-е место в таблице бразильской Серии А после 21-го сыгранного матча, в которых набрала 22 очка. Отрыв от зоны вылета составляет лишь два очка.

    «Коритиба» проиграла три из четырех предыдущих матчей.

    Исключением на этом отрезке стала лишь домашняя встреча с «Куябой», в которой команда Густаво Мориниго одержала победу со счетом 1:0.

    В матчах против «Фламенго», «Коринтинас» и «Гояс» футболисты «Коритибы» не набрали ни одного очка. Все эти игры прошли на выезде.

    В десяти предыдущих матчах на своем поле «Коритиба» потерпела лишь два поражения и одержала шесть побед.

    «Сантос»

    «Сантос» тем временем находится на десятой строчке, набрав в 20-ти матчах 27 очков.

    «Сантос» ни разу не проиграл в трех недавних матчах. После победы над «Ботафого» команда Лиски сыграла вничью с «Форталезой» и «Флуминенсе».

    И на данном отрезке «Сантос» забил шесть мячей. Хотя средняя результативность легендарного клуба не впечатляет — чуть больше гола за игру.

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    «Сантос» выиграл лишь один из девяти предыдущих матчей на выезде. Еще в пяти случаях была зафиксирована ничья.

    Прогноз и ставка

    На «Коритибу» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают за 3.10, а победу «Сантоса» — за 3.30.

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    В первом круге «Сантос» обыграл «Коритибу» на своем поле со счетом 2:1. Кроме того, пути этих команд пересеклись в третьем раунде Кубка Бразилии — и здесь тоже лучше был «Сантос», победивший дома 3:0.

    Но в предстоящем матче вряд ли есть смысла ставить на гостей. «Коритиба» очень хорошо играет на своем поле. Тогда как «Сантос» совсем не впечатляет в гостях.

    Ставка — победа «Коритибы» за 2.30.

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    «Коритиба» — «Сантос»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 09.08.2022. Прогнозы на футбол. «Коритиба» возьмет реванш у «Сантоса»?
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